Earbuds या Neckband में से कौन-सा खरीदें? ये बातें पढ़कर दूर हो जाएगी कंफ्यूजन

आजकल ब्लूटूथ इयरफोन काफी ट्रेंड में हैं. बस-ट्रेन से लेकर ऑफिस और जिम तक लोग नेकबैंड या इयरबड्स पहने दिख जाएंगे. बहुत कम लोग ऐसे बचे हैं, जो वायर्ड इयरफोन यूज करते हैं. ब्लूटूथ इयरफोन के अपने कई फायदे हैं. ट्रेंड में होने के साथ-साथ यूज करना भी आसान है और एक्सरसाइज वगैरह करते समय आपको फोन भी साथ नहीं रखना पड़ता. ब्लूटूथ इयरफोन खरीदते समय कई लोग यह तय नहीं कर पाते कि उन्हें इयरबड्स लेने चाहिए या नेकबैंड. अगर आपको भी ये कंफ्यूजन है तो यह खबर आपके लिए है.

नेकबैंड के हैं ज्यादा फायदे

आजकल नेकबैंड को लोग ज्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय पहले तक इसका खूब क्रेज था. बाजार से लेकर जिम तक लोग अपने गले में नेकबैंड डाले दिख जाते थे. हालांकि, पिछले कुछ समय से इयरबड्स ज्यादा ट्रेंड में आ गए हैं, लेकिन यूटिलटी के मामले में ये नेकबैंड से पिछड़ जाते हैं. नेकबैंड कई मामलों में इयरबड्स से आगे हैं.

क्यों इयरबड्स के मुकाबले नेकबैंड है फायदेमंद

नेकबैंड का एक बड़ा फायदा इनकी आसान हैंडलिंग है. यूज करने के बाद आपको इन्हें सिर्फ कान से निकालना है और ये आपके गले में लटकते रहेंगे. दूसरी तरफ इयरबड्स की संभाल करना बहुत जरूरी हो जाता है. यूज करने के बाद वापस से इन्हें केस में डालना पड़ता है. इसके अलावा नेकबैंड के गिरने का भी डर नहीं है. अगर इयरप्लग कान से निकल जाते हैं तो भी वो नीचे नहीं गिरते, लेकिन इयबड्स के मामले में ऐसा नहीं है. इयरबड्स के नीचे गिरने और गुम हो जाने का भी खतरा रहता है.

कीमत में भी बड़ा अंतर

नेकबैंड और इयरबड्स में एक और बड़ा अंतर कीमत को लेकर है. इयरबड्स के मुकाबले नेकबैंड सस्ते आ जाते हैं. अच्छे इयरबड्स लेने के लिए आपको अच्छे नेकबैंड की कीमत से ज्यादा पैसा चुकाना होगा. इसके अलावा बैटरी लाइफ के मामले में भी नेकबैंड इयरबड्स से बहुत आगे है और इनकी बैटरी ज्यादा चलती है.

