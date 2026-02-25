हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Weather: यूपी में दस्तक देने लगी गर्मी, आगरा से लखनऊ तक पारा हाई, दिन में तीखी धूप कर रही परेशान

UP Weather: यूपी में दस्तक देने लगी गर्मी, आगरा से लखनऊ तक पारा हाई, दिन में तीखी धूप कर रही परेशान

UP Weather Today: उत्तर प्रदेश में मौसम पूरी तरह बदल गया है. अब धीरे-धीरे प्रदेश में गर्मी बढ़ने लगी है. दिन में धूप निकल रही है जिससे लोगों को परेशानी महसूस हो रही है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 25 Feb 2026 07:00 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में अब धीरे-धीरे तापमान बढ़ने लगा है. सुबह और शाम के समय गुलाबी सर्दी का एहसास हो रहा है लेकिन दिन में धूप तीखी हो गई हैं. जिसकी वजह से गर्मी लग रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में आज बुधवार को भी मौसम शुष्क ही रहने का अनुमान है. आने वाले दिनों में पारा और बढ़ेगा. हालांकि 27 फरवरी को हिमालयी क्षेत्र में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है. लेकिन, उसका कोई ख़ास असर नहीं दिखेगा.

यूपी में इस बार फरवरी के आखिरी हफ्ते में सर्दी पूरी तरह गायब होते दिख रही है. मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के दोनों संभागों में आज बुधवार को मौसम शुष्क रहेगा. सुबह से ही आसमान साफ बना हुआ हैं, कहीं कोई बादल या बारिश के आसार नहीं दिख रहे हैं. दिन में अच्छी-खासी धूप निकलेगी, जिससे अब चुभन महसूस होने लगी है. प्रदेश के सभी जिले आज ग्रीन जोन में बने हुए हैं.  

यूपी में मौसम शुष्क, दिन में निकलेगी धूप

26 फरवरी को भी प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की ही अनुमान हैं. 27 फरवरी और 2 मार्च को दो नए कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं. जो हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकते हैं लेकिन, इसका यूपी में कोई ख़ास असर नहीं पड़ेगा. कहीं बारिश या बूंदाबादी नहीं होगी. बुधवार और गुरुवार को प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने का अनुमत नहीं है लेकिन, इसके बाद गर्मी बढ़ेगी. इस दौरान प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होगी. 

लखनऊ में तेज धूप करेगी परेशान

राजधानी लखनऊ में भी गर्मी का असर दिखाई देने लगा है. दिन में तेज धूप होने की वजह से यहां पर अधिकतम पारा 30 डिग्री सेल्सियस तक चला गया है. जो सामान्य से ज्यादा है. लखनऊ में आज भी आसमान एकदम साफ बना रहेगा. वाराणसी, प्रयागराज, सुल्तानपुर, आगरा और झांसी में प्रदेश के सबसे  गर्म जिले दर्ज किए गए हैं. यहां तापमान 31 डिग्री के पार चला गया है और अच्छी खासी गर्मी पड़नी शुरू हो गई.

नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ में भी तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. यहां अधिकतम तापमान 28 डिग्री तक दर्ज किया गया है, यहां उत्तर-पश्चिम दिशा से 3-11 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार से हवाएं चलने का अनुमान हैं. अयोध्या, गोरखपुर, सीतापुर और बरेली में भी पारा हाई होने लगा है. 

