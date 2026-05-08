हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीइस देश में आया दुनिया का पहला Robot Monk! अब रोबोट भी करेगा भक्ति और ध्यान

इस देश में आया दुनिया का पहला Robot Monk! अब रोबोट भी करेगा भक्ति और ध्यान

Robot Monk: इस रोबोट को दक्षिण कोरिया के सबसे बड़े बौद्ध संगठन Jogye Order की पहल के तहत तैयार किया गया है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 08 May 2026 05:17 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • भिक्षु के लिए विशेष नियम बनाए गए, ChatGPT की भी मदद ली गई।

Robot Monk: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स का इस्तेमाल अब सिर्फ फैक्ट्री, ऑफिस या घरों तक सीमित नहीं रह गया है. अब तकनीक आध्यात्म और धर्म की दुनिया में भी कदम रख चुकी है. दक्षिण कोरिया की राजधानी Seoul में एक बौद्ध मंदिर ने दुनिया के सामने अपना पहला ह्यूमनॉइड Robot Monk पेश किया है जिसका नाम Gabi रखा गया है.

यह रोबोट सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि इसे बौद्ध परंपराओं और आध्यात्मिक एक्टिविटी में शामिल करने की तैयारी की जा रही है. Gabi को हाल ही में बुद्ध जयंती समारोह से पहले आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में पहली बार सार्वजनिक रूप से पेश किया गया.

पुराने भिक्षु की तरह दिखा Gabi

करीब चार फीट लंबे इस ह्यूमनॉइड रोबोट को पारंपरिक बौद्ध भिक्षुओं जैसे भूरे और ग्रे रंग के कपड़े पहनाए गए थे. समारोह के दौरान Gabi ने अन्य भिक्षुओं के साथ मंत्रोच्चार किया पूजा के समय झुककर प्रणाम किया और लोगों के सवालों के जवाब भी दिए.

इस रोबोट को दक्षिण कोरिया के सबसे बड़े बौद्ध संगठन Jogye Order की पहल के तहत तैयार किया गया है. इसका मकसद युवाओं को आधुनिक तकनीक के जरिए बौद्ध धर्म और आध्यात्म से जोड़ना बताया जा रहा है.

रोबोट ने लिया आध्यात्मिक संकल्प

Gabi को चीन के Unitree G1 ह्यूमनॉइड प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है. इसकी बॉडी इस तरह डिजाइन की गई है कि यह इंसानों की तरह चल सके, हाथ जोड़ सके और धार्मिक एक्टिविटी में हिस्सा ले सके.

समारोह के दौरान एक भिक्षु ने जब Gabi से पूछा कि क्या वह बुद्ध और उनकी शिक्षाओं का पालन करेगा तो रोबोट ने जवाब दिया, “हां, मैं खुद को समर्पित करूंगा.” इसके बाद Gabi ने पूजा के दौरान पगोडा के चारों ओर चक्कर लगाए और हाथ जोड़कर प्रार्थना भी की.

रोचक बात यह है कि Gabi नाम भी आध्यात्मिक अर्थ रखता है. बताया जा रहा है कि यह नाम गौतम बुद्ध के जन्म नाम सिद्धार्थ और कोरियाई शब्द जाबी यानी दया और करुणा को मिलाकर बनाया गया है.

रोबोट के लिए बनाए गए खास नियम

मंदिर प्रशासन ने Gabi के लिए कुछ विशेष बौद्ध नियम भी तैयार किए हैं. इनमें जीवन का सम्मान करना, किसी चीज को नुकसान न पहुंचाना, गलत बातें न कहना और जरूरत से ज्यादा बैटरी चार्ज न करना जैसे नियम शामिल हैं. दिलचस्प बात यह है कि इन नियमों को तैयार करने में AI चैटबॉट्स जैसे ChatGPT और Gemini की भी मदद ली गई.

क्यों बढ़ रहा है धर्म में AI का इस्तेमाल?

दक्षिण कोरिया में बौद्ध संस्थाएं अब नई पीढ़ी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तकनीक का सहारा ले रही हैं. धार्मिक संगठनों का मानना है कि AI और रोबोट्स की मदद से युवा वर्ग को आध्यात्मिक गतिविधियों से जोड़ना आसान हो सकता है. साथ ही भिक्षुओं की कमी जैसी समस्याओं से निपटने में भी यह तकनीक मदद कर सकती है. बताया जा रहा है कि आने वाले बुद्ध जयंती कार्यक्रमों और लालटेन परेड में Gabi दूसरे बौद्ध थीम वाले रोबोट्स के साथ नजर आ सकता है.

जापान में भी शुरू हो चुका है ऐसा प्रयोग

दक्षिण कोरिया अकेला ऐसा देश नहीं है जहां AI को आध्यात्म से जोड़ा जा रहा हो. कुछ समय पहले जापान के Kyoto University के शोधकर्ताओं ने Buddharoid नाम का AI रोबोट तैयार किया था. यह रोबोट लोगों से बातचीत कर सकता है, बौद्ध धर्मग्रंथों को समझ सकता है और आध्यात्मिक सवालों के जवाब भी दे सकता है. इन प्रयोगों को देखकर साफ है कि आने वाले समय में तकनीक और आध्यात्म का मेल और ज्यादा गहरा हो सकता है.

यह भी पढ़ें:

Android यूजर्स की होने वाली है मौज! Google लाने जा रहा iPhone जैसा धांसू फीचर, बदल जाएगा आपके फोन का पूरा लुक

Published at : 08 May 2026 05:17 PM (IST)
Tags :
AI TECH NEWS HINDI Robot Monk
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
इस देश में आया दुनिया का पहला Robot Monk! अब रोबोट भी करेगा भक्ति और ध्यान
इस देश में आया दुनिया का पहला Robot Monk! अब रोबोट भी करेगा भक्ति और ध्यान
टेक्नोलॉजी
घर में बिजली के लिए कितने सोलर पैनल की पड़ेगी जरूरत? इस तरीके से सब पता चल जाएगा
घर में बिजली के लिए कितने सोलर पैनल की पड़ेगी जरूरत? इस तरीके से सब पता चल जाएगा
टेक्नोलॉजी
सिर्फ AC ही नहीं! गर्मी में ये 5 इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बन सकते हैं चलता-फिरता बम, एक छोटी गलती और घर में लग सकती है आग
सिर्फ AC ही नहीं! गर्मी में ये 5 इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बन सकते हैं चलता-फिरता बम, एक छोटी गलती और घर में लग सकती है आग
टेक्नोलॉजी
Smartwatch के दिन गए, अब है Smart Earring की बारी, फायदे जानकर रह जाएंगे हैरान
Smartwatch के दिन गए, अब है Smart Earring की बारी, फायदे जानकर रह जाएंगे हैरान
Advertisement

वीडियोज

Bengal New CM: कौन बनेगा बंगाल का सीएम? | Dilip Ghosh | BJP | Subhendu Adhikari
Tamil Nadu Government Formation: TVK विधायक औरवरिष्ठ नेताओं की बैठक
Bengal New CM: Suvendu Adhikari नहीं बंगाल में ये होंगे नए सीएम?
Tamil Nadu Government Formation: सत्ता की लड़ाई में नया मोड़, छोटे दल बनेंगे किंगमेकर?
Suvendu Adhikari's PA shot dead: 3 हिस्ट्रीशीटर..पर हत्यारा अब भी दूर क्यों? | TMC | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
अखिलेश यादव का पोस्ट कांग्रेस पर निशाना? तारिक अनवर का ऐसा जवाब, 'उन्होंने अपनी पार्टी की...'
अखिलेश यादव का पोस्ट कांग्रेस पर निशाना? तारिक अनवर का ऐसा जवाब, 'उन्होंने अपनी पार्टी की...'
इंडिया
ममता का ‘नाबन्ना’ बनाम बंगाल की विरासत! 13 साल बाद क्या सिर्फ राजनैतिक प्रतीक बन जाएगा?
ममता का ‘नाबन्ना’ बनाम बंगाल की विरासत! 13 साल बाद क्या सिर्फ राजनैतिक प्रतीक बन जाएगा?
चुनाव 2026
Bengal New CM: पश्चिम बंगाल में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? अमित शाह के इन दो सिग्नल से साफ हो गई पूरी तस्वीर 
पश्चिम बंगाल में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? अमित शाह के इन दो सिग्नल से साफ हो गई पूरी तस्वीर 
बॉलीवुड
Aakhri Sawal Trailer: सच से पर्दा उठाती है संजय दत्त की 'आखिरी सवाल', दमदार है फिल्म का ट्रेलर
सच से पर्दा उठाती है संजय दत्त की 'आखिरी सवाल', दमदार है फिल्म का ट्रेलर
क्रिकेट
श्रेयस अय्यर या शुभमन गिल, कौन टी20 कप्तान के लिए ज्यादा अच्छा? किसे मिलनी चाहिए जिम्मेदारी?
श्रेयस अय्यर या शुभमन गिल, कौन टी20 कप्तान के लिए ज्यादा अच्छा? किसे मिलनी चाहिए जिम्मेदारी?
विश्व
Explained: क्या कनाडा से टूट जाएगा अल्बर्टा? 50 लाख लोगों का सबसे अमीर प्रांत, कैसे बनता और बसता है नया देश
क्या कनाडा से टूट जाएगा अल्बर्टा? 50 लाख लोगों का सबसे अमीर प्रांत, कैसे बनता और बसता नया देश
एग्रीकल्चर
घर के किचन गार्डन में कैसे उगाएं अदरक? चाय से लेकर देसी दवा की नहीं रहेगी कमी
घर के किचन गार्डन में कैसे उगाएं अदरक? चाय से लेकर देसी दवा की नहीं रहेगी कमी
शिक्षा
Sleep Break In School: इस देश के स्कूलों में बच्चों को मिलता है सोने के लिए ब्रेक, जानें क्यों करते हैं ऐसा?
इस देश के स्कूलों में बच्चों को मिलता है सोने के लिए ब्रेक, जानें क्यों करते हैं ऐसा?
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
ENT LIVE
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Embed widget