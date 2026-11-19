Galen Buckwalter: दिमाग में चिप लगाकर कंप्यूटर चलाने या कोई और काम करना यह बातें कुछ साल पहले तक सिर्फ साइंस-फिक्शन फिल्मों में नजर आती थीं. लेकिन अमेरिका के 70 वर्षीय शोधकर्ता जे. गैलेन बकवाल्टर ने इसे हकीकत में बदल दिया है. 16 साल की उम्र में एक हादसे के कारण गले से नीचे पूरी तरह लकवाग्रस्त हो चुके बकवाल्टर ने अपने दिमाग में एक नहीं बल्कि छह खास चिप लगवाई हैं.

जनवरी 2024 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कैलटेक और यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया के एक साझा रिसर्च प्रोजेक्ट के तहत उनकी यह सर्जरी हुई थी. आम लोग इसे मेमोरी चिप समझते हैं, लेकिन असल में यह ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस यानी बीसीआई तकनीक है. इस तकनीक की मदद से बकवाल्टर सिर्फ सोचकर अपने पंक रॉक बैंड के लिए संगीत की धुनें तैयार कर चुके हैं. चलिए आपको बताते हैं कि दिमाग के अंदर ये चिप आखिर फिट कैसे की जाती हैं और इस पूरी प्रोसेस में कितना खर्च आता है.

दिमाग में कैसे फिट हुईं छह चिप?

बकवाल्टर के दिमाग में चिप लगाने की प्रोसेस बेहद बारीक ओपन-स्कल न्यूरोसर्जरी के जरिए पूरी की गई. जिसमें डॉक्टरों को करीब सात घंटे का समय लगा. सबसे पहले हाई-रेजोल्यूशन ब्रेन स्कैन के जरिए दिमाग के उन हिस्सों की पहचान की गई, जो हाथ और उंगलियों की हरकत से जुड़े सिग्नल भेजते हैं. इसके बाद सर्जनों ने खोपड़ी के हिस्से को सावधानी से खोलकर मस्तिष्क की सतह पर ब्लैकरॉक न्यूरोटेक कंपनी की छह विशेष यूटा एरे चिप लगाईं.

हर चिप में बेहद सूक्ष्म सुई जैसे माइक्रो-इलेक्ट्रोड होते हैं जो सीधे न्यूरॉन्स के संपर्क में रहकर दिमाग से निकलने वाले विद्युत संकेतों को पकड़ते हैं. इन चिप के बारीक तार सिर के ऊपरी हिस्से पर लगे एक छोटे कनेक्टर पेडस्टल से जुड़े होते हैं. जब बकवाल्टर मन में उंगलियां मोड़ने या फैलाने की इमेजिनेशन करते हैं तो चिप उन तरंगों को रिकॉर्ड कर बाहर लगे कंप्यूटर तक भेजती है.





दिमाग के सिग्नल से संगीत बनाने की तकनीक

यह चिप दिमाग में कोई बाहरी याददाश्त स्टोर नहीं करती बल्कि दिमाग की प्राकृतिक तरंगों को पढ़कर डिजिटल भाषा में बदलती है. सर्जरी के बाद बकवाल्टर ने पीएचडी छात्र सीन डार्सी के साथ मिलकर एक खास कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार किया. यह सॉफ्टवेयर दिमाग से मिलने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को डिकोड करके संगीत के सुरों में बदल देता है.

जब बकवाल्टर अपने दिमाग में उंगलियां मोड़ने के बारे में सोचते हैं. तो संगीत के सुर ऊपर उठते हैं और उंगलियां फैलाने की सोचते करने पर सुर नीचे आते हैं. इसी तकनीक के दम पर उन्होंने बिना हाथ हिलाए अपने बैंड सिगी के लिए धुनें तैयार कीं.





यह भी पढ़ें: How To Stop Ads: फोन पर जो बात करो, उसके दिखने लगते हैं Ads? तुरंत बंद करें ये सेटिंग



चिप की कीमत और सर्जरी में कितना आता है खर्च?

अगर इस पूरी प्रोसेस के खर्च की बात करें तो यह आम इलाज के मुकाबले काफी महंगा सौदा है. जे. गैलेन बकवाल्टर के मामले में यह सर्जरी कैलटेक और यूएससी के क्लिनिकल रिसर्च प्रोग्राम का हिस्सा थी. इसलिए उन्हें अपनी जेब से कोई पैसा नहीं देना पड़ा. लेकिन मेडिकल और टेक विशेषज्ञों के मुताबिक व्यावसायिक स्तर पर ऐसी एक ब्रेन चिप और उसके हार्डवेयर की कीमत ही करीब 40 से 50 हजार डॉलर यानी लगभग 35 से 42 लाख रुपये होती है.

चूंकि बकवाल्टर के दिमाग में छह चिप लगाई गई हैं और इसके लिए सात घंटे की न्यूरोसर्जरी, मार्डन लैब सेटअप और महीनों की सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग लगी है, इसलिए इस पूरे प्रोसेस की कुल लागत 1 लाख से 1.5 लाख डॉलर तक बैठती है. भारतीय रुपये में यह खर्च करीब 85 लाख से सवा करोड़ रुपये के आसपास होता है.

यह भी पढ़ें: Phone Charging: एक महीने में कितनी बिजली खाता है आपके फोन का चार्जर? यहां समझिए