'कौन हो तुम, लॉर्ड हो क्या?', अलीगढ़ नगर आयुक्त पर भड़के सपा नेता, वीडियो वायरल

Published at : 25 Feb 2026 07:00 AM (IST)
Tags :
IMD UP NEWS UP Weather
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में दस्तक देने लगी गर्मी, आगरा से लखनऊ तक पारा हाई, दिन में तीखी धूप कर रही परेशान
यूपी में दस्तक देने लगी गर्मी, आगरा से लखनऊ तक पारा हाई, दिन में तीखी धूप कर रही परेशान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Hapur News: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 517 जोड़ों की शादी निरस्त, फटा टेंट देख भडके DM
Hapur News: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 517 जोड़ों की शादी निरस्त, फटा टेंट देख भडके DM
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कौन हो तुम, लॉर्ड हो क्या?', अलीगढ़ नगर आयुक्त पर भड़के सपा नेता, वीडियो वायरल
'कौन हो तुम, लॉर्ड हो क्या?', अलीगढ़ नगर आयुक्त पर भड़के सपा नेता, वीडियो वायरल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ग्रेटर नोएडा में दिनदहाड़े कत्ल, घर के बाहर दौड़ा-दौड़ाकर मारी गोली, पुरानी रंजिश में हत्या
ग्रेटर नोएडा में दिनदहाड़े कत्ल, घर के बाहर दौड़ा-दौड़ाकर मारी गोली, पुरानी रंजिश में हत्या
Advertisement

वीडियोज

Iran- Us: Trump की फाइनल वॉर्निंग... डील करो या युद्द करो | Breaking
sansani: लखनऊ में खौफनाक 'नीला ड्रम कांड' ! | Crime News | Lucknow
Shankaracharya Controversy: शंकराचार्य पर केस का कच्चा चिट्ठा..क्या 'पालकी' पहुंचेगी जेल?
Janhit: शर्टलेस साजिश के 'मास्टरमाइंड' | Rahul Gandhi | Shankaracharya | Ai Summit Protest
Bharat Ki Baat: AI समिट की लड़ाई मोदी vs राहुल हो गई! | Ai Summit | Congress Protest | Uday Bhanu
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ट्रंप के 15% टैरिफ से क्या बदलेगा? चीन समेत इन देशों को फायदा, भारत को लेकर मूडीज ने क्या किया दावा
ट्रंप के 15% टैरिफ से क्या बदलेगा? चीन समेत इन देशों को फायदा, भारत को लेकर मूडीज ने क्या किया दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आशुतोष ब्रह्मचारी की नाक काटने वाले को 21 लाख का इनाम', शंकराचार्य के समर्थन में फलाहारी बाबा
'आशुतोष ब्रह्मचारी की नाक काटने वाले को 21 लाख का इनाम', शंकराचार्य के समर्थन में फलाहारी बाबा
स्पोर्ट्स
22 साल बाद स्टीव बकनर ने मानी गलती, सचिन को दिए LBW फैसले पर दिया बड़ा बयान
22 साल बाद स्टीव बकनर ने मानी गलती, सचिन को दिए LBW फैसले पर दिया बड़ा बयान
टेलीविजन
'स्प्लिट्सविला 7' फेम मयंक पवार का हुआ निधन, 37 साल की उम्र में ली अंतिम सांस
'स्प्लिट्सविला 7' फेम मयंक पवार का हुआ निधन, 37 साल की उम्र में ली अंतिम सांस
इंडिया
Baramati Plane Crash: अजित पवार प्लेन क्रैश मामले में बड़ी कार्रवाई, DGCA ने VSR वेंचर्स के चार विमानों पर लगाई रोक
अजित पवार प्लेन क्रैश मामले में बड़ी कार्रवाई, DGCA ने VSR वेंचर्स के चार विमानों पर लगाई रोक
इंडिया
भारतीय सेना के बहादुर डॉग टायसन की अब कैसी है तबीयत? ऑपरेशन त्राशी-1 के दौरान पैरों में लगी थी गोली, मिल गया अपडेट
भारतीय सेना के बहादुर डॉग टायसन की अब कैसी है तबीयत? ऑपरेशन त्राशी-1 के दौरान लगी थी गोली
हेल्थ
HPV Vaccination: सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ सरकार का बड़ा कदम, 14 साल की लड़कियों को मुफ्त में लगेगी HPV वैक्सीन
सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ सरकार का बड़ा कदम, 14 साल की लड़कियों को मुफ्त में लगेगी HPV वैक्सीन
ट्रेंडिंग
"शादी हो तो ऐसी" एक काउंटर से दूसरे काउंटर तक पहुंचने के लिए गाड़ी से जा रहे मेहमान, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
ENT LIVE
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Embed widget