हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजस्त्री या पुरुष, आखिर कौन सोता है सबसे ज्यादा; जानिए क्या कहता है विज्ञान?

स्त्री या पुरुष, आखिर कौन सोता है सबसे ज्यादा; जानिए क्या कहता है विज्ञान?

Sleep Deprivation Effects: किसी के लिए भी नींद सबसे जरूर चीज है. इसका जवाब सिर्फ थकान नहीं, बल्कि दिमाग की जटिलता में छिपा है. नींद के इस खेल में सबसे अहम खिलाड़ी शरीर नहीं, बल्कि दिमाग है.

By : निधि पाल | Updated at : 01 Dec 2025 09:53 AM (IST)
Preferred Sources

नींद सिर्फ थकान का इलाज नहीं, दिमाग की मरम्मत का सबसे बड़ा औजार है, लेकिन वैज्ञानिक जब इससे जुड़े आंकड़ों को खंगालते हैं तो एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है कि क्या सच में महिलाएं पुरुषों से ज्यादा सोती हैं? और अगर हां, तो आखिर क्यों? यही रहस्य आज हम आपको बताने जा रहे हैं.

सोते वक्त शरीर में क्या होते हैं?

इंसान का शरीर किसी मशीन की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसी जीवित व्यवस्था की तरह काम करता है जो दिन भर के हर तनाव को अपने भीतर समेट लेती है और फिर रात होते ही खुद की मरम्मत में जुट जाती है. नींद हमारे शरीर का वही समय होता है, जब दिमाग कोशिकाओं की सफाई करता है, ग्रोथ हार्मोन अपने चरम पर होते हैं और शरीर अगले दिन की तैयारी करता है. लेकिन इसी नींद के मामले में अब एक बड़ी बहस खड़ी हो गई है कि क्या वाकई महिलाओं को पुरुषों से ज्यादा नींद की जरूरत होती है?

किसे चाहिए सबसे ज्यादा नींद?

हेल्थ एक्सपर्ट्स की मानें तो इस सवाल का जवाब हां है और वजहें केवल थकान नहीं, बल्कि दिमाग के काम करने के तरीके से जुड़ी हुई हैं. आमतौर पर देखा जाता है कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं दिनभर में ज्यादा मानसिक ऊर्जा खर्च करती हैं. घर, काम, परिवार, मल्टीटास्किंग… ये सभी चीजें लगातार दिमाग को सक्रिय रखती हैं. यही वजह है कि जब नींद का वक्त आता है, तो महिला दिमाग को रिपेयर होने के लिए ज्यादा समय चाहिए होता है.

नेशनल स्लीप फाउंडेशन और ड्यूक यूनिवर्सिटी की एक संयुक्त स्टडी इस बात की पुष्टि करती है कि महिलाएं औसतन पुरुषों की तुलना में अधिक मानसिक बोझ उठाती हैं, इसलिए ब्रेन को रिकवरी के लिए अपेक्षाकृत अधिक घंटे चाहिए. दरअसल, महिलाओं का दिमाग एक समय में कई काम एकसाथ प्रोसेस करता है, जिसका सीधा प्रभाव न्यूरोलॉजिकल थकान पर पड़ता है.

कितने साल की महिलाओं को चाहिए ज्यादा नींद

शोध यह भी बताता है कि 30 से 60 वर्ष की महिलाएं पुरुषों की तुलना में लगभग 30 मिनट ज्यादा वक्त बिस्तर में बिताती हैं. यह सिर्फ नींद का समय नहीं है, बल्कि मानसिक रिकवरी का ‘गोल्डन पीरियड’ है. दिलचस्प बात यह कि यह अंतर उम्र के हर चरण में बराबर नहीं होता, बल्कि जिम्मेदारियों के बढ़ने पर यह अंतर और अधिक स्पष्ट होता जाता है.

पुरुषों पर प्रभाव

महिलाओं की नींद का शरीर पर प्रभाव पुरुषों की तुलना में थोड़ा अलग भी होता है. नींद की कमी महिलाओं में इमोशनल असंतुलन, एंग्जाइटी और हार्मोनल बदलाव को तेजी से प्रभावित करती है. यही कारण है कि महिलाओं में खराब नींद सीधे हेल्थ पर असर डालती है. वहीं पुरुषों में कार्यशैली और दिनचर्या नींद के पैटर्न को प्रभावित करती है, लेकिन उनका दिमाग औसतन कम मल्टीटास्किंग करता है, जिससे रिकवरी की जरूरत भी अपेक्षाकृत कम होती है.

