Meta का नया AI सुनेगा 5 भारतीय भाषाएं, Muse हुआ लॉन्च

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यह बातचीत में कई भाषाओं को साथ समझ सकता है.

अब AI सिर्फ आवाज को टेक्स्ट में बदलने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बातचीत के दौरान अलग-अलग भाषाओं को भी समझ सकेगा. Meta ने 1 सितंबर को Muse Voice Transcribe नाम का नया स्पीच-टू-टेक्स्ट मॉडल पेश किया है, जो बातचीत को उसी समय टेक्स्ट में बदल सकता है. खास बात यह है कि यह एक ही बातचीत में कई भाषाओं को संभाल सकता है.

Meta के मुताबिक, यह मॉडल 70 से ज्यादा भाषाओं को सपोर्ट करता है, जिनमें भारत की हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ जैसी पांच प्रमुख भाषाएं शामिल हैं. तो आइए जानते हैं कि Meta का नया Muse Voice Transcribe क्या है और ये कैसे काम करता है.

Meta का नया Muse Voice Transcribe क्या है?

Meta ने 1 सितंबर को Muse Voice Transcribe नाम का नया AI स्पीच-टू-टेक्स्ट मॉडल लॉन्च किया है. यह लोगों की बातचीत को उसी समय सुनकर टेक्स्ट में बदल सकता है. यह एक ही बातचीत के दौरान अलग-अलग भाषाएं बोली जाएं, तो भी यह उन्हें समझ सकता है. Meta के अनुसार, Muse Voice Transcribe 70 से ज्यादा भाषाओं को सपोर्ट करता है. इनमें भारत की हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ जैसी पांच भाषाएं भी शामिल हैं.

Muse Voice Transcribe में क्या है खास?

Muse Voice Transcribe की खासियत इसका कोड-स्विचिंग सपोर्ट है. अगर बातचीत के दौरान कोई व्यक्ति अंग्रेजी से भारतीय भाषा में या एक भाषा से दूसरी भाषा में चला जाता है, तो मॉडल इसे समझने में सक्षम है. इसके लिए अलग-अलग मॉडल या अतिरिक्त प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं होगी. माना जा रहा है कि भारत जैसे अलग-अलग भाषाओं का यूज करने वाले देश में यह फीचर खास यूजफुल हो सकता है, जहां लोग बातचीत के दौरान अक्सर अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं को मिलाकर बोलते हैं.

Muse Voice Transcribe कैसे काम करता है?

यह मॉडल स्ट्रीमिंग ट्रांसक्रिप्शन देता है. इसका मतलब है कि पूरी रिकॉर्डिंग खत्म होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. व्यक्ति जैसे-जैसे बोलेगा, उसी के साथ टेक्स्ट तैयार होता जाएगा. Meta के अनुसार, यह 20 से ज्यादा लोगों वाली रिकॉर्डिंग में अलग-अलग स्पीकर्स की आवाज पहचान सकता है और एक घंटे से लंबी रिकॉर्डिंग को भी संभाल सकता है.

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तेज जवाब के साथ सही ट्रांसक्रिप्शन

Muse Voice Transcribe हर शब्द के लिए यह तय करता है कि उसे कितनी देर सुनना जरूरी है. आसान शब्दों पर यह तेजी से प्रतिक्रिया देता है, जबकि मुश्किल शब्दों को पहचानने के लिए थोड़ा ज्यादा समय ले सकता है. Meta के अनुसार, 1 सितंबर 2026 तक यह मॉडल Artificial Analysis की स्ट्रीमिंग स्पीच-टू-टेक्स्ट लीडरबोर्ड पर पहले नंबर पर था.

Muse Voice Transcribe की कीमत कितनी है?

Muse Voice Transcribe को Meta के Model API के जरिए इस्तेमाल किया जा सकता है. Meta के अनुसार, इसका इस्तेमाल Meta AI for Mac और Muse Code में डिक्टेशन के लिए भी किया जा रहा है. API की कीमत 1,000 ऑडियो मिनट के लिए $3 है, जो Meta के अनुसार करीब $0.18 प्रति घंटे के बराबर बैठती है. भारतीय रुपये के मुताबिक, यह करीब 285 रूपए प्रति 1,000 ऑडियो मिनट और करीब 16 रूपए प्रति घंटे है.



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