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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीMeta का नया AI सुनेगा 5 भारतीय भाषाएं, Muse हुआ लॉन्च

Meta का नया AI सुनेगा 5 भारतीय भाषाएं, Muse हुआ लॉन्च

Meta ने ऐसा नया AI मॉडल पेश किया है, जो बातचीत के दौरान अलग-अलग भाषाओं को समझकर उसी समय टेक्स्ट तैयार कर सकता है. जानिए Meta का यह नया AI क्या है और कैसे काम करता है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 03 Sep 2026 01:21 PM (IST)
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  • यह बातचीत में कई भाषाओं को साथ समझ सकता है.

अब AI सिर्फ आवाज को टेक्स्ट में बदलने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बातचीत के दौरान अलग-अलग भाषाओं को भी समझ सकेगा. Meta ने 1 सितंबर को Muse Voice Transcribe नाम का नया स्पीच-टू-टेक्स्ट मॉडल पेश किया है, जो बातचीत को उसी समय टेक्स्ट में बदल सकता है. खास बात यह है कि यह एक ही बातचीत में कई भाषाओं को संभाल सकता है.

Meta के मुताबिक, यह मॉडल 70 से ज्यादा भाषाओं को सपोर्ट करता है, जिनमें भारत की हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ जैसी पांच प्रमुख भाषाएं शामिल हैं. तो आइए  जानते हैं कि Meta का नया Muse Voice Transcribe क्या है और ये कैसे काम करता है. 

Meta का नया Muse Voice Transcribe क्या है?

Meta ने 1 सितंबर को Muse Voice Transcribe नाम का नया AI स्पीच-टू-टेक्स्ट मॉडल लॉन्च किया है. यह लोगों की बातचीत को उसी समय सुनकर टेक्स्ट में बदल सकता है. यह एक ही बातचीत के दौरान अलग-अलग भाषाएं बोली जाएं, तो भी यह उन्हें समझ सकता है. Meta के अनुसार, Muse Voice Transcribe 70 से ज्यादा भाषाओं को सपोर्ट करता है. इनमें भारत की हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ जैसी पांच भाषाएं भी शामिल हैं.

Muse Voice Transcribe में क्या है खास?

Muse Voice Transcribe की खासियत इसका कोड-स्विचिंग सपोर्ट है. अगर बातचीत के दौरान कोई व्यक्ति अंग्रेजी से भारतीय भाषा में या एक भाषा से दूसरी भाषा में चला जाता है, तो मॉडल इसे समझने में सक्षम है. इसके लिए अलग-अलग मॉडल या अतिरिक्त प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं होगी. माना जा रहा है कि भारत जैसे अलग-अलग भाषाओं का यूज करने वाले देश में यह फीचर खास यूजफुल हो सकता है, जहां लोग बातचीत के दौरान अक्सर अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं को मिलाकर बोलते हैं.

Muse Voice Transcribe कैसे काम करता है?

यह मॉडल स्ट्रीमिंग ट्रांसक्रिप्शन देता है. इसका मतलब है कि पूरी रिकॉर्डिंग खत्म होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. व्यक्ति जैसे-जैसे बोलेगा, उसी के साथ टेक्स्ट तैयार होता जाएगा. Meta के अनुसार, यह 20 से ज्यादा लोगों वाली रिकॉर्डिंग में अलग-अलग स्पीकर्स की आवाज पहचान सकता है और एक घंटे से लंबी रिकॉर्डिंग को भी संभाल सकता है. 

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तेज जवाब के साथ सही ट्रांसक्रिप्शन

Muse Voice Transcribe हर शब्द के लिए यह तय करता है कि उसे कितनी देर सुनना जरूरी है. आसान शब्दों पर यह तेजी से प्रतिक्रिया देता है, जबकि मुश्किल शब्दों को पहचानने के लिए थोड़ा ज्यादा समय ले सकता है. Meta के अनुसार, 1 सितंबर 2026 तक यह मॉडल Artificial Analysis की स्ट्रीमिंग स्पीच-टू-टेक्स्ट लीडरबोर्ड पर पहले नंबर पर था. 

Muse Voice Transcribe की कीमत कितनी है?

Muse Voice Transcribe को Meta के Model API के जरिए इस्तेमाल किया जा सकता है. Meta के अनुसार, इसका इस्तेमाल Meta AI for Mac और Muse Code में डिक्टेशन के लिए भी किया जा रहा है. API की कीमत 1,000 ऑडियो मिनट के लिए $3 है, जो Meta के अनुसार करीब $0.18 प्रति घंटे के बराबर बैठती है. भारतीय रुपये के मुताबिक, यह करीब 285 रूपए प्रति 1,000 ऑडियो मिनट और करीब 16 रूपए प्रति घंटे है. 
 
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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 03 Sep 2026 01:21 PM (IST)
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Technology Meta Muse Voice Transcribe
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