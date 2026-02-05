WhatsApp पर स्कैम की नहीं रहेगी चिंता, ये काम कर लिया तो 100 परसेंट सेफ हो जाएगी चैटिंग

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom





WhatsApp पर लोग दिन भर एक्टिव रहते हैं. व्हाट्सऐप चैटिंग पर हंसी-मजाक के साथ कई सेंसेटिव जानकारी भी शेयर होती है. इसके अलावा इस पर फाइल और डेटा शेयरिंग भी चलती रहती है. इस तरह यह सिर्फ एक चैटिंग का जरिया नहीं रह गया है. इस पर यूजर की कई सेंसेटिव जानकारी भी स्टोर होती है, जिसके चलते स्कैमर मालवेयर, फर्जी कॉल्स और संदिग्ध लिंक्स जैसे तरीकों से स्कैम करने की कोशिश में रहते हैं. इसे देखते हुए सावधानी बरतने की जरूरत है. आज हम आपको ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं, जिससे आपकी चैटिंग एकदम सेफ रहेगी और स्कैम का डर भी नहीं रहेगा.

स्कैम से बचाएगा यह तरीका

WhatsApp ने हाल ही में स्ट्रिक्ट अकाउंट सेटिंग का फीचर रोल आउट करना शुरू किया है. यह एक टैप से ही आपको स्कैम और हैकिंग के खिलाफ कई सारे डिफेंस देता है. इसका मतलब है कि आपको सेटिंग में जाकर अलग-अलग ऑप्शन इनेबल करने की जरूरत नहीं रहेगी. एक टैप करते ही यह फीचर सारे सेफ्टी ऑप्शंस इनेबल कर देगा, जिससे आपकी चैटिंग सेफ रहेगी. इसे इनेबल करने के लिए व्हाट्सऐप ओपन कर प्राइवेसी में जाएं. यहां स्क्रॉल डाउन कर एडवांस्ड में जाएं, जहां आपको नया फीचर दिख जाएगा. अभी यह फीचर रोल आउट किया जा रहा है तो ऐसे में हो सकता है कि आपके डिवाइस पर आने में इसे थोड़ा समय लगे.

इस फीचर में क्या-क्या सिक्योरिटी मिलती है?

यह फीचर अटैचमेंट फिल्टरिंग का ऑप्शन देता है. यानी अनजान नंबरों से आने वाली सभी फोटो, वीडियो और डॉक्यूमेंट बाई डिफॉल्ट ब्लॉक रहेंगे. इससे आप जीरो-क्लिक जैसे मालवेयर से बचे रहेंगे. साथ ही यह अनजान नंबरों से आने वाली कॉल्स को साइलेंट कर देता है और उन्हें अलग कॉल लॉग में रखता है. इससे वॉइस-बेस्ड स्कैम और स्पूफिंग से सुरक्षा मिलती है. इसके अलावा यह लिंक प्रीव्यूज को डिसेबल कर देता है, जिससे एक्सटर्नल सर्वर आपके IP एड्रेस को एक्सेस नहीं कर पाते. इसी तरह आपकी लास्ट सीन और अबाउट डिटेल भी लिमिटेड हो जाती हैं और केवल आपके सेव्ड कॉन्टैक्ट्स को यह इंफो दिखाए जाएगी.

