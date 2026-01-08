ChatGPT में आया नया हेल्थ फीचर, क्या ले पाएगा आपके डॉक्टर की जगह? जानें अहम बातें

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







ChatGPT Health: OpenAI ने एआई चैटबॉट ChatGPT में हेल्थ नाम का एक नया सेक्शन जोड़ा है. इसे खास तौर पर मानसिक और शारीरिक सेहत से जुड़ी बातचीत के लिए तैयार किया गया है. कंपनी का कहना है कि यह फीचर हेल्थ से जुड़े टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए फोक्स्ड एनवायरनमेंट मुहैया करवाएगा और यह बातचीत चैटबॉट के साथ आपकी डेली चैट्स से अलग रहेगी. आइए जानते हैं कि इसमें नया क्या है और यह कैसे यूजर की मदद करेगा.

करोड़ों लोग पूछते हैं सेहत से जुड़े सवाल

OpenAI का कहना है कि हेल्थ और वेलनेस ChatGPT पर सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाले फीचर्स में एक है. हर हफ्ते करीब 23 करोड़ लोग इस चैटबॉट से मेडिकल और हेल्थ-रिलेटिड सलाह लेते रहते हैं. अभी तक सेहत से जुड़ी बातचीत आपकी डेली चैट्स में ही शामिल रहती थी, लेकिन अब इसके लिए नया सेक्शन आ गया है. अब अगर कोई यूजर हेल्थ से जुड़ी बातचीत शुरू करेगा तो यह उसे हेल्थ सेक्शन में जाने के लिए प्रॉम्प्ट करेगा.

ChatGPT Health के फीचर्स

यूजर इस सेक्शन में अपनी लैब रिपोर्ट और प्रीस्क्रिप्शन अपलोड कर सकते हैं. इसके अलावा ऐप्पल हेल्थ और माईफिटनेसपाल समेत दूसरी वेलनेस ऐप्स से भी इसे कनेक्ट किया जा सकता है. हालांकि, कंपनी का कहना है कि यह बीमारी को डायग्नोज नहीं कर सकता और उनका इलाज नहीं बता सकता. यह कॉम्प्लेक्स मेडिकल डेटा और आम लोगों की समझ के बीच एक ब्रिज का काम करेगा. कंपनी ने इसकी एक और खास बात बताते हुए कहा कि हेल्थ सेक्शन की कन्वर्सेशन को मॉडल ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा.

इस बात को लेकर सतर्क रहने की जरूरत

नए फीचर को लेकर OpenAI ने यूजर को सतर्क भी किया है. कंपनी की तरफ से कहा गया है कि हेल्थ फीचर को मेडिकल केयर की जगह लेने के लिए नहीं बल्कि सपोर्ट के लिए डिजाइन किया गया है. यह बीमारी का इलाज नहीं कर सकता. गौरतलब है कि ChatGPT जैसे चैटबॉट डॉक्टरों की तरह बीमारी का पता नहीं लगा सकते. साथ ही उनके रिस्पॉन्स मेडिकल कंडीशन पर आधारित न होकर प्रोबैबिलिटी पर आधारित हो सकते हैं. ये यूजर को पसंद आने वाला लेकिन गलत जवाब भी दे सकते है. इसलिए मेडिकल सलाह लेते समय चैटबॉट पर आंखे मूंदकर भरोसा करना भारी पड़ सकता है.

