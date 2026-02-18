iOS 26.4 में आ रहा है कमाल का सिक्योरिटी फीचर, आईफोन चोरी होने पर नहीं रहेगी यह टेंशन

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
iOS 26.4 अपडेट में ऐप्पल आईफोन की सेफ्टी को लेकर बड़ा बदलाव करेगी. इस अपडेट में स्टोलन डिवाइस प्रोटेक्शन को बाय डिफॉल्ट इनेबल किया जाएगा.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 18 Feb 2026 07:33 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

आईफोन यूजर्स के लिए एक कमाल का सिक्योरिटी फीचर आने वाला है. दरअसल, ऐप्पल ने iOS 26.4 अपडेट का पहला डेवलपर बीटा वर्जन जारी किया है, जिसमें पहले से ऑप्शनल एक फीचर को अब बाय डिफॉल्ट इनेबल कर दिया गया है. इससे आईफोन चोरी होने की स्थिति में चोर आईफोन की जरूरी सेटिंग्स को बदल नहीं पाएगा. आइए जानते हैं कि ऐप्पल किस फीचर को डिफॉल्ट इनेबल कर रही है और यह यूजर्स के कैसे काम आएगा

स्टोलन डिवाइस प्रोटेक्शन को किया जाएगा इनेबल

ऐप्पल सबसे पहले iOS 17.3 अपडेट में स्टोलन डिवाइस प्रोटेक्शन फीचर लेकर आई थी. अगर किसी को आपके आईफोन के पासवर्ड भी पता है तो यह फीचर आपकी ऐप्पल आईडी, सेव्ड पासवर्ड, पेमेंट मेथड और दूसरे सेंसेटिव डेटा को बचा लेता है. जब भी कोई आपके आईफोन में सेव्ड पासवर्ड और ऐप्पल कार्ड देखने, फोन को फैक्ट्री रिसेट करने और लॉस्ट मोड को ऑफ करने जैसे एक्शन करेगा, यह फीचर पासवर्ड के अलावा फेसआईडी या टच आईडी भी मांगता है.

यूजर को मिल जाता है पर्याप्त समय

अगर फोन चोरी हो जाता है तो चोर तुरंत आईफोन की क्रिटिकल सिक्योरिटी सेटिंग्स चेंज नहीं कर पाएगा. यह ऐप्पल आईडी पासवर्ड चेंज करने, ट्रस्टेड डिवाइसेस को रिमूव करने, पासवर्ड बदलने और फेसआईडी रिमूव या ऐड करने जैसी सेटिंग को एक घंटे डीले कर देता है. इसके बाद भी उसे ये सेटिंग चेंज करने के लिए बायोमैट्रिक ऑथेंटिकेशन की जरूरत पड़ेगी.

अब क्या बदल जाएगा?

अभी तक यह फीचर ऑप्शनल था, लेकिन iOS 26.4 में यह अपने आप इनेबल हो जाएगा, जिससे चोरी आदि की स्थिति में आईफोन की सेटिंग चेंज नहीं की जा सकेगी. इससे आईफोन की सेफ्टी भी बढ़ेगी और चोरी आदि होने पर यूजर के पास इसका पता लगाने का पर्याप्त समय होगा. माना जा रहा है कि अप्रैल-मई तक यह अपडेट रोल आउट कर दी जाएगी, जिसके बाद सभी आईफोन यूजर्स इसे इंस्टॉल कर सकेंगे.

Published at : 18 Feb 2026 07:33 AM (IST)
Embed widget