हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीमोबाइलएक बार चार्ज करने पर चलती ही जाएगी, Redmi Turbo 5 में मिलेगी इतनी बड़ी बैटरी, जानें कब होगा लॉन्च

एक बार चार्ज करने पर चलती ही जाएगी, Redmi Turbo 5 में मिलेगी इतनी बड़ी बैटरी, जानें कब होगा लॉन्च

चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी रेडमी धांसू बैटरी के साथ एक नया फोन लॉन्च करने वाली है. रेडमी टर्बो 5 के नाम से आने वाले इस फोन में 9000mAh की बैटरी होगी.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 15 Oct 2025 06:46 AM (IST)
Preferred Sources

Redmi Turbo 5: स्मार्टफोन कंपनियां अब अपने फोन में बैटरी पर भी खूब ध्यान दे रही हैं. पिछले कुछ समय से बड़ी बैटरी वाले स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं और रेडमी अब इस ट्रेंड को और आगे ले जाने वाली है. ताजा लीक्स से पता चला है कि रेडमी 9,000mAh की बैटरी वाला स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. इस फोन को चीन के रेडियो सर्टिफिकेशन प्लेटफॉर्म पर देखा जा चुका है और इसकी लॉन्चिंग टाइमलाइन भी सामने आ गई है.

Redmi Turbo 5 के संभावित फीचर्स हुए लीक

टिपस्टर डिजिटल चैट स्टेशन के मुताबिक, अपकमिंग रेडमी टर्बो 5 OLED पैनल और राउंडेड कॉर्नर के साथ आएगा. इसकी स्क्रीन 1.5K रेजॉल्यूशन को सपोर्ट करेगी और इसमें अल्ट्रासॉनिक इन-स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर होगा. रेडमी टर्बो 4 में कंपनी ने ऑप्टिकल इन-स्क्रीन सेंसर दिया था, ऐसे में यह एक बड़ी अपग्रेड होगी. यह फोन पूरी तरह से वाटरप्रूफ होने का दावा किया जा रहा है. इसके चिपसेट को लेकर अभी तक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि इसे Dimensity 8500 Ultra से लैस किया जा सकता है.

दमदार बैटरी के साथ आएगा Redmi Turbo 5

टिपस्टर के मुताबिक, यह फोन 9000mAh की सिलिकॉन बैटरी के साथ आएगा, जो 100W चार्जिंग को सपोर्ट करेगी. फोन के डिजाइन में ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है और यह टर्बो 4 जैसा ही रह सकता है.

कब होगा लॉन्च?

कंपनी ने इसकी लॉन्चिंग की ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है, लेकिन टिपस्टर के अनुसार, इसे अगले साल की पहली तिमाही में लॉन्च किया जा सकता है. सबसे पहले इसे चीन में लॉन्च किया जाएगा. इसके बाद Poco X8 Pro के रूप में इसे ग्लोबल मार्केट में उतारा जा सकता है. बता दें कि अभी तक फोन को लेकर आधिकारिक तौर पर कंपनी की तरफ से कोई जानकारी नहीं आई है. सारे कयास लीक्स पर आधारित हैं.

क्या भारत में भी लॉन्च होगा सैमसंग का पहला तीन स्क्रीन वाला फोन? यह जानकारी आ गई सामने

Published at : 15 Oct 2025 06:45 AM (IST)
Tags :
Redmi TECH NEWS Redmi Turbo 5