यह भी पढ़ें: इस शहर को क्यों कहा जाता है ‘वाइन कैपिटल’? दूर-दूर से स्वाद चखने आते हैं लोग

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 01 Dec 2025 09:53 AM (IST)
Tags :
Sleep Sleep Deprivation Effects Female Brain Sleep
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Parliament Winter Session Live: 'ब्रिटिश शासन जैसा व्यवहार...', शीतकालीन सत्र से पहले शिवसेना सांसद ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना
LIVE: 'ब्रिटिश शासन जैसा व्यवहार...', शीतकालीन सत्र से पहले शिवसेना सांसद ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आरोप-प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा', संसद के शीतकालीन सत्र से पहले मायावती ने दिया बड़ा बयान
'आरोप-प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा', संसद के शीतकालीन सत्र से पहले मायावती ने दिया बड़ा बयान
इंडिया
किस भारतीय से प्रभावित होकर एलन मस्क ने अपने बेटे का नाम रखा ‘शेखर’, जानें
किस भारतीय से प्रभावित होकर एलन मस्क ने अपने बेटे का नाम रखा ‘शेखर’, जानें
क्रिकेट
इस भारतीय बल्लेबाज ने लगाया बैक टू बैक दूसरा शतक, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में में किया बवाल
इस भारतीय बल्लेबाज ने लगाया बैक टू बैक दूसरा शतक, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में में किया बवाल
Advertisement

वीडियोज

Parliament Winter Session: संसद का शीतकालीन में SIR के मुद्दे पर होगा हंगामा, Rahul का नया एजेंडा!
Bihar Half Encounter: बिहार में सुबह हाफ एनकाउंटर, कल हुई हत्या के बाद बड़ी कार्रवाई | Breaking
Red Fort Blast Update: दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में NIA ने आरोपियों के घर की छापेमारी | Breaking
Tamilnadu Accident: हादसे में 11 लोगों की मौत, 40 घायल पैसेंजर को बचाने की कोशिश में हादसा |Breaking
BLO Death Case: SIR के दबाव की वजह से एक और BLO की मौत? | SIR Controversy
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Parliament Winter Session Live: 'ब्रिटिश शासन जैसा व्यवहार...', शीतकालीन सत्र से पहले शिवसेना सांसद ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना
LIVE: 'ब्रिटिश शासन जैसा व्यवहार...', शीतकालीन सत्र से पहले शिवसेना सांसद ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आरोप-प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा', संसद के शीतकालीन सत्र से पहले मायावती ने दिया बड़ा बयान
'आरोप-प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा', संसद के शीतकालीन सत्र से पहले मायावती ने दिया बड़ा बयान
इंडिया
किस भारतीय से प्रभावित होकर एलन मस्क ने अपने बेटे का नाम रखा ‘शेखर’, जानें
किस भारतीय से प्रभावित होकर एलन मस्क ने अपने बेटे का नाम रखा ‘शेखर’, जानें
क्रिकेट
इस भारतीय बल्लेबाज ने लगाया बैक टू बैक दूसरा शतक, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में में किया बवाल
इस भारतीय बल्लेबाज ने लगाया बैक टू बैक दूसरा शतक, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में में किया बवाल
न्यूज़
Explained: ब्रीफकैस में यूरिन वापस जाएगा, खाने से पहले लैब में जांच होगी, पुतिन की सुरक्षा अलग क्यों, कैसे भारत दौरा खास है?
Explained: ब्रीफकैस में यूरिन वापस जाएगा, खाने से पहले लैब में जांच होगी, पुतिन की सुरक्षा अलग क्यों, कैसे भारतीय दौरा खास है?
बॉलीवुड
धर्म को लेकर 'किस किस को प्यार करूं 2' एक्ट्रेस आयशा खान ने किया रिएक्ट, बोलीं- वो करिए जो आपको सही लगे
धर्म को लेकर 'किस किस को प्यार करूं 2' एक्ट्रेस आयशा खान ने किया रिएक्ट, बोलीं- वो करिए जो आपको सही लगे
जनरल नॉलेज
स्त्री या पुरुष, आखिर कौन सोता है सबसे ज्यादा; जानिए क्या कहता है विज्ञान?
स्त्री या पुरुष, आखिर कौन सोता है सबसे ज्यादा; जानिए क्या कहता है विज्ञान?
हेल्थ
Daily Walking for Heart: महज 30 मिनट की वॉक से हार्ट की हेल्थ कैसे हो सकती है बेहतर? तुरंत फॉलो कर लें सर्जन के बताए ये टिप्स
महज 30 मिनट की वॉक से हार्ट की हेल्थ कैसे हो सकती है बेहतर? तुरंत फॉलो कर लें सर्जन के बताए ये टिप्स
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget