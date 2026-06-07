2026 में Instagram पर Reach क्यों गिर रही है? ये 5 गलतियां चुपचाप खत्म कर रही हैं आपकी ग्रोथ

Instagram Reels: Instagram पर मेहनत से पोस्ट करने के बावजूद अगर आपकी रील्स और पोस्ट्स पहले जैसी पहुंच नहीं बना पा रही हैं तो इसकी वजह सिर्फ एल्गोरिदम नहीं हो सकती. 2026 में Instagram का सिस्टम पहले से काफी बदल चुका है. अब प्लेटफॉर्म केवल लाइक्स नहीं बल्कि वॉच टाइम, शेयर, सेव और ओरिजिनल कंटेंट जैसे संकेतों को ज्यादा महत्व देता है.

भारत समेत कई देशों के क्रिएटर्स, छोटे बिजनेस और आम यूजर्स कम रीच की शिकायत कर रहे हैं. ऐसे में यह समझना जरूरी है कि कहीं आपकी कुछ आदतें ही आपकी ग्रोथ को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहीं.

बिना किसी तय विषय के कंटेंट पोस्ट करना

कई लोग अपने अकाउंट पर हर तरह का कंटेंट डालते रहते हैं. कभी टेक्नोलॉजी, कभी ट्रैवल, कभी मीम्स और कभी किसी अन्य विषय पर पोस्ट. इससे Instagram के लिए यह समझना मुश्किल हो जाता है कि आपका कंटेंट किस ऑडियंस को दिखाया जाए.

जब कोई अकाउंट लगातार एक ही कैटेगरी या उससे जुड़े विषयों पर पोस्ट करता है तो प्लेटफॉर्म उसके दर्शकों की पहचान बेहतर तरीके से कर पाता है. उदाहरण के लिए, यदि आपका पेज टेक्नोलॉजी पर आधारित है तो गैजेट रिव्यू, टेक टिप्स और नए अपडेट्स जैसे कंटेंट लगातार पोस्ट करना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है.

रील की शुरुआत में दर्शकों का ध्यान न खींच पाना

Instagram Reels में शुरुआती कुछ सेकंड सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं. आज के समय में यूजर्स बहुत तेजी से स्क्रॉल करते हैं. यदि वीडियो की शुरुआत आकर्षक नहीं है तो दर्शक तुरंत अगले वीडियो पर चले जाते हैं.

Instagram यह देखता है कि लोग आपकी वीडियो कितनी देर तक देखते हैं और कितने प्रतिशत लोग उसे अंत तक देखते हैं. इसलिए धीमी शुरुआत, उलझाने वाला संदेश या कमजोर इंट्रो आपकी रीच को प्रभावित कर सकता है. साफ विजुअल्स और मजबूत हुक दर्शकों को लंबे समय तक जोड़े रखने में मदद करते हैं.

बार-बार वही पुराना या कॉपी किया हुआ कंटेंट इस्तेमाल करना

पिछले कुछ वर्षों में Instagram ने ओरिजिनल कंटेंट को बढ़ावा देने पर काफी जोर दिया है. ऐसे अकाउंट जो केवल वायरल क्लिप्स, स्क्रीनशॉट्स या दूसरों की पोस्ट्स को दोबारा शेयर करते हैं उनकी विजिबिलिटी कम हो सकती है.

यदि किसी कंटेंट में आपकी खुद की कोई नई जानकारी, राय या क्रिएटिविटी नहीं जुड़ी है तो उसे ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की संभावना भी घट सकती है. खासकर उन क्रिएटर्स के लिए यह बड़ी चुनौती है जो ऑर्गेनिक तरीके से अपनी ऑडियंस बढ़ाना चाहते हैं.

केवल लाइक्स पर फोकस करना

कई क्रिएटर्स आज भी लाइक्स की संख्या को सफलता का सबसे बड़ा पैमाना मानते हैं. लेकिन 2026 में Instagram के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण संकेत नहीं रह गया है. प्लेटफॉर्म अब यह देखने पर ज्यादा ध्यान देता है कि लोग किसी पोस्ट को कितना उपयोगी मान रहे हैं. यदि यूजर आपकी पोस्ट को सेव कर रहा है या बाद में देखने के लिए संभाल कर रख रहा है तो यह Instagram के लिए सकारात्मक संकेत होता है.

शेयर होने लायक कंटेंट न बनाना

शेयर भी अब रीच बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं. जब कोई व्यक्ति आपकी पोस्ट अपने दोस्तों या फॉलोअर्स के साथ साझा करता है तो Instagram इसे मूल्यवान कंटेंट मानता है. ऐसे पोस्ट जो लोगों को कुछ नया सिखाते हैं समस्या का समाधान देते हैं या उपयोगी जानकारी प्रदान करते हैं, वे अक्सर ज्यादा शेयर किए जाते हैं. इसके विपरीत केवल तुरंत लाइक्स पाने के उद्देश्य से बनाए गए पोस्ट लंबे समय में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते.

यह भी पढ़ें: 2026 में इंस्टाग्राम रील्स पर क्या देख रहे हैं भारतीय? रिपोर्ट में सामने आए बड़े ट्रेंड