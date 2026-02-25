बारिश-आंधी, बर्फबारी, 24 घंटे में देश में कितना बदलेगा मौसम, IMD ने जारी कर दी चेतावनी

देश में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम का मिजाज बदलने वाला है. India Meteorological Department (IMD) के अनुसार सात राज्यों में बारिश और तेज हवाएं परेशानी बढ़ा सकती हैं. इस बदलाव के कारण कई इलाकों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है. साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका है. किसानों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है. पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी की चेतावनी भी जारी की गई है.

IMD के मुताबिक 25 और 26 फरवरी के दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मेघालय, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और लक्षद्वीप में गरज-चमक के साथ बारिश और बिजली गिरने की आशंका है. कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है, खासकर पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, ओडिशा और तेलंगाना में. 27 और 28 फरवरी को जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की आशंका जताई गई है.

दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल

दिल्ली में 25 फरवरी को मौसम साफ रहने का अनुमान है और बारिश की संभावना नहीं है. अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. आने वाले दो से तीन दिनों में तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी संभव है. सुबह हल्की हवाएं चलेंगी और दोपहर में हल्की गर्मी महसूस हो सकती है. उत्तर प्रदेश में 25 फरवरी को मौसम सामान्य रहेगा और बारिश की चेतावनी नहीं है, हालांकि सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, रामपुर और बरेली में सुबह हल्की ठंड बढ़ सकती है. लखनऊ में अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम 15 डिग्री रहने की संभावना है. कानपुर और आसपास के इलाकों में दोपहर के समय गर्मी बढ़ सकती है.

बिहार-झारखंड में कैसा रहने वाला है मौसम?

बिहार में भी 25 फरवरी को मौसम में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है. पटना, गया, जहानाबाद, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, बक्सर, सिवान, समस्तीपुर और दरभंगा में तापमान बढ़ सकता है. पटना में अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम 16 डिग्री रहने का अनुमान है. झारखंड में कई जिलों में सुबह कुहासा और हल्के बादल छाए रहेंगे. गुमला, बोकारो, धनबाद, रांची, रामगढ़ और खूंटी में देर शाम तक बारिश की संभावना है. रांची में अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम 14 डिग्री रह सकता है.

पहाड़ी इलाकों में मौसम का हाल

उत्तराखंड के नैनीताल, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और पौड़ी गढ़वाल में 26 और 27 फरवरी को बारिश और बर्फबारी की चेतावनी है. देहरादून में अधिकतम तापमान 22 डिग्री और न्यूनतम 11 डिग्री रह सकता है. हिमाचल प्रदेश के मनाली, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर और सोलन में भी 26 और 27 फरवरी को बारिश-बर्फबारी की संभावना है. मनाली में अधिकतम तापमान 0 डिग्री और न्यूनतम माइनस 10 डिग्री तक जा सकता है. जम्मू-कश्मीर में अगले तीन दिनों तक मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना कम है, लेकिन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है. पुलवामा, कुपवाड़ा, श्रीनगर, बड़गाम और बारामूला में तापमान गिर सकता है.

राजस्थान और मध्य प्रदेश के मौसम का हाल

राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर कम होने से बारिश की संभावना कम है, हालांकि जयपुर, उदयपुर, भरतपुर और कोटा में बादल छाए रह सकते हैं. जयपुर में अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम 16 डिग्री रहने का अनुमान है. मध्य प्रदेश के सिवनी, मंडला, बालाघाट, छतरपुर, टीकमगढ़, खरगोन, धार, भिंड, मुरैना और शिवपुरी में हल्की बारिश की संभावना है. भोपाल में अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम 17 डिग्री रह सकता है.

तमिलनाडु में मौसम का हाल

दक्षिण तमिलनाडु के कुछ जिलों में 1 मार्च तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है. चेन्नई में अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री रहने का अनुमान है. कुल मिलाकर, देश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा. कहीं बारिश और बर्फबारी से तापमान गिरेगा तो कहीं धूप और हल्की गर्मी का असर रहेगा. लोगों को मौसम विभाग की ताजा चेतावनियों पर नजर बनाए रखने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.