हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीभारत में धड़ल्ले से चल रहे ये 5 रोजमर्रा के स्कैम! अगर अभी नहीं संभले तो खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट

Online Scams in India: आज के डिजिटल दौर में ठगी के तरीके जितने स्मार्ट हो गए हैं उतने ही आम लोग इनके जाल में फंसते जा रहे हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 16 Jan 2026 10:21 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Online Scams in India: आज के डिजिटल दौर में ठगी के तरीके जितने स्मार्ट हो गए हैं उतने ही आम लोग इनके जाल में फंसते जा रहे हैं. कभी अनजान नंबर से आया कॉल, कभी WhatsApp पर कोई लिंक तो कभी नकली वेबसाइट—जालसाज हर दिन नए हथकंडे अपना रहे हैं. UPI, बैंकिंग, नौकरी और KYC जैसे नामों का सहारा लेकर ये लोग आपकी मेहनत की कमाई और निजी जानकारी पर हाथ साफ कर लेते हैं. ऐसे में जरूरी है कि आप इन आम स्कैम्स को पहचानें और समय रहते खुद को सुरक्षित रखें.

UPI और OTP से जुड़ी ठगी

इस तरह की ठगी में कॉल करने वाला खुद को बैंक अधिकारी, कस्टमर केयर या किसी जान-पहचान वाले का करीबी बताता है. वह किसी बहाने आपसे OTP, UPI रिक्वेस्ट अप्रूव करने या स्क्रीन शेयर करने को कहता है. जैसे ही आप उसकी बात मानते हैं कुछ ही सेकंड में पैसा अकाउंट से गायब हो जाता है.

इससे कैसे बचें

OTP, UPI पिन या CVV जैसी जानकारी किसी को भी न बताएं, चाहे सामने वाला कितना ही भरोसेमंद क्यों न लगे. बैंक या UPI ऐप कभी फोन पर OTP नहीं मांगते. किसी भी पेमेंट रिक्वेस्ट को अप्रूव करने से पहले ध्यान से जांच लें.

फर्जी नौकरी और वर्क फ्रॉम होम ऑफर

WhatsApp या Telegram पर आने वाले कुछ जॉब ऑफर देखने में बेहद आसान और आकर्षक लगते हैं. शुरुआत में अच्छी कमाई का लालच दिया जाता है, फिर रजिस्ट्रेशन फीस, सिक्योरिटी डिपॉजिट या ट्रेनिंग चार्ज मांगा जाता है. कई बार थोड़े पैसे देकर भरोसा जीत लिया जाता है और बाद में बड़ा फ्रॉड कर लिया जाता है.

इससे कैसे बचें

कोई भी असली कंपनी नौकरी देने के लिए पैसे नहीं मांगती. आवेदन करने से पहले कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट जरूर जांचें. अगर कम मेहनत में ज्यादा पैसे का वादा किया जा रहा है, तो समझ जाएं कि मामला गड़बड़ है.

नकली कस्टमर केयर नंबर

अक्सर लोग किसी सर्विस की मदद के लिए इंटरनेट पर कस्टमर केयर नंबर खोजते हैं और सबसे ऊपर दिखने वाले नंबर पर कॉल कर देते हैं. दूसरी तरफ बैठा ठग समस्या हल करने के नाम पर रिमोट ऐप इंस्टॉल करवाता है या OTP मांग लेता है. इसके बाद वह आपके फोन और अकाउंट तक पहुंच बना लेता है.

इससे कैसे बचें

हमेशा कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप पर दिया गया कस्टमर केयर नंबर ही इस्तेमाल करें. किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर रिमोट एक्सेस ऐप इंस्टॉल न करें. सोशल मीडिया कमेंट्स में दिए गए नंबरों से दूरी बनाकर रखें.

लॉटरी, इनाम और गिफ्ट स्कैम

अचानक कोई मैसेज आता है कि आपने बड़ी लॉटरी या महंगा फोन जीत लिया है. इनाम पाने के लिए बस थोड़ी सी प्रोसेसिंग फीस देने को कहा जाता है. जैसे ही पैसा भेजा जाता है, मैसेज और कॉल दोनों बंद हो जाते हैं.

इससे कैसे बचें

जिस लॉटरी में आपने हिस्सा ही नहीं लिया, उसे आप जीत नहीं सकते. किसी भी इनाम को क्लेम करने के लिए पैसे न दें. अनजान या विदेशी नंबर से आए ऐसे मैसेज को नजरअंदाज करना ही सबसे सही तरीका है.

फर्जी KYC और SIM ब्लॉक करने की धमकी

आजकल लोगों को डराने का नया तरीका है मैसेज भेजना कि आपका बैंक अकाउंट या सिम जल्द ब्लॉक हो जाएगा. घबराहट में लोग दिए गए लिंक पर क्लिक कर देते हैं या अपनी जानकारी साझा कर देते हैं, और यहीं से ठगी शुरू हो जाती है.

इससे कैसे बचें

KYC अपडेट सिर्फ बैंक की शाखा या आधिकारिक ऐप के जरिए ही होता है. किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें. अगर ऐसा कोई अलर्ट आए तो सीधे अपने बैंक या टेलीकॉम कंपनी से संपर्क करें.

सुरक्षित रहने के आसान नियम

अपने बैंक अकाउंट और डिजिटल वॉलेट से जुड़ी गतिविधियों पर नजर रखें. मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करें और टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर ऑन रखें. किसी भी तरह की ठगी होने पर तुरंत cybercrime.gov.in पर शिकायत करें या 1930 पर कॉल करें. सबसे अहम बात घबराएं नहीं, सोच-समझकर कदम उठाएं, क्योंकि ठग जल्दबाज़ी का ही फायदा उठाते हैं.

Published at : 16 Jan 2026 10:21 AM (IST)
