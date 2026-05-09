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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीनया फोन खरीदते ही तुरंत कर लें ये 5 जरूरी सेटिंग्स! एक गलती पड़ सकती है भारी, जानिए पूरी जानकारी

नया फोन खरीदते ही तुरंत कर लें ये 5 जरूरी सेटिंग्स! एक गलती पड़ सकती है भारी, जानिए पूरी जानकारी

Smartphone Tips: कई लोग नया फोन लेने के बाद कुछ दिनों तक बिना लॉक के इस्तेमाल करते रहते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 09 May 2026 11:48 AM (IST)
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  • स्क्रीन लॉक, फिंगरप्रिंट, फेस लॉक तुरंत सेट करें.
  • डेटा सुरक्षित रखने के लिए क्लाउड बैकअप ऑन करें.
  • बैटरी ऑप्टिमाइजेशन और अनावश्यक बैकग्राउंड एक्टिविटी बंद करें.
  • ऐप्स की परमिशन जांचें, जरूरी ऐप्स अपडेट करें.

Smartphone Tips: नया स्मार्टफोन खरीदना हर किसी के लिए एक्साइटिंग होता है. लोग सबसे पहले कैमरा टेस्ट करते हैं, गेम खेलते हैं या सोशल मीडिया ऐप्स इंस्टॉल करने लगते हैं. लेकिन कई लोग शुरुआत में कुछ जरूरी सेटिंग्स करना भूल जाते हैं जिसकी वजह से बाद में डेटा चोरी, बैटरी ड्रेन, फोन स्लो होने या अकाउंट हैक होने जैसी परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं. अगर आपने नया फोन खरीदा है तो उसे इस्तेमाल करने से पहले ये 5 जरूरी काम जरूर कर लें.

सबसे पहले स्क्रीन लॉक और फिंगरप्रिंट सेट करें

कई लोग नया फोन लेने के बाद कुछ दिनों तक बिना लॉक के इस्तेमाल करते रहते हैं. यह सबसे बड़ी गलती हो सकती है. फोन में तुरंत मजबूत पासकोड, फिंगरप्रिंट या फेस लॉक सेट करें. इससे आपका पर्सनल डेटा, बैंकिंग ऐप्स, फोटो और चैट्स सुरक्षित रहते हैं. आसान PIN जैसे 1234 या 0000 रखने से बचें.

Google या iCloud Backup ऑन करें

फोन खराब होना, चोरी होना या गलती से डेटा डिलीट होना कभी भी हो सकता है. इसलिए शुरुआत में ही क्लाउड बैकअप ऑन करना बेहद जरूरी है. Android यूजर्स Google Backup और iPhone यूजर्स iCloud Backup चालू कर सकते हैं. इससे आपके कॉन्टैक्ट्स, फोटो, ऐप्स और जरूरी फाइलें सुरक्षित रहती हैं और नया फोन लेने पर आसानी से वापस मिल जाती हैं.

बैटरी सेटिंग्स को सही तरीके से ऑप्टिमाइज करें

नए फोन में कई ऐप्स बैकग्राउंड में चलते रहते हैं जिससे बैटरी तेजी से खत्म हो सकती है. फोन की Settings में जाकर Battery Optimization ऑन करें. साथ ही अनावश्यक ऐप्स की Background Activity बंद करें. Auto Brightness और Dark Mode का इस्तेमाल करने से भी बैटरी लाइफ बेहतर होती है.

जरूरी सिक्योरिटी और प्राइवेसी सेटिंग्स चेक करें

बहुत सारे ऐप्स कैमरा, माइक्रोफोन, लोकेशन और कॉन्टैक्ट्स की परमिशन मांगते हैं. बिना सोचे-समझे Allow करना खतरनाक हो सकता है. फोन की Privacy Settings में जाकर देखें कौन-सा ऐप क्या एक्सेस कर रहा है. जिन ऐप्स की जरूरत नहीं, उनकी परमिशन तुरंत बंद कर दें. इससे आपकी निजी जानकारी सुरक्षित रहती है.

फोन और ऐप्स को तुरंत अपडेट करें

नया फोन होने के बावजूद उसमें पुराने सॉफ्टवेयर अपडेट हो सकते हैं. ऐसे में सिक्योरिटी रिस्क बढ़ जाता है. फोन सेटअप करने के बाद तुरंत Software Update चेक करें और सभी जरूरी ऐप्स अपडेट करें. नए अपडेट्स में अक्सर सिक्योरिटी पैच, बग फिक्स और बेहतर परफॉर्मेंस मिलती है.

छोटी लापरवाही बन सकती है बड़ा नुकसान

आज स्मार्टफोन सिर्फ कॉलिंग डिवाइस नहीं बल्कि बैंक, फोटो एल्बम, ऑफिस और पर्सनल लाइफ का हिस्सा बन चुका है. इसलिए नया फोन खरीदते ही कुछ जरूरी सेटिंग्स करना बेहद जरूरी है. अगर शुरुआत में ही सिक्योरिटी, बैकअप और बैटरी सेटिंग्स सही कर ली जाएं तो आपका फोन लंबे समय तक सुरक्षित और स्मूद चलता रहेगा.

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Published at : 09 May 2026 11:48 AM (IST)
Tags :
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