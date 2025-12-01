बिग बॉस फेम आयशा खान अब फिल्मों में नजर आने वाली हैं. वो फिल्म किस किस को प्यार करूं 2 में दिखेंगे. फिल्म में वो कॉमेडियन कपिल शर्मा की पत्नी के रोल में हैं. आयशा फिल्म को जोरों-शोरों से प्रमोट कर रही हैं. हाल ही में आयशा ने धर्म को लेकर बात की. उन्होंने बताया कि क्या वो अपने धर्म को मानती हैं.

आयशा खान ने धर्म को लेकर कहा ये

फिल्मीज्ञान से बातचीत में आयशा ने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि मैं पूरे तरह से अपने धर्म को फॉलो कर पाती हूं. मुझे उसमें बहुत गायडेंस की जरुरत है. बहुत सारी जानकारी होने की वजह से कई बार समझ नहीं पाते कि क्या सही है क्या गलत है. लेकिन, हां मैं इस पर यकीन रखती हूं कि ऊपरवाला है. मैं अल्लाह पर विश्वास करती हूं. मुझे लगता है कि उनके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं. अगर आप सेफ हैं, अगर आप वो हैं जो हैं तो सिर्फ उन्ही की वजह से हूं. मैं हमेशा से फील करती हूं कि वो करिए जो आपको सही लगे. दूसरे लोगों के विश्वास की भी इज्जत करिए.'

View this post on Instagram A post shared by Kapil Sharma (@kapilsharma)

बता दें कि आयशा खान को बिग बॉस 17 से नेम-फेम मिला था. इस शो में जब उन्होंने एंट्री ली थी तो काफी बवाल मचा था. उन्होंने शो में वाइल्ड कार्ड एंट्री ली थी. शो में वो मुनव्वर फारूकी की एक्स के तौर पर पहुंची थीं. उन्होंने मुनव्वर पर कई संगीन आरोप लगाए थे. बिग बॉस के बाद से वो काफी चर्चा में रहती हैं. उनके इंस्टाग्राम वीडियोज वायरल रहते हैं. आयशा कई म्यूजिक वीडियोज में भी काम कर चुकी हैं.

अब वो फिल्म किस किस को प्यार करूं 2 में नजर आएंगी. फिल्म में कॉमेडियन कपिल शर्मा लीड रोल में हैं. फिल्म का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है. इसे फैंस ने काफी प्यार दिया. आयशा को भी फैंस पसंद कर रहे हैं.