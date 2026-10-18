Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीChatGPT हुआ अपडेट, अब यूजर्स को मिलेंगे और भी तेज जवाब

ChatGPT हुआ अपडेट, अब यूजर्स को मिलेंगे और भी तेज जवाब

अगर आप भी ChatGPT का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए एक शानदार खबर है. कंपनी ने इसमें एक ऐसा तगड़ा बदलाव किया है जिससे अब आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा. जान ने क्या है यह नया फीचर.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 18 Oct 2026 12:50 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • OpenAI ने ChatGPT का GPT-6 Astra Pro मॉडल अपग्रेड किया।
  • नया ‘मल्टी एजेंट’ फीचर अब काम तेजी से पूरे करेगा।
  • एक चैट टैब में कार्य प्रगति आसानी से दिखेगी।
  • ये उन्नत सुविधाएँ फिलहाल ChatGPT Pro ग्राहकों को मिलेंगी।

आज के दौर में टेक्नालाॅजी काफी आगे बढ़ चुकी है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI ने अब दुनिया भर के तमाम लोगों के काम करने के तरीके को बहुत हद तक बदल दिया है. अगर आप भी अपने अपने रोज के कामों को पूरा करने के लिए ChatGPT की मदद लेते हैं. तो फिर आपके लिए एक बढ़िया खबर आई है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में क्रांति लाने वाली कंपनी OpenAI ने अपने प्लेटफॉर्म को एक बड़ा अपग्रेड दिया है. 

कंपनी ने ChatGPT में मौजूद अपने Advance मॉडल GPT-6 Astra Pro को पहले से ज्यादा दमदार बना दिया है. अब तक जब AI को कोई बड़ा काम दिया जाता था तो उसकी ओर से जवाब मिलने में थोड़ा वक्त लगता था. उसमें काम में कुछ और जोड़ने के लिए अलग से कमांड देनी पड़ती थी. लेकिन इस नए Update के बाद यूजर्स  तेज जवाब भी मिलेंगे और साथ में कई भारी-भरकम काम भी आसानी से पूरे हो जाएंगे. जान लें इस बारे में पूरी जानकारी. 

अब ChatGPT में जल्दी पूरे होंगे Task

ChatGPT में इस नए Update के साथ Multi Agent फीचर जोड़ा गया है.जो कि बड़े काम का है इस फीचर से ChatGPT में एक अकेला Agent काम नहीं करेगा बल्कि कई AI एजेंट्स उस काम को आपस में बांट लेंगे और अलग-अलग हिस्सों पर एक साथ काम शुरू कर देंगे. यानी अब एक काम खत्म होने के बाद दूसरे के शुरू होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. 

हाल ही में एक यूजर ने अपना एक्सपीरिएंश शेयर करते हुए बताया कि उसने तीन AI एजेंट्स की मदद से एक बहुत बड़ा और पेचीदा ऑडिट सिर्फ 25 मिनट के अंदर पूरा कर लिया. हालांकि किसी भी काम में कितना समय बचेगा यह आपके प्रोजेक्ट के साइज पर निर्भर करेगा लेकिन इतना है कि मल्टीटास्किंग के मामले में यह फीचर काफी काम आने वाला है. 


ChatGPT हुआ अपडेट, अब यूजर्स को मिलेंगे और भी तेज जवाब

एक ही Chat टैब में काम पर नजर

अक्सर जब हम कई सारे टूल्स या एजेंट्स से काम करवाते हैं. तो अलग-अलग विंडो और टैब्स खोलने पड़ते हैं. OpenAI ने इसे भी तरह खत्म कर दिया है. अब यूजर्स एक ही चैट टैब के अंदर रहकर यह Live देख सकेंगे कि उनका काम किस स्टेज तक पहुंचा है और कौन सा एजेंट क्या नतीजे रिजल्ट रहा है. आप वहीं बैठे-बैठे हर हिस्से को Review भी कर सकते हैं. 

इसके अलावा ChatGPT की रफ्तार बढ़ने के पीछे कंपनी की नई कैशिंग और डेटा रीयूज तकनीक का बड़ा हाथ है. अब सिस्टम किसी भी जानकारी को बार-बार जीरो से प्रोसेस करने के बजाय पहले से मौजूद डेटा का दोबारा इस्तेमाल कर लेता है. इससे फालतू की प्रोसेसिंग में लगने वाला समय बचता है. तो साथ ही थर्ड-पार्टी टूल्स से जोड़ने वाले प्लगइन्स को भी अपग्रेड किया गया है. जिससे काम और स्मूदली होता है.

यह भी पढ़ें: सावधान! आपके फोन में नकली व्हाट्सएप तो नहीं, 5 लाख हुए डाॅउनलोड

किन यूजर्स को मिलेगा यह नया फीचर?

अब बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि इस नए Upgrade का फायद किन्हें मिलेगा तो आपको बता दें फिलहाल कंपनी ने GPT-6 Astra Pro के इन नए फीचर्स को अपने ChatGPT Pro सब्सक्राइबर्स के लिए रोलआउट किया है. यह उन लोगों के लिए बढ़िया साबित होगा जिन्हें रोजाना भारी डेटा, कई सारे टूल्स और लंबी रिपोर्ट्स के लिए बहुत वक्त लगाते थे टेक एक्सपर्ट्स का मानना है कि OpenAI का यह कदम Agentic AI के दौर की शुरुआत है.

इसका सीधा मतलब यह है कि अब आने वाले समय में AI सिर्फ आपके छोटे-मोटे सवालों का जवाब देने वाला Chatbot बनकर नहीं रहेगा बल्कि खुद फैसले लेकर कई स्टेप्स वाले बड़े कामों को शुरू से आखिर तक पूरा करने की जिम्मेदारी भी संभालेगा. जैसे-जैसे यूजर्स इसका इस्तेमाल करेंगे काम की जरूरत के हिसाब से इसकी Speed और भी बेहतर होती जाएगी.


ChatGPT हुआ अपडेट, अब यूजर्स को मिलेंगे और भी तेज जवाब

यह भी पढ़ें: भारत में जल्द आ रहा फोटोग्राफी का नया किंग, DSLR जैसी आएगी फोटो

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 18 Oct 2026 12:50 PM (IST)
Tags :
OpenAI ChatGPT TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
डिजाइन से स्पेसिफिकेशन्स तक, Samsung Galaxy F70 5G में क्या मिलेगा नया?
डिजाइन से स्पेसिफिकेशन्स तक, Samsung Galaxy F70 5G में क्या मिलेगा नया?
टेक्नोलॉजी
सावधान! आपके फोन में नकली व्हाट्सएप तो नहीं, 5 लाख हुए डाॅउनलोड
सावधान! आपके फोन में नकली व्हाट्सएप तो नहीं, 5 लाख हुए डाॅउनलोड
टेक्नोलॉजी
स्मार्ट डोरबेल से कैमरे तक, घर की सुरक्षा कैसे बढ़ाते हैं ये गैजेट्स?
स्मार्ट डोरबेल से कैमरे तक, घर की सुरक्षा कैसे बढ़ाते हैं ये गैजेट्स?
टेक्नोलॉजी
ब्राउजर के अंदर छिपी खामी कैसे बन सकती है खतरा? Chrome यूजर्स के लिए अलर्ट
ब्राउजर के अंदर छिपी खामी कैसे बन सकती है खतरा? Chrome यूजर्स के लिए अलर्ट
Advertisement

वीडियोज

ABP News: किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने वालों की घंटी बजाओ | Ghanti Bajao
CJP Delhi Protest: अराजकता-अव्यवस्था जिम्मेदार कौन? | Gyanesh Kumar | Congress | Gyanesh Kumar
Kolkata Stampede News: कोलकाता में घायलों से अस्पताल मिलने पहुंचे शुभेंदु! | Breaking News | Puja
Janhit | Congress Protest | Gyanesh Kumar: विरोध के नाम पर 'अराजकता'..क्या सही है ? | Neha Bora
रेलवे स्टेशन पर 510 रुपए का 'घमासान' !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
फिर जल रहा फ्रांस, सड़कों पर उतरे 5 लाख लोग, अब तक 1200 गिरफ्तार - बड़ी बातें
फिर जल रहा फ्रांस, सड़कों पर उतरे 5 लाख लोग, अब तक 1200 गिरफ्तार - बड़ी बातें
मध्य प्रदेश
ग्वालियर हादसे में 15 लोगों की मौत, परिजनों का फूटा गुस्सा; प्रशासन पर लगाए आरोप
ग्वालियर हादसे में 15 लोगों की मौत, परिजनों का फूटा गुस्सा; प्रशासन पर लगाए आरोप
साउथ सिनेमा
रजनीकांत ने देवा को दिया था सोने का तोहफा, आखिरी विदाई में भी दिखा साथ
रजनीकांत ने देवा को दिया था सोने का तोहफा, आखिरी विदाई में भी दिखा साथ
स्पोर्ट्स
कप्तान शे होप का भारतीय फैंस को दिल छू लेने वाला संदेश, भारत से विदा लेते समय कही ये बात
कप्तान शे होप का भारतीय फैंस को दिल छू लेने वाला संदेश, कही ये बड़ी बात
इंडिया
'बहुत दुख हुआ...', PM मोदी ने ग्वालियर हादसे के परिजनों के लिए की मुआवजे की घोषणा
'बहुत दुख हुआ...', PM मोदी ने ग्वालियर हादसे के परिजनों के लिए की मुआवजे की घोषणा
विश्व
कनाडा के सैन्य ठिकाने पर भीषण आग, कई जवानों के मौत की आशंका, जानें पूरा मामला
कनाडा के सैन्य ठिकाने पर भीषण आग, कई जवानों के मौत की आशंका, जानें पूरा मामला
हेल्थ
गाना सुनते हुए लगवाएंगे इंजेक्शन तो कम महसूस होगा दर्द, चौंका देगी यह रिसर्च
गाना सुनते हुए लगवाएंगे इंजेक्शन तो कम महसूस होगा दर्द, चौंका देगी यह रिसर्च
टेक्नोलॉजी
स्मार्ट डोरबेल से कैमरे तक, घर की सुरक्षा कैसे बढ़ाते हैं ये गैजेट्स?
स्मार्ट डोरबेल से कैमरे तक, घर की सुरक्षा कैसे बढ़ाते हैं ये गैजेट्स?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget