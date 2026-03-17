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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीकिस डॉक्टर के पास जाना है और क्या पूछना है? यूजर को सब कुछ बताएगा यह चैटबॉट

किस डॉक्टर के पास जाना है और क्या पूछना है? यूजर को सब कुछ बताएगा यह चैटबॉट

Copilot Health: माइक्रोसॉफ्ट ने Copilot Health नाम से एक नया हेल्थ असिस्टेंट लॉन्च किया है. इसे Copilot ऐप और वेबसाइट से एक्सेस किया जा सकता है. यह हेल्थ डेटा को एनालाइज कर यूजर को सुझाव देगा.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 17 Mar 2026 12:58 PM (IST)
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Copilot Health: आजकल एआई चैटबॉट का दौर चल रहा है और हर कंपनी अपने चैटबॉट को ज्यादा से ज्यादा फीचर से लैस करना चाहती है. कुछ दिन पहले ChatGPT में हेल्थ सेक्शन जोड़ा गया था तो अब माइक्रोसॉफ्ट ने Copilot Health नाम से एक हेल्थ असिस्टेंट लॉन्च किया है. यह असिस्टेंट आपके फिटनेस डिवाइस के डेटा और हेल्थ हिस्ट्री के आधार पर सेहत से जुड़ी जानकारी और सलाह देता है. यह असिस्टेंट आपकी रिपोर्ट्स देखकर बता सकता है कि आपको किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए और क्या सवाल पूछने चाहिए.

कैसे काम करेगा यह चैटबॉट?

Copilot Health आपकी सेहत से जुड़े डेटा को एनालाइज कर सुझाव देगा. आप इससे फिटनेस बैंड, स्मार्टवॉच और दूसरे हेल्थ गैजेट के साथ-साथ लगभग 50 फिटनेस ऐप्स को कनेक्ट कर सकते हैं. यह उनसे मिले डेटा को एनालाइज करेगा. इसके अलावा आप इसमें अपनी हेल्थ रिपोर्ट भी अपलोड कर सकते हैं. इसके आधार पर अगर चैटबॉट को लगता है कि आपकी सेहत में कोई गड़बड़ है तो यह आपको अलर्ट दे देगा. यह न सिर्फ आपको यह बताएगा कि आपको किस स्पेशलाइजेशन के डॉक्टर से मिलना चाहिए बल्कि यह भी बता देगा कि आपको डॉक्टर से क्या सवाल करने चाहिए.

यूज करना है आसान

Copilot Health को यूज करना आसान है. कंपनी का दावा है कि इसे यूजर फ्रेंडली बनाया गया है और इसे Copilot ऐप या वेबसाइट से एक्सेस किया जा सकता है. यूजर यहां अपनी बेसिक डिटेल्स देकर अकाउंट बना सकते हैं. बाद में इस अकाउंट से उन्हें फिटनेस गैजेट और ऐप्स को कनेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा. माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि यूजर के पूरे डेटा को एनक्रिप्टेड रखा जाएगा और इसे किसी भी वक्त रिमूव करने का ऑप्शन होगा.

भारत में यूजर्स को करना होगा इंतजार

इस चैटबॉट को अभी केवल अमेरिका में लॉन्च किया गया है, जहां 18 साल से अधिक उम्र के यूजर इसे यूज कर पाएंगे. इसके लिए वेटलिस्ट ओपन कर दी गई है. इच्छुक यूजर इस पर रजिस्टर कर सकते हैं और अवेलेबल होने पर उन्हें इसकी एक्सेस दी जा सकती है. भारत समेत बाकी देशों में अभी इसे नहीं लाया गया है, लेकिन कंपनी ने संकेत दिया है कि भविष्य में इन्हें बाकी देशों में भी लॉन्च किया जाएगा.

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Published at : 17 Mar 2026 12:58 PM (IST)
Tags :
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