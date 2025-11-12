हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
गेमिंग और चार्जिंग के दौरान ओवरहीट हो रहा है फोन? ये टिप्स आजमा लिए तो रहेगा कूल, हर काम हो जाएगा आसान

फोन का ओवरहीट होना ऐसी समस्या है, जिससे लगभग सभी यूजर्स को कभी न कभी दो-चार होना पड़ता है. कुछ टिप्स को आजमाकर आप फोन को ओवरहीट होने से रोक सकते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 12 Nov 2025 02:32 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

फोन का ओवरहीट होना एक बड़ी समस्या है और यह बड़े नुकसान का कारण भी बन सकती है. बाहरी वजहों से लेकर इंटरनल पार्ट्स में खराबी तक कई ऐसे कारण हैं, जिनसे फोन चार्जिंग, गेमिंग या दूसरे यूज के दौरान ओवरहीट हो सकता है. कई बार जेब में रखा फोन भी हीट हो जाता है और ठीक तरीके से काम नहीं कर पाता. आज हम ऐसे कुछ ऐसी टिप्स बताने जा रहे हैं, जिससे फोन को ओवरहीट होने से रोका जा सकता है.

सॉफ्टवेयर और ऐप्स को अपडेट रखें

फोन के सॉफ्टवेयर और ऐप्स को हमेशा अपडेटेड रखें. सॉफ्टवेयर अपडेट से बैटरी लाइफ ज्यादा हो जाती है और फोन बेहतर तरीके से परफॉर्म करने लगता है. अगर सॉफ्टवेयर और ऐप्स को अपडेट न किया जाए तो कई तरह की दिक्कतें आने लगती हैं. इसलिए फोन और ऐप्स को अपडेट करने में आलस न बरतें.

बैकग्राउंड एक्टिविटी को कर दें बंद

कई बार आप फोन पर कुछ भी नहीं कर होते, लेकिन यह हीट हो जाता है. दरअसल, बैकग्राउंड एक्टिविटी के कारण ऐसा होता है. कई ऐप्स बैकग्राउंड में लगातार एक्टिव रहती है और नेटवर्क समेत कई दूसरे रिसोर्सेस को भी यूज करती है. इससे फोन के प्रोसेसर पर लोड पड़ता है और इसके हीट होने का खतरा बढ़ जाता है.

चार्जिंग के समय यूज न करें

कई लोग फोन चार्जिंग पर लगाकर गेमिंग या स्ट्रीमिंग करते हैं. ऐसा करना खतरनाक हो सकता है. चार्जिंग के कारण फोन पहले ही हीट होता है और ऊपर से अगर उसमें कोई हैवी टास्क किया जाता है तो ओवरहीटिंग का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए चार्जिंग के दौरान फोन को यूज करने से बचना चाहिए.

फोन को धूप में न रखें
 
गर्म तापमान और सीधी धूप फोन के लिए ठीक नहीं है. इसलिए हमेशा फोन को सीधी धूप में रखने से बचना चाहिए. इसी तरह गर्मियों के मौसम में तापमान अधिक होने पर फोन में हैवी टास्क नहीं करना चाहिए. ज्यादा तापमान के कारण फोन ठीक तरह से फंक्शन नहीं कर पाता. आजकल स्मार्टफोन खुद ही ज्यादा तापमान होने पर नोटिफिकेशन भेजकर फोन के ठंडा होने तक कोई टास्क नहीं करने देते.

फोन हो गया है खराब, रिपेयर करवाना ठीक रहेगा या नया लेना होगा फायदे का सौदा? इन बातों से करें डिसाइड

Published at : 12 Nov 2025 02:32 PM (IST)
Smartphone Tips And Tricks TECH NEWS Phone Overheating Phone Care Tips
Embed widget