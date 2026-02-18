Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







एयरपॉड्स और ईयरफोन का ज्यादा यूज कानों के लिए खराब होता है. अगर आप लंबे समय तक ज्यादा वॉल्यूम पर ईयरफोन का यूज करते हैं तो कानों में इंफेक्शन के साथ-साथ सुनने की क्षमता चले जाने का भी डर रहता है. लेकिन कई बार काम या वर्कआउट के कारण ईयरफोन और एयरपॉड्स का यूज बढ़ जाता है. ऐसी स्थिति में अपने कानों को ठीक रखने के लिए एक्सपर्ट्स 60/60 याद रखने की कहते हैं. आइए जानते हैं कि यह रूल क्या है और कैसे काम करता है.

ज्यादा यूज के कारण रहते हैं ये खतरे

अगर कोई पूरे दिन ईयरफोन का यूज करता है तो सुनने की क्षमता पर असर पड़ सकता है और इंफेक्शन का भी खतरा रहता है. कई लोगों के कान बजने शुरू हो जाते हैं, जिसे टिनिटस कहा जाता है. इसमें कानों में लगातार घंटी बजने की आवाज आती रहती है. इसके अलावा साउंड सेंसेटिविटी का भी खतरा रहता है, जिसमें जरा-सी भी आवाज को सह पाना मुश्किल हो जाता है.

क्या है 60/60 रूल?

एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आपको ज्यादा समय तक ईयरफोन या एयरपॉड्स यूज करने पड़ते हैं तो 60/60 नियम याद रखना चाहिए. इसका मतलब है कि एयरपॉड्स या ईयरफोन पर 60 प्रतिशत आवाज पर 60 मिनट तक ही यूज करें. इसके बाद थोड़ी देर का ब्रेक लें. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अगर आप वॉल्यूम को सेफ लिमिट के भीतर रखते हैं और बीच-बीच में ब्रेक लेते रहते हैं तो लंबे समय तक ईयरफोन यूज करना नुकसानदायक नहीं है.

ऐप्पल देती है सेफ्टी नोटिफिकेशन

अगर आप एयरपॉड्स पर लगातार तेज आवाज में कुछ सुन रहे हैं तो ऐप्पल सेफ्टी नोटिफिकेशन भेजती है, जिसमें वॉल्यूम लेवल के बारे में बताया जाता है. अगर आप आईफोन यूजर हैं तो सेटिंग में जाकर डेसिबल लिमिट भी सेट कर सकते हैं. इससे आपको हर बार वॉल्यूम सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

