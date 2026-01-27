गूगल के इस फोन पर आ गई धमाकेदार छूट, एक ही झटके में 15,000 कम हो गई कीमत, यहां मिल रहा ऑफर

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







अगर आपको किफायती कीमत में गूगल का शानदार लुक और दमदार फीचर्स वाला पिक्सल फोन चाहिए तो शानदार मौका आ गया है. इस समय Google Pixel 9a की कीमत में भारी गिरावट आई है, जिससे आप इस फोन की खरीद पर 15,000 रुपये की बचत कर सकते हैं. पिछले साल लॉन्च हुआ यह फोन धांसू कैमरा कैपेबिलिटीज भी ऑफर करता है. आइए जानते हैं कि इस फोन के स्पेसिफिकेशंस और इस पर मिल रही डील के बारे में जानते हैं.

Google Pixel 9a के स्पेसिफिकेशंस

यह फोन 6.3 इंच के pOLED डिस्प्ले के साथ लॉन्च हुआ था, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 2700 निट्स की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है. इसमें गूगल का Tensor G4 चिपसेट लगा हुआ है और यह कई बिल्ट-इन एआई फीचर्स से लैस है. कैमरा की बात करें तो इसके रियर में 48MP का प्राइमरी और 13MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर लगा हुआ है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फोन में 13MP का फ्रंट कैमरा है. इसमें 5000mAh का बैटरी पैक दिया गया है.

क्रोमा पर मिल रही है डील

गूगल ने पिछले साल इस फोन को 49,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया गया था. अभी क्रोमा पर यह 10,000 रुपये के फ्लैट डिस्काउंट के साथ 39,999 रुपये में लिस्टेड है. इस डिस्काउंट के अलावा ग्राहक HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड से नो-कॉस्ट EMI का ऑप्शन चुनकर 5,000 रुपये का इंस्टैंट डिस्काउंट भी पा सकते हैं, जिसके बाद इस फोन की कीमत घटकर 34,999 रुपये रह जाएगी. इस तरह यह फोन कुल 15,000 रुपये की छूट के साथ खरीदा जा सकता है.

आईफोन 17 पर भी मिल रहा डिस्काउंट

विजय सेल्स पर आईफोन 17 अपनी लॉन्च कीमत 82,900 रुपये में लिस्टेड है, लेकिन HSBC क्रेडिट कार्ड को EMI ऑप्शन के साथ लॉन्च करने पर ग्राहक 4,500 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट पा सकते हैं, जिसके बाद कीमत 78,400 रुपये रह जाएगी. HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड पर 4,000 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है.

