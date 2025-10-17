Honor लॉन्च करेगी रोबोट फोन, सबसे हटकर होगा यह, फोटो लेने के लिए गिंबल के साथ बाहर निकलेगा कैमरा
Honor ने एक नए तरह के रोबोट फोन का कॉन्सेप्ट पेश किया है. इसमें फोटोग्राफी पर विशेष फोकस होगा. इसका मेन फीचर इसका गिंबल वाला कैमरा होगा, जो पॉप-अप होगा.
आईफोन और स्मार्टफोन के बाद अब रोबोट फोन आने वाले हैं. दरअसल, Honor ने बुधवार को Magic 8 और Magic 8 Pro को लॉन्च किया था. इनकी लॉन्चिंग के बाद एक कॉन्सेप्ट फोन की झलक दिखाई, जिसे रोबोट फोन कहा जा रहा है. यह आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और रोबोटिक्स आदि को जोड़कर बनाया गया है. इस फोन में फोटोग्राफी के लिए रोटेट होने वाले एक पॉप-अप कैमरा और गिंबल भी मिलेगी. आज से पहले किसी भी फोन में इस तरह की कैपेबिलिटी नहीं देखी गई है.
Honor ने कॉन्सेप्ट से चौंकाया
Honor ने कॉन्सेप्ट फोन की झलक के लिए एक वीडियो रिलीज किया है. इसकी शुरुआत में फोन, फिर आईफोन और बाद में Ai फोन लिखा आता है. पहली झलक में फोन कंपनी की Magic 8 सीरीज जैसा नजर आता है. रियर में देखने से यह आईफोन 17 प्रो की याद दिलाता है. इसके रियर में अल्फा लोगो लगा हुआ है, जो सोनी अल्फा कैमरा लाइन से प्रेरित दिखता है.
फोन के रियर में मिलेगा गिंबल कैमरा
इस फोन का सबसे खास फीचर इसका छोटा गिंबल कैमरा है. टीजर में इस कैमरा को अपने आप मूव होते हुए दिखाया जा रहा है. यह यूजर की इनपुट के बिना भी फोटो और वीडियोज कैप्चर कर सकता है. इस फोन के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन यह साफ हो गया है कि फोटो-वीडियोग्राफी पर इसका पूरा फोकस होने वाला है. कंपनी का कहना है कि यह फोन उसके अल्फा प्लान का हिस्सा है. इस प्लान के तहत कंपनी AI को रेगुलर लाइफ का हिस्सा बनाने के तरीकों पर काम कर रही है.
MWC 2026 में पेश होगा रोबोट फोन
Honor का कहना है कि वह MWC 2026 में इस फोन को पेश करेगी. इसी दौरान इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और बाकी जानकारी सामने आने की उम्मीद है. फिलहाल टीजर से यह साफ हो गया है कि Honor का यह फोन अब तक के सारे फोन से अलग होगा.
