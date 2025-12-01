इस कंपनी के यूजर हो गए तंग! डिस्प्ले पर फिर आने लगी ग्रीन लाइन की समस्या
सैमसंग के स्मार्टफोन पर एक बार फिर ग्रीन लाइन की दिक्कतें आने लगी हैं. सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने इसकी शिकायत करते हुए कहा है कि रिपेयर के नाम पर उनसे मोटी रकम मांगी जा रही है.
सैमसंग यूजर्स को एक बार फिर डिस्प्ले में ग्रीन लाइन की समस्या का सामना करना पड़ रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, हालिया सॉफ्टवेयर अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद फिर से यह समस्या बढ़ने लगी है. सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने इसकी शिकायत करते हुए अपने डिवाइस की फोटोज शेयर की हैं, जिनके डिस्प्ले में ग्रीन लाइन दिख रही हैं. कई यूजर्स का यह भी कहना है कि अपडेट के बाद उनके फोन की टचस्क्रीन काम करना बंद कर चुकी है.
नए पुराने सारे डिवाइस में आ रही समस्या
सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा है कि Galaxy Note 20 Ultra में अपडेट इंस्टॉल करने के बाद ही 8-9 ग्रीन लाइन आ गई. यूजर ने दावा किया कि जब उन्होंने इस फोन को सैमसंग के सर्विस सेंटरों पर दिखाया तो ठीक करने के लिए उससे 21000-25000 रुपये की मांग की गई. एक और यूजर ने दावा किया कि उसके Galaxy S20 Plus और Galaxy S21 FE में पावर से जुड़ी समस्या आई, जिसके लिए 16,000 रुपये मांगे गए. एक और यूजर ने डिस्प्ले रिप्लेसमेंट के लिए 11000 रुपये देने की बात कही है. डिस्प्ले में ग्रीन लाइन की समस्या केवल पुराने डिवाइस में नहीं है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुछ महीने पुराने स्मार्टफोन में भी अपडेट के बाद यह दिक्कत आ रही है.
सैमसंग वाले अब डिजिटल लूट कर रहे हैं जो अपडेट के नाम पर ग्रीन लाइन डिस्प्ले पर देकर व्यक्ति से 21000 से ₹25000 की ठग रहे है— Adv Deepak Babu (@dbabuadvocate) November 28, 2025
यह मेरा सैमसंग का नोट 20 अल्ट्रा मोबाइल है जो अपडेट करने से डिस्प्ले पर 8-9 लाइन डिस्प्ले पर ग्रीन लाइन आ गई हैं
मेरे द्वारा आगरा सैमसंग के कई सर्विस… pic.twitter.com/YRO0Vp5cLV
सैमसंग की तरफ से प्रतिक्रिया का इंतजार
सोशल मीडिया पर कई यूजर्स सैमसंग को टैग कर इस दिक्कत को लेकर शिकायत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कंपनी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. बता दें कि यह पहली बार नहीं है, जब सैमसंग के स्मार्टफोन में इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. पहले भी ऐसी कई घटनाएं सामने आई थीं, जिसके बाद कंपनी ने फ्री में डिस्प्ले रिप्लेस किए थे, लेकिन वह प्रोग्राम सितंबर में खत्म हो गया था.
ये भी पढ़ें-
कहीं आपके फोन में इंस्टॉल डिजिलॉकर ऐप फेक तो नहीं? सरकार ने जारी की यह एडवायजरी
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL