हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटइस भारतीय बल्लेबाज ने लगाया बैक टू बैक दूसरा शतक, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में में किया बवाल

इस भारतीय बल्लेबाज ने लगाया बैक टू बैक दूसरा शतक, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में में किया बवाल

Ayush Mhatre Hits Second Hundred: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में 18 साल के आयुष म्हात्रे ने कमाल कर रखा है. मुंबई के इस युवा ओपनर ने लगातार बैक टू बैक सेंचुरी लगाकर सनसनी मचा दिया है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 01 Dec 2025 09:33 AM (IST)
Preferred Sources

Ayush Mhatre Hits Second Century In SMAT 2025: मुंबई के युवा सलामी बल्लेबाज और भारत की अंडर-19 टीम के कप्तान आयुष म्हात्रे ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में कमाल कर रखा है. आयुष ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए रविवार यानी 30 नवंबर, 2025 को ग्रुप-ए के मुकाबले में आंध्र प्रदेश के खिलाफ लगातार दूसरा शतक लगाकर, मुंबई को नौ विकेट से शानदार जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. वहीं दूसरे विकेट के लिए टीम इंडिया के टी20 इंटरनेशनल के कप्तान सूर्यकुमार यादव के साथ आयुष ने दूसरे विकेट के लिए शानदार शतकीय साझेदारी की. 

आयुष ने लगाया लगातार दुसरा शतक 

चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी आयुष म्हात्रे ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में आंध्र प्रदेश के खिलाफ 59 गेंद में नाबाद 104 रनों की शतकीय पारी खेली. जिसमें 9 छक्के और 5 चौके शामिल रहे. म्हात्रे ने इस टूर्नामेंट के 3 मैचों में लगातार दो शतक लगा दिए हैं और उन्होंने ने इस मुश्ताक ट्रॉफी सत्र में तीन मैच में अब तक 19 छक्के लगाए हैं. आयुष आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए शानदार प्रदर्शन किया था. जिस वजह से 18 साल के म्हात्रे को चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2026 सीजन के रिटेन किया है.

मुंबई ने आंध्र को नौ विकेट से हराया

इस मुकाबले में मुंबई ने टॉस जीतकर आंध्र प्रदेश को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया. आंध्र प्रदेश ने कप्तान रिकी भुई के 48 रनों की पारी मदद से 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 159 रन बनाए. मुंबई को जीत के लिए 160 रनों का लक्ष्य मिला, जिसका पीछा करते हुए म्हात्रे और सूर्यकुमार ने 9.4 ओवर में 105 रन की साझेदारी की. इस साझेदारी की बदौलत मुंबई ने आंध्र प्रदेश को नौ विकेट से हराने में सफल रही.

विदर्भ के खिलाफ आयुष ने लगाया पहला शतक

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में मुंबई के युवा ओपनर आयुष म्हात्रे ने विदर्भ के खिलाफ पहला शतक लगाया था. आयुष ने लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में 53 गेंदों में 110 रनों की बेहतरीन शतकीय पारी खेली थी. जिसमें उन्होंने 8 छक्के और 8 चौके लगाए थे. इस मुकाबले में विदर्भ ने 193 रनों का लक्ष्य दिया, जिसे मुंबई ने तीन विकेट के नुकसान पर 17.5 ओवर में 194 रन बनाकर टारगेट को चेज कर दिया था.

Published at : 01 Dec 2025 09:33 AM (IST)
