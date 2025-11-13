OnePlus 15: दमदार बैटरी और पावरफुल प्रोसेसर के साथ आज होगा लॉन्च, पहले ही लीक हो गई कीमत

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







OnePlus 15 का इंतजार खत्म होने वाला है और इसे आज भारत और दूसरी ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया जाएगा. लॉन्च से पहले यह फोन एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हुआ था, जिससे इसकी कीमत लीक हो गई है. कीमत के साथ-साथ इसके स्टोरेज वेरिएंट और कलर ऑप्शन की भी जानकारी सामने आ गई है. यह फोन क्वालकॉम के Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर से लैस होगा. इस चिपसेट के साथ भारत में लॉन्च होने वाला यह पहला फोन बनने जा रहा है.

OnePlus 15 के फीचर्स

पिछले महीने चीन में इस फोन को 6.78 इंच के 1.5K AMOLED डिस्प्ले के साथ लॉन्च किया गया है, जो 165Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है. इसको ऑक्टा-कोर 3nm Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट मिला है, जिसे Adreno 840 GPU से पेयर किया गया है. यह एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड OxygenOS 16 पर रन करता है और गेमिंग आदि के दौरान हीट को रोकने के लिए फोन में ग्लेशियर कूलिंग सिस्टम और वेपर चैंबर दिया गया है.

बैटरी और कैमरा है दमदार

OnePlus 15 रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है. यह 50MP के प्राइमरी कैमरा, 50MP के अल्ट्रावाइड लेंस और 50MP के टेलीफोटो सेंसर के साथ भारत में आएगा. यह सेटअप 30 fps पर 8K वीडियो शूट कर सकता है. इसके फ्रंट में वीडियो कॉल और सेल्फी के लिए 32MP लेंस लगा हुआ है. यह फोन 7,300mAh की बैटरी के साथ लॉन्च हुआ था, जो 120W की सुपर फ्लैश चार्ज वायर्ड चार्जिंग और 50W की वायरलेस फ्लैश चार्जिंग को सपोर्ट करती है.

कितनी होगी कीमत?

लीक के मुताबिक, ई-कॉमर्स वेबसाइट पर इस फोन के अल्ट्रा-वॉयलेट कलर के 12GB + 256GB वेरिएंट को 72,999 रुपये में लिस्ट किया गया था. हालांकि, यह पेज ही तुरंत ही हटा लिया गया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फोन के 16GB + 512GB वेरिएंट के लिए ग्राहकों को 79,999 रुपये चुकाने पड़ सकते हैं. हालांकि, ये आधिकारिक प्राइस नहीं है और कंपनी ने इस बारे में अपनी तरफ से कोई जानकारी नहीं दी है.

कंपीटिशन

OnePlus 15 भारत में कंपनी का सबसे महंगा फोन हो सकता है. कीमत के मामले में इसका कंपीटिटर भारी पड़ सकता है. दरअसल, iQOO 15 भी जल्द लॉन्च होने वाला है और यह भी Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट के साथ आएगा. इसकी कीमत 60,000 रुपये के आसपास रहने की उम्मीद है. ऐसे में कीमत के मामले में iQOO 15 वनप्लस के आज लॉन्च हो रहे फोन पर भारी पड़ सकता है.

