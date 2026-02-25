हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सT20 World Cup 2026 Super 8 Points Table: इंग्लैंड ने किया सेमीफाइनल का टिकट पक्का, जानें हर ग्रुप के पॉइंट्स टेबल में किस टीम का क्या है हाल

T20 World Cup 2026 Super 8 Points Table: इंग्लैंड ने किया सेमीफाइनल का टिकट पक्का, जानें हर ग्रुप के पॉइंट्स टेबल में किस टीम का क्या है हाल

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 में इंग्लैंड ने लगातार जीत के साथ सेमीफाइनल में एंट्री कर ली है. जबकि ग्रुप-1 और ग्रुप-2 में बाकी टीमों के बीच दूसरे स्थान के लिए कड़ी टक्कर जारी है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 25 Feb 2026 07:46 AM (IST)
Preferred Sources

T20 World Cup 2026 Super 8 Points Table: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 अब अपने निर्णायक दौर में पहुंच चुका है. सुपर-8 स्टेज में मुकाबले लगातार रोमांचक हो रहे हैं और पॉइंट्स टेबल की तस्वीर हर मैच के साथ बदल रही है. इस बीच इंग्लैंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है.

टूर्नामेंट में कुल 20 टीमों ने हिस्सा लिया था, लेकिन अब सिर्फ 8 टीमें सुपर-8 में बची हैं. इन्हें दो ग्रुप में बांटा गया है.

ग्रुप-1: भारत, वेस्टइंडीज, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे  

ग्रुप-2:  पाकिस्तान,श्रीलंका,न्यूजीलैंड, इंग्लैंड

ग्रुप-2 में इंग्लैंड का दबदबा

ग्रुप-2 में इंग्लैंड ने लगातार दो मैच जीतकर 4 अंक हासिल कर लिए हैं. उनका नेट रन रेट भी सकारात्मक है, जिसके चलते वे आधिकारिक तौर पर सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई हैं. न्यूजीलैंड के खाते में 1 अंक है, क्योंकि उसका एक मैच बेनतीजा रहा. पाकिस्तान ने दो मैच खेले हैं, जिसमें एक हार और एक नो रिजल्ट के कारण उसके पास सिर्फ 1 अंक है. श्रीलंका को अपने पहले मैच में हार मिली और वह फिलहाल आखिरी स्थान पर है.

ग्रुप -2

इंग्लैंज (Q) - 2 मैच , 2 जीत , 4 अंक , NRR: +1.491

न्यूजीलैंड - 1 मैच , 0 जीत , 1 अंक , NRR: 0

पाकिस्तान - 2 मैच , 0 जीत , 1 अंक , NRR: -0.461

श्रीलंका - 1 मैच , 0 जीत , 0 अंक , NRR: -2.55

अब इस ग्रुप में दूसरे स्थान के लिए न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है. नेट रन रेट यहां अहम भूमिका निभा सकता है.

ग्रुप-1 में भी कड़ी जंग

ग्रुप-1 की स्थिति भी दिलचस्प है. वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका दोनों ने अपने-अपने पहले मुकाबले जीतकर 2-2 अंक हासिल किए हैं. बेहतर नेट रन रेट के आधार पर वेस्टइंडीज फिलहाल शीर्ष पर है. भारत को पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा, जिससे उसका नेट रन रेट नकारात्मक हो गया है. जिम्बाब्वे भी अपना पहला मैच हारकर चौथे स्थान पर है.

ग्रुप -1

वेस्टइंडीज - 1 मैच , 1 जीत , 2 अंक , NRR: +5.35

साउथ अफ्रीका - 1 मैच , 1 जीत , 2 अंक , NRR: +3.80

भारत - 1 मैच , 0 जीत , 0 अंक , NRR: -3.80

जिम्बाब्वे - 1 मैच , 0 जीत , 0 अंक , NRR: -5.35

अब दोनों ग्रुप में टॉप-2 टीमें ही सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी. ऐसे में आने वाले मुकाबले बेहद अहम हो गए हैं. हर टीम के लिए सिर्फ जीत ही नहीं, बल्कि बड़े अंतर से जीत भी जरूरी है, क्योंकि रन रेट आगे की राह तय करेगा. 

Published at : 25 Feb 2026 07:46 AM (IST)
Embed widget