हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में करवट ले रहा मौसम, 15 डिग्री पहुंचा तापमान, जानें क्या है ताजा अपडेट?

दिल्ली में करवट ले रहा मौसम, 15 डिग्री पहुंचा तापमान, जानें क्या है ताजा अपडेट?

Delhi Weather Update: दिल्ली में तापमान तेजी से बढ़ रहा है. 1 मार्च तक बारिश की कोई उम्मीद नहीं है. मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 33°C तक पहुंच सकता है, जिसका असर देखने को मिलेगा.

By : फियाज उल मुस्तफा | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 25 Feb 2026 07:42 AM (IST)
Preferred Sources

देश की राजधानी दिल्ली में लगातार मौसम में बदलाव नजर आ रहा है. दिल्ली में अगर बुधवार (25 फरवरी) यानी आज के मौसम की बात करें तो यहां का तापमान 15 डिग्री तक पहुंच चुका है. वहीं अगर अधिकतम तापमान की बात करें तो 30 डिग्री और न्यूनतम 14 डिग्री तक जाने की उम्मीद है. इस दौरान मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा. साथ ही 1 मार्च तक बारिश न होने की आशंका जताई जा रही है.

वहीं अगर राजधानी के वायू प्रदूषण सूचकांक (Delhi AQI Air Quality Index) की बात करें तो बुधवार (25 फरवरी) को यह गंभीर श्रेणी में है. दिल्ली का एक्यूआई 263 के करीब है. दिल्ली दुनिया के प्रदूषित शहरों में 80वें स्थान पर काबिज है.

कैसा है दिल्ली में आज का मौसम?

दिल्ली में बुधवार (25 फरवरी) यानी आज सुबह से ही हल्की ठंड है लेकिन धूप नजर आ रही है. बारिश की संभावना कहीं से कहीं तक नहीं है. वहीं बात करें तो 80 प्रतिशत नमी है. इस दौरान हवा की रफ्तार 5 से 11 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच रहेगी. सबसे ज्यादा 2 बजे के करीब हवा की रफ्तार 11 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी. मौसम के द्वारा इस बदलती करवट से साफ पता चल रहा है कि धीरे-धीरे अब राज्य में गर्मी बढ़ने के आसार हैं. 

मौसम विभाग ने बुधवार के मौसम की दी जानकारी

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने बुधवार (25 फरवरी) के लिए न्यूनतम तापमान लगभग 13 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है. साथ ही दिन के दौरान तेज सतही हवाएं चलने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है.

बीते 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 239 रहा, जो 'खराब' श्रेणी में आता है.  वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के अनुसार कल से 27 फरवरी तक एक्यूआई 'खराब' श्रेणी में रहने का अनुमान है.

दिल्ली में कल कैसा रहा गर्मी का हाल?

राजधानी दिल्ली में मंगलवार (24 फरवरी) को मौसम गर्म बना रहा. सफदरजंग मौसम केंद्र में अधिकतम तापमान 29.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि वायु गुणवत्ता 'खराब' श्रेणी में रही. केंद्रवार आंकड़ों के अनुसार, सफदरजंग में अधिकतम तापमान 29.9 डिग्री सेल्सियस, पालम में 27.6 डिग्री सेल्सियस, लोदी रोड में 29.6 डिग्री सेल्सियस, रिज में 30.4 डिग्री सेल्सियस और आयानगर में 29.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. 

वहीं सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री सेल्सियस, पालम में 13.5 डिग्री सेल्सियस, लोदी रोड में 12.8 डिग्री सेल्सियस, रिज में 13.6 डिग्री सेल्सियस और आयानगर में 12.8 डिग्री सेल्सियस रहा. 

