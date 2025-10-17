हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीHonor लॉन्च करेगी रोबोट फोन, सबसे हटकर होगा यह, फोटो लेने के लिए गिंबल के साथ बाहर निकलेगा कैमरा

Honor ने एक नए तरह के रोबोट फोन का कॉन्सेप्ट पेश किया है. इसमें फोटोग्राफी पर विशेष फोकस होगा. इसका मेन फीचर इसका गिंबल वाला कैमरा होगा, जो पॉप-अप होगा.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 17 Oct 2025 10:31 AM (IST)
Preferred Sources

आईफोन और स्मार्टफोन के बाद अब रोबोट फोन आने वाले हैं. दरअसल, Honor ने बुधवार को Magic 8 और Magic 8 Pro को लॉन्च किया था. इनकी लॉन्चिंग के बाद एक कॉन्सेप्ट फोन की झलक दिखाई, जिसे रोबोट फोन कहा जा रहा है. यह आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और रोबोटिक्स आदि को जोड़कर बनाया गया है. इस फोन में फोटोग्राफी के लिए रोटेट होने वाले एक पॉप-अप कैमरा और गिंबल भी मिलेगी. आज से पहले किसी भी फोन में इस तरह की कैपेबिलिटी नहीं देखी गई है. 

Honor ने कॉन्सेप्ट से चौंकाया

Honor ने कॉन्सेप्ट फोन की झलक के लिए एक वीडियो रिलीज किया है. इसकी शुरुआत में फोन, फिर आईफोन और बाद में Ai फोन लिखा आता है. पहली झलक में फोन कंपनी की Magic 8 सीरीज जैसा नजर आता है. रियर में देखने से यह आईफोन 17 प्रो की याद दिलाता है. इसके रियर में अल्फा लोगो लगा हुआ है, जो सोनी अल्फा कैमरा लाइन से प्रेरित दिखता है. 

फोन के रियर में मिलेगा गिंबल कैमरा

इस फोन का सबसे खास फीचर इसका छोटा गिंबल कैमरा है. टीजर में इस कैमरा को अपने आप मूव होते हुए दिखाया जा रहा है. यह यूजर की इनपुट के बिना भी फोटो और वीडियोज कैप्चर कर सकता है. इस फोन के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन यह साफ हो गया है कि फोटो-वीडियोग्राफी पर इसका पूरा फोकस होने वाला है. कंपनी का कहना है कि यह फोन उसके अल्फा प्लान का हिस्सा है. इस प्लान के तहत कंपनी AI को रेगुलर लाइफ का हिस्सा बनाने के तरीकों पर काम कर रही है.

MWC 2026 में पेश होगा रोबोट फोन

Honor का कहना है कि वह MWC 2026 में इस फोन को पेश करेगी. इसी दौरान इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और बाकी जानकारी सामने आने की उम्मीद है. फिलहाल टीजर से यह साफ हो गया है कि Honor का यह फोन अब तक के सारे फोन से अलग होगा.

Published at : 17 Oct 2025 10:31 AM (IST)
Honor TECH NEWS Honor Robot Phone
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में किसे मिलेंगी कितनी सीटें, PK ने कर दी भविष्यवाणी, समझाई कैलकुलेशन
बिहार विधानसभा चुनाव में किसे मिलेंगी कितनी सीटें, PK ने कर दी भविष्यवाणी, समझाई कैलकुलेशन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'विकास नहीं बुर्का चाहिए', बिहार के चुनावी माहौल में CM योगी ने किसके लिए कही ये बात?
'विकास नहीं बुर्का चाहिए', बिहार के चुनावी माहौल में CM योगी ने किसके लिए कही ये बात?
विश्व
Philippines Earthquake: भूकंप के तेज झटकों से कांपी धरती, 6.1 रही तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग, जानें ताजा हालात
भूकंप के तेज झटकों से कांपी धरती, 6.1 रही तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग, जानें ताजा हालात
स्पोर्ट्स
विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले तोड़ी चुप्पी, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए रिटायरमेंट की चर्चाओं पर दे दिया बड़ा बयान
विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले तोड़ी चुप्पी, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए रिटायरमेंट की चर्चाओं पर दे दिया बड़ा बयान
Advertisement

