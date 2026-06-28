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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीरोजाना फोन और लैपटॉप चार्ज करने में कितनी बिजली खपत होती है? सच जानकर हैरान रह जाएंगे

रोजाना फोन और लैपटॉप चार्ज करने में कितनी बिजली खपत होती है? सच जानकर हैरान रह जाएंगे

Laptop-Smartphone Charging Power Consumption: स्मार्टफोन और लैपटॉप आदि को रोजाना चार्ज करना पड़ता है. इस कारण ये सालभर में बिजली की काफी खपत कर लेते हैं.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 28 Jun 2026 02:51 PM (IST)
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  • मोबाइल फोन सालाना 3-4 यूनिट बिजली लेता है, लागत 50-60 रुपये।
  • लैपटॉप सबसे ज्यादा 130-140 यूनिट बिजली खपत करता है, 400-1600 रुपये खर्च।
  • टैबलेट सालाना 15-20 यूनिट बिजली उपयोग करता है, लागत लगभग 500 रुपये।
  • बिना जुड़े चार्जर भी बिजली खींचते, इन्हें बंद कर खपत रोकें।

Laptop-Smartphone Charging Power Consumption: हर दिन करोड़ों लोग अपने स्मार्टफोन, लैपटॉप और टैब आदि डिवाइसेस को चार्ज करते हैं. कई घरों में इन डिवाइसेस की संख्या एक से ज्यादा होती है और रोजाना इनको चार्ज करने में घंटों का समय लगता है. पर क्या आपने कभी सोचा है कि इन डिवाइसेस को चार्ज करने में कितनी बिजली की खपत होती है? अगर आपके पास भी फोन और लैपटॉप जैसे कई गैजेट हैं तो यह जानना जरूरी है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मोबाइल और लैपटॉप को चार्ज करने में कितनी बिजली खर्च होती है और इससे आपकी जेब पर कितना असर पड़ता है.

मोबाइल चार्ज करने में कितनी खपत?

मोबाइल फोन चार्जिंग के दौरान ज्यादा एनर्जी कंज्यूम नहीं करते, लेकिन इन्हें डेली चार्ज करना पड़ता है इसलिए खपत को समझना जरूरी है. रिपोर्ट्स के अनुसार, रोजाना चार्ज करने से स्मार्टफोन सालभर में लगभग 3-4 यूनिट बिजली की खपत कर लेते हैं. भारत में अलग-अलग राज्यों के हिसाब से बिजली की एक यूनिट का खर्च 3-12 रुपये हो सकता है. इस हिसाब से मोबाइल फोन चार्जिंग में आपको सालभर में लगभग 50-60 रुपये ही खर्च करने पड़ते हैं.

लैपटॉप की खपत ज्यादा

मोबाइल फोन की तुलना में लैपटॉप ज्यादा बिजली कंज्यूम करता है. लैपटॉप को चार्ज करने में सालभर में लगभग 130-140 यूनिट खर्च हो जाती है. इसका मतलब है कि सालभर में लैपटॉप चार्जिंग का खर्चा 400-1600 रुपये तक हो सकता है. इस तरह देखा जाए तो यह सबसे ज्यादा बिजली खाने वाला डिवाइस है. 

टैबलेट- बिजली खपत के मामले में टैबलेट फोन और लैपटॉप के बीच आते हैं. एक टैबलेट को चार्ज करने में सालभर में कुल 15-20 यूनिट बिजली लगती है. अगर बिजली बिल के हिसाब से बात करें तो यह इसका खर्चा लघबग 500 रुपये तक ही जाता है.

डिवाइस कनेक्ट न होने पर भी खपत होती है बिजली

कई लोगों की आदत होती है कि वो फोन चार्ज होने के बाद उसे हटा लेंगे, लेकिन चार्जर को बंद नहीं करेंगे. ऐसी स्थिति में चार्जर लगातार पावर कंज्यूम करता रहता है, भले ही इससे कोई डिवाइस कनेक्टेड न हो. इसे फैंटम लोड कहा जाता है और यह बिजली बिल पर भी असर डाल सकता है. इसलिए जब कोई डिवाइस कनेक्ट न हो तो चार्जर को बंद कर दें. इससे बिजली की भी बचत होगी और चार्जर भी ज्यादा लंबे समय तक चलेगा. 

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 28 Jun 2026 02:51 PM (IST)
Tags :
Laptop Tips And Tricks Phone Charging TECH NEWS
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