और पढ़ें

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
Read
Published at : 25 Feb 2026 07:27 AM (IST)
Tags :
Delhi AQI DELHI NEWS DELHI WEATHER
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली में करवट ले रहा मौसम, 15 डिग्री पहुंचा तापमान, जानें क्या है ताजा अपडेट?
दिल्ली में करवट ले रहा मौसम, 15 डिग्री पहुंचा तापमान, जानें क्या है ताजा अपडेट?
दिल्ली NCR
लॉरेंस बिश्नोई के वकील पर ताबड़तोड़ फायरिंग, कब और कैसे हुआ हमला, पुलिस ने क्या बताया? जानें बड़ी बातें
लॉरेंस बिश्नोई के वकील पर ताबड़तोड़ फायरिंग, कब और कैसे हुआ हमला, पुलिस ने क्या बताया? जानें बड़ी बातें
दिल्ली NCR
दिल्ली: गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के वकील की गाड़ी पर फायरिंग, कश्मीरी गेट इलाके की घटना
दिल्ली: गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के वकील की गाड़ी पर फायरिंग, कश्मीरी गेट इलाके की घटना
दिल्ली NCR
दिल्ली में प्रशासनिक मजबूती की बड़ी पहल, राजस्व विभाग में 272 नए पद मंजूर
दिल्ली में प्रशासनिक मजबूती की बड़ी पहल, राजस्व विभाग में 272 नए पद मंजूर
Advertisement

वीडियोज

PM Modi In Israel: प्राइवेट डिनर..., प्रधानमंत्री मोदी के इजरायल दौरे पर क्या-क्या होगा?| Netanyahu
PM Modi In Israel: आज से इजरायल दौरे पर पीएम मोदी, प्रधानमंत्री Netanyahu से करेंगे मुलाकात|Breaking
Iran- Us: Trump की फाइनल वॉर्निंग... डील करो या युद्द करो | Breaking
sansani: लखनऊ में खौफनाक 'नीला ड्रम कांड' ! | Crime News | Lucknow
Shankaracharya Controversy: शंकराचार्य पर केस का कच्चा चिट्ठा..क्या 'पालकी' पहुंचेगी जेल?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast: बारिश-आंधी, बर्फबारी, 24 घंटे में देश में कितना बदलेगा मौसम, IMD ने जारी कर दी चेतावनी
बारिश-आंधी, बर्फबारी, 24 घंटे में देश में कितना बदलेगा मौसम, IMD ने जारी कर दी चेतावनी
दिल्ली NCR
दिल्ली में करवट ले रहा मौसम, 15 डिग्री पहुंचा तापमान, जानें क्या है ताजा अपडेट?
दिल्ली में करवट ले रहा मौसम, 15 डिग्री पहुंचा तापमान, जानें क्या है ताजा अपडेट?
इंडिया
रांची एयर एंबुलेंस क्रैश: 'प्लेन में नहीं था ब्लैक बॉक्स', जानें अधिकारियों ने और क्या-क्या बताया
रांची एयर एंबुलेंस क्रैश: 'प्लेन में नहीं था ब्लैक बॉक्स', जानें अधिकारियों ने और क्या-क्या बताया
स्पोर्ट्स
22 साल बाद स्टीव बकनर ने मानी गलती, सचिन को दिए LBW फैसले पर दिया बड़ा बयान
22 साल बाद स्टीव बकनर ने मानी गलती, सचिन को दिए LBW फैसले पर दिया बड़ा बयान
बॉलीवुड
Assi Vs Do Deewane Seher Mein BO Day 5: 'दो दीवाने शहर में' या 'अस्सी' में से किसने मंगलवार को मारी बाजी? जानें- 5वें दिन का कलेक्शन
'दो दीवाने शहर में' या 'अस्सी' में से किसने मंगलवार को मारी बाजी? जानें- 5वें दिन का कलेक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में दस्तक देने लगी गर्मी, आगरा से लखनऊ तक पारा हाई, दिन में तीखी धूप कर रही परेशान
यूपी में दस्तक देने लगी गर्मी, आगरा से लखनऊ तक पारा हाई, दिन में तीखी धूप कर रही परेशान
Results
बिहार बोर्ड इंटर की कॉपी जांच की तारीख तय, जानिए कब आएगा 12वीं का रिजल्ट?
बिहार बोर्ड इंटर की कॉपी जांच की तारीख तय, जानिए कब आएगा 12वीं का रिजल्ट?
जनरल नॉलेज
दिल्ली के इन पांच मेट्रो स्टेशन पर होती है सबसे ज्यादा भीड़, इनमें से कहां नहीं गए आप?
दिल्ली के इन पांच मेट्रो स्टेशन पर होती है सबसे ज्यादा भीड़, इनमें से कहां नहीं गए आप?
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
ENT LIVE
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Embed widget