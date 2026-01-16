Microsoft यूजर्स अलर्ट! सरकार ने जारी किया हाई-रिस्क खतरा, जानिए कैसे हैकर्स बना रहे निशान

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Microsoft Users: भारत की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT-In ने Microsoft यूजर्स के लिए एक गंभीर चेतावनी जारी की है. एजेंसी के मुताबिक, Microsoft के कई लोकप्रिय प्रोडक्ट्स में गंभीर खामियां सामने आई हैं जिनका गलत फायदा उठाया जा सकता है. यह अलर्ट 14 जनवरी को CIAD-2026-0002 एडवाइजरी के तहत जारी किया गया है और इसे हाई-सीवेरिटी कैटेगरी में रखा गया है.

किन Microsoft प्रोडक्ट्स पर मंडरा रहा है खतरा?

CERT-In के अनुसार, यह सिक्योरिटी खामी सिर्फ किसी एक सॉफ्टवेयर तक सीमित नहीं है. Windows ऑपरेटिंग सिस्टम, Microsoft Office, Azure सर्विसेज, SQL Server, डेवलपर टूल्स और यहां तक कि Extended Security Updates (ESU) पर चलने वाले सिस्टम भी इसकी चपेट में हैं.

यह चेतावनी केवल बड़ी कंपनियों या आईटी टीम्स के लिए नहीं है, बल्कि आम यूजर्स के लिए भी उतनी ही अहम है, जो रोजमर्रा के कामों के लिए Windows कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं.

एक्टिव एक्सप्लॉइट ने बढ़ाई चिंता

इस अलर्ट को खासतौर पर गंभीर इसलिए माना जा रहा है क्योंकि CERT-In ने एक ऐसे सिक्योरिटी फ्लॉ की पुष्टि की है, जिसका सक्रिय रूप से दुरुपयोग किया जा रहा है. यह खामी Windows Desktop Window Manager से जुड़ी है जिसे CVE-2026-20805 के नाम से ट्रैक किया गया है.

सरल शब्दों में कहें तो अगर किसी हमलावर को सिस्टम तक लोकल एक्सेस मिल जाता है, तो वह बिना किसी शोर के संवेदनशील जानकारी चुरा सकता है. ऐसे हमले अक्सर तब तक पकड़ में नहीं आते, जब तक काफी नुकसान न हो जाए.

सिस्टम पर क्या-क्या हो सकता है असर?

CERT-In ने चेतावनी दी है कि अगर इन खामियों को समय रहते ठीक नहीं किया गया, तो इनके जरिए कई तरह के साइबर अटैक संभव हैं. इसमें रिमोट कोड एक्सीक्यूशन, सिस्टम पर ज्यादा अधिकार हासिल करना, पहचान की नकल, डेटा चोरी और यहां तक कि पूरा सिस्टम क्रैश होना भी शामिल है.

कुछ मामलों में संक्रमित कंप्यूटर का इस्तेमाल रैनसमवेयर फैलाने या बड़े पैमाने पर डेटा लीक करने के लिए भी किया जा सकता है.

आम यूजर्स के लिए क्यों जरूरी है सावधानी?

अक्सर लोग मानते हैं कि साइबर अटैक सिर्फ बड़ी कंपनियों को निशाना बनाते हैं लेकिन CERT-In का यह अलर्ट साफ बताता है कि आम Windows यूजर्स भी उतने ही जोखिम में हैं. अगर सिस्टम अपडेट नहीं किया गया है तो बिना किसी साफ संकेत के भी कंप्यूटर असुरक्षित बन सकता है.

अभी क्या करना है सबसे जरूरी?

इस समय सबसे सुरक्षित कदम है Microsoft के जनवरी 2026 के लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट्स को तुरंत इंस्टॉल करना. इसके साथ ही अनावश्यक एक्सेस को सीमित रखें, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर बनाए रखें और सिस्टम को हमेशा अपडेटेड रखें. छोटे-छोटे एहतियाती कदम ही इस वक्त Microsoft यूजर्स को बड़े साइबर खतरे से बचाने का सबसे कारगर तरीका हैं.

यह भी पढ़ें:

भारत में धड़ल्ले से चल रहे ये 5 रोजमर्रा के स्कैम! अगर अभी नहीं संभले तो खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट