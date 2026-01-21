हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीट्रेन में मोबाइल हो गया गुम? अब टेंशन खत्म! ऐसे मिनटों में मिलेगा वापस, सरकार ने बताया तरीका

ट्रेन में मोबाइल हो गया गुम? अब टेंशन खत्म! ऐसे मिनटों में मिलेगा वापस, सरकार ने बताया तरीका

Smartphone Lost in Train: अगर सफर के दौरान ट्रेन या स्टेशन पर आपका मोबाइल फोन गुम या चोरी हो जाता है तो अब उसे वापस पाने की उम्मीद कहीं ज्यादा बढ़ गई है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 21 Jan 2026 11:36 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Smartphone Lost in Train: अगर सफर के दौरान ट्रेन या स्टेशन पर आपका मोबाइल फोन गुम या चोरी हो जाता है तो अब उसे वापस पाने की उम्मीद कहीं ज्यादा बढ़ गई है. यात्रियों की मदद के लिए रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और दूरसंचार विभाग (DoT) ने मिलकर एक बड़ा कदम उठाया है.

CEIR पोर्टल से जुड़ा RPF, रिकवरी होगी आसान

RPF अब DoT के Central Equipment Identity Register (CEIR) पोर्टल से आधिकारिक रूप से जुड़ गया है. यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन के IMEI नंबर को ब्लॉक किया जा सकता है. इससे फोन न सिर्फ बेकार हो जाता है, बल्कि उसकी ट्रैकिंग भी संभव हो पाती है.

पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (Northeast Frontier Railway) में इस सिस्टम का पायलट प्रोजेक्ट पहले ही सफल रहा है. अब इसे पूरे देश में भारतीय रेलवे नेटवर्क पर लागू कर दिया गया है जिससे लाखों यात्रियों को सीधा फायदा मिलेगा.

रेलवे सुरक्षा में डिजिटल तकनीक की बड़ी छलांग

CEIR पोर्टल के लॉन्च और ट्रेनिंग कार्यक्रम के दौरान RPF के महानिदेशक मनोज यादव ने कहा कि DoT के साथ यह साझेदारी रेलवे सुरक्षा के लिए एक अहम उपलब्धि है. डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल से यात्रियों को मोबाइल रिकवरी का पारदर्शी और भरोसेमंद तरीका मिलेगा जिससे रेलवे पर लोगों का विश्वास और मजबूत होगा.

IMEI ब्लॉक होते ही बेकार हो जाएगा फोन

CEIR पोर्टल के जरिए RPF अब खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन का IMEI नंबर तुरंत ब्लॉक कर सकेगा. ऐसा होने पर फोन न तो इस्तेमाल किया जा सकेगा और न ही अवैध रूप से बेचा जा सकेगा. इसके साथ ही, जैसे ही फोन किसी नए सिम कार्ड के साथ नेटवर्क पर एक्टिव होगा, उसकी जानकारी सिस्टम को मिल जाएगी.

ऑपरेशन अमानत से पहले ही दिखा RPF का भरोसा

यात्रियों का खोया सामान लौटाने में RPF पहले से ही सक्रिय रहा है. ऑपरेशन अमानत के तहत जनवरी 2024 से फरवरी 2025 के बीच RPF ने करीब 84 करोड़ रुपये से ज्यादा की खोई हुई वस्तुएं बरामद कर 1.15 लाख से अधिक यात्रियों को लौटाई हैं. अब CEIR के जुड़ने से मोबाइल फोन रिकवरी और तेज व असरदार होने की उम्मीद है.

मोबाइल खोने पर कहां और कैसे करें शिकायत

अगर ट्रेन यात्रा के दौरान आपका मोबाइल गुम हो जाए तो आप Rail Madad प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं या 139 पर कॉल कर सकते हैं. यदि आप FIR दर्ज नहीं करना चाहते तो आपको CEIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया समझाई जाएगी.

फोन मिलने तक ऐसे चलेगी पूरी प्रक्रिया

शिकायत दर्ज होने के बाद RPF की ज़ोनल साइबर सेल CEIR पोर्टल पर मोबाइल की डिटेल डालकर उसका IMEI ब्लॉक कर देती है. जैसे ही फोन किसी नए सिम के साथ पकड़ा जाता है, इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति को नजदीकी RPF पोस्ट पर फोन जमा कराने के लिए कहा जाता है. असली मालिक जरूरी दस्तावेज दिखाकर अपना फोन वापस पा सकता है.

अगर कोई सहयोग नहीं करता तो FIR दर्ज कर मामला जिला पुलिस को सौंप दिया जाता है. फोन मिलने के बाद मालिक CEIR पोर्टल के जरिए IMEI अनब्लॉक कराने का अनुरोध भी कर सकता है.

देशभर में लागू होने से यात्रियों को बड़ी राहत

मई 2024 में शुरू हुए पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद अब यह सुविधा पूरे देश में लागू कर दी गई है. RPF का मानना है कि इस पहल से न सिर्फ मोबाइल चोरी पर लगाम लगेगी बल्कि यात्रियों को अपना फोन जल्दी और सुरक्षित तरीके से वापस मिलने में भी बड़ी मदद मिलेगी.

AI मचाने वाला है नौकरियों में भूचाल? Goldman Sachs की चेतावनी, इतने प्रतिशत काम के लिए नहीं होगी इंसानों की जरूरत

Published at : 21 Jan 2026 11:34 AM (IST)
Smartphone Sanchar Saathi TECH NEWS HINDI
Embed widget