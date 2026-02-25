यूपी में दस्तक देने लगी गर्मी, आगरा से लखनऊ तक पारा हाई, दिन में तीखी धूप कर रही परेशान

उत्तर प्रदेश में अब धीरे-धीरे तापमान बढ़ने लगा है. सुबह और शाम के समय गुलाबी सर्दी का एहसास हो रहा है लेकिन दिन में धूप तीखी हो गई हैं. जिसकी वजह से गर्मी लग रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में आज बुधवार को भी मौसम शुष्क ही रहने का अनुमान है. आने वाले दिनों में पारा और बढ़ेगा. हालांकि 27 फरवरी को हिमालयी क्षेत्र में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है. लेकिन, उसका कोई ख़ास असर नहीं दिखेगा.

यूपी में इस बार फरवरी के आखिरी हफ्ते में सर्दी पूरी तरह गायब होते दिख रही है. मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के दोनों संभागों में आज बुधवार को मौसम शुष्क रहेगा. सुबह से ही आसमान साफ बना हुआ हैं, कहीं कोई बादल या बारिश के आसार नहीं दिख रहे हैं. दिन में अच्छी-खासी धूप निकलेगी, जिससे अब चुभन महसूस होने लगी है. प्रदेश के सभी जिले आज ग्रीन जोन में बने हुए हैं.

यूपी में मौसम शुष्क, दिन में निकलेगी धूप

26 फरवरी को भी प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की ही अनुमान हैं. 27 फरवरी और 2 मार्च को दो नए कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं. जो हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकते हैं लेकिन, इसका यूपी में कोई ख़ास असर नहीं पड़ेगा. कहीं बारिश या बूंदाबादी नहीं होगी. बुधवार और गुरुवार को प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने का अनुमत नहीं है लेकिन, इसके बाद गर्मी बढ़ेगी. इस दौरान प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होगी.

लखनऊ में तेज धूप करेगी परेशान

राजधानी लखनऊ में भी गर्मी का असर दिखाई देने लगा है. दिन में तेज धूप होने की वजह से यहां पर अधिकतम पारा 30 डिग्री सेल्सियस तक चला गया है. जो सामान्य से ज्यादा है. लखनऊ में आज भी आसमान एकदम साफ बना रहेगा. वाराणसी, प्रयागराज, सुल्तानपुर, आगरा और झांसी में प्रदेश के सबसे गर्म जिले दर्ज किए गए हैं. यहां तापमान 31 डिग्री के पार चला गया है और अच्छी खासी गर्मी पड़नी शुरू हो गई.

नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ में भी तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. यहां अधिकतम तापमान 28 डिग्री तक दर्ज किया गया है, यहां उत्तर-पश्चिम दिशा से 3-11 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार से हवाएं चलने का अनुमान हैं. अयोध्या, गोरखपुर, सीतापुर और बरेली में भी पारा हाई होने लगा है.

