फोन में 4G, LTE या 5G? गलत नेटवर्क मोड खा रहा है बैटरी और स्पीड, आज ही चुनें सही सेटिंग

फोन में 4G, LTE या 5G? गलत नेटवर्क मोड खा रहा है बैटरी और स्पीड, आज ही चुनें सही सेटिंग

4G LTE 5G: आज के समय में स्मार्टफोन सिर्फ कॉल करने का साधन नहीं बल्कि काम, पढ़ाई, गेमिंग और एंटरटेनमेंट का मुख्य जरिया बन चुका है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 25 Feb 2026 07:43 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

4G LTE 5G: आज के समय में स्मार्टफोन सिर्फ कॉल करने का साधन नहीं बल्कि काम, पढ़ाई, गेमिंग और एंटरटेनमेंट का मुख्य जरिया बन चुका है. लेकिन कई बार लोग यह समझ ही नहीं पाते कि उनके फोन में कौन-सा नेटवर्क मोड चालू है और वही सेटिंग इंटरनेट स्पीड और बैटरी बैकअप पर सीधा असर डालती है. अगर नेटवर्क मोड सही नहीं चुना गया तो तेज इंटरनेट की जगह आपको स्लो स्पीड और जल्दी खत्म होती बैटरी मिल सकती है.

4G और LTE में क्या फर्क है?

अक्सर लोग 4G और LTE को अलग-अलग समझते हैं जबकि असल में LTE (Long Term Evolution) ही 4G तकनीक का एक उन्नत रूप है. ज्यादातर स्मार्टफोन में 4G दिखे या LTE, दोनों का मकसद हाई-स्पीड डेटा देना ही होता है. अगर आपके इलाके में 5G उपलब्ध नहीं है तो 4G/LTE मोड एक स्थिर और बैलेंस्ड विकल्प साबित होता है.

5G

5G नेटवर्क शानदार स्पीड देता है खासकर बड़े शहरों में जहां कवरेज मजबूत है. मूवी डाउनलोड, क्लाउड गेमिंग और भारी फाइल ट्रांसफर के लिए 5G बेहतरीन है. लेकिन समस्या तब आती है जब सिग्नल कमजोर हो. ऐसी स्थिति में फोन बार-बार 4G और 5G के बीच स्विच करता है जिससे बैटरी तेजी से गिरती है.

भारत में Jio और Airtel जैसे टेलीकॉम ऑपरेटर 5G सेवा दे रहे हैं लेकिन हर क्षेत्र में इसकी क्वालिटी एक जैसी नहीं है. इसलिए केवल 5G ऑन रखना हमेशा समझदारी नहीं होती.

बैटरी बैकअप पर नेटवर्क का असर

अगर आप ऐसे इलाके में हैं जहां 5G सिग्नल कमजोर है तो 5G Auto या सिर्फ 5G मोड बैटरी ज्यादा खर्च करेगा. वहीं, 4G/LTE मोड पर फोन ज्यादा स्थिर रहता है और पावर की खपत कम होती है. खासकर ऑफिस, घर या यात्रा के दौरान जहां 5G कवरेज अनिश्चित हो, वहां 4G मोड बेहतर विकल्प हो सकता है.

किसे चुनें बेस्ट सेटिंग?

अगर आपके शहर में 5G कवरेज मजबूत और स्थिर है तो 5G Auto मोड सही रहेगा. लेकिन यदि नेटवर्क बार-बार बदलता है या बैटरी जल्दी खत्म हो रही है तो 4G/LTE पर स्विच करना समझदारी होगी. बेस्ट नेटवर्क मोड आपके लोकेशन और जरूरत पर निर्भर करता है. थोड़ी सी सेटिंग बदलकर आप बेहतर इंटरनेट स्पीड और लंबा बैटरी बैकअप दोनों हासिल कर सकते हैं.

Flipkart पर iPhone 17 की कीमत में बड़ी कटौती! अभी खरीदें पर होगी जबरदस्त बचत, जानिए कैसे उठाएं फायदा

Published at : 25 Feb 2026 07:42 AM (IST)
4G Smartphone Tips TECH NEWS HINDI 5GLTE
Embed widget