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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीChatGPT में आया Lockdown Mode: क्या अब कोई नहीं देख पाएगा आपकी चैट? जानिए कैसे करता है काम

ChatGPT में आया Lockdown Mode: क्या अब कोई नहीं देख पाएगा आपकी चैट? जानिए कैसे करता है काम

ChatGPT Lockdown Mode: OpenAI के अनुसार, इस फीचर का मुख्य उद्देश्य एक बढ़ते साइबर खतरे से बचाव करना है जिसे Prompt Injection Attack कहा जाता है.

By : हिमांशु तिवारी | Updated at : 07 Jun 2026 01:40 PM (IST)
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  • यह संवेदनशील डेटा संभालने वाले पेशेवरों के लिए उपयोगी है।

ChatGPT Lockdown Mode: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अब लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बनता जा रहा है. चाहे किसी कंपनी की गोपनीय परियोजनाओं पर चर्चा करनी हो या फिर व्यक्तिगत जानकारी को AI चैटबॉट में सुरक्षित रखना हो, सुरक्षा और गोपनीयता को लेकर चिंताएं भी तेजी से बढ़ रही हैं. इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए OpenAI ने ChatGPT के लिए एक नया सुरक्षा फीचर पेश किया है जिसे Lockdown Mode नाम दिया गया है.

यह फीचर उन लोगों के लिए तैयार किया गया है जो संवेदनशील या गोपनीय जानकारी के साथ काम करते हैं और अतिरिक्त सुरक्षा चाहते हैं. खास बात यह है कि यह सुविधा ChatGPT के सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध है चाहे वे फ्री प्लान का इस्तेमाल कर रहे हों या पेड प्लान का.

OpenAI ने क्यों लॉन्च किया Lockdown Mode?

OpenAI के अनुसार, इस फीचर का मुख्य उद्देश्य एक बढ़ते साइबर खतरे से बचाव करना है जिसे Prompt Injection Attack कहा जाता है. यह सामान्य हैकिंग से अलग होता है. इसमें साइबर हमलावर किसी वेबसाइट, दस्तावेज़ या अन्य डिजिटल कंटेंट के भीतर छिपे हुए निर्देश जोड़ देते हैं जिन्हें AI पढ़ सकता है.

अगर AI इन छिपे निर्देशों के प्रभाव में आ जाए तो उसके व्यवहार को बदला जा सकता है या फिर वह ऐसी जानकारी उजागर कर सकता है जिसे यूजर्स साझा नहीं करना चाहता. Lockdown Mode इसी प्रकार के जोखिम को कम करने के लिए बनाया गया है. इसे ChatGPT में पहले से मौजूद सुरक्षा उपायों के ऊपर एक अतिरिक्त सुरक्षा परत के रूप में देखा जा सकता है.

Lockdown Mode चालू करने पर क्या बदलता है?

जैसे ही कोई उपयोगकर्ता Lockdown Mode को सक्रिय करता है, ChatGPT अधिक सतर्क तरीके से काम करना शुरू कर देता है. यूजर्स पहले की तरह फाइलें अपलोड कर सकते हैं तस्वीरें साझा कर सकते हैं और AI से इमेज भी बनवा सकते हैं.

हालांकि, इंटरनेट से जुड़ी कुछ सुविधाओं पर अतिरिक्त नियंत्रण लागू हो जाता है. उदाहरण के तौर पर, ChatGPT कुछ ऑनलाइन तस्वीरों को सीधे प्राप्त करने या उन्हें उत्तर में दिखाने से बच सकता है. इसका मकसद बाहरी स्रोतों से आने वाले संभावित खतरों को कम करना है.

इसके अलावा, कुछ एडवांस्ड फीचर्स भी इस मोड में बंद हो जाते हैं. Deep Research और Agent Mode जैसी क्षमताएं Lockdown Mode के दौरान उपलब्ध नहीं रहतीं क्योंकि ये फीचर्स बाहरी वेबसाइटों और ऑनलाइन सेवाओं के साथ अधिक व्यापक रूप से इंटरैक्ट करते हैं.

क्या हर यूजर को इसकी जरूरत है?

OpenAI का मानना है कि सामान्य उपयोगकर्ताओं को रोजमर्रा के इस्तेमाल में इस फीचर की विशेष आवश्यकता महसूस नहीं होगी. लेकिन पत्रकारों, शोधकर्ताओं, पेशेवरों, संगठनों और उन लोगों के लिए जो नियमित रूप से संवेदनशील डेटा के साथ काम करते हैं यह एक उपयोगी सुरक्षा विकल्प साबित हो सकता है.

ऐसे मामलों में जहां छोटी-सी सुरक्षा चूक भी बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है, Lockdown Mode अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान कर सकता है. भले ही इसके कारण कुछ सुविधाओं का उपयोग सीमित हो जाए लेकिन गोपनीय जानकारी की सुरक्षा के लिए यह समझौता कई लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

AI सुरक्षा की दिशा में एक नया कदम

जैसे-जैसे AI तकनीक अधिक शक्तिशाली और व्यापक होती जा रही है वैसे-वैसे उसके सुरक्षित उपयोग की आवश्यकता भी बढ़ रही है. ChatGPT का नया Lockdown Mode इसी दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है जो यूजर्स को अधिक सुरक्षित वातावरण में AI का उपयोग करने का ऑप्शन देता है. खासकर उन लोगों के लिए जो संवेदनशील जानकारियों के साथ काम करते हैं यह फीचर अतिरिक्त भरोसा और सुरक्षा प्रदान कर सकता है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 07 Jun 2026 01:40 PM (IST)
Tags :
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