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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाराम मंदिर चंदा चोरी मामला: आज होगी 'सुप्रीम' सुनवाई, कोर्ट में कितनी याचिकाएं

राम मंदिर चंदा चोरी मामला: आज होगी 'सुप्रीम' सुनवाई, कोर्ट में कितनी याचिकाएं

अयोध्या के राम मंदिर में चंदे की रकम से जुड़ी कथित चोरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने चार्जशीट की एक प्रति मांगी है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 02 Nov 2026 11:36 AM (IST)
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अयोध्या के राम मंदिर में चंदे की रकम से जुड़ी कथित चोरी को लेकर सोमवार (2 नवंबर) को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित जांच की चार्जशीट की कॉपी मांगी थी. देश की सर्वोच्च अदालत इस मामले में हुई जांच की समीक्षा करेगी. राम मंदिर में भक्तों की ओर से दिए गए चंदे और उससे जुड़े वित्तीय लेनदेन में कथित अनियमितताओं को लेकर ये मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है.

बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इससे पहले स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने आठ आरोपियों से जुड़ी 105 ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट दी थी, जिसके मुताबिक बिना अनुमति के नकदी निकाली गई थी और संदिग्ध जमा किए गए थे. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने चार्जशीट की एक प्रति मांगी है.

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सुप्रीम कोर्ट करेगा समीक्षा
ऐसे में अब देश की टॉप कोर्ट जांच से जुड़े दस्तावेजों और उपलब्ध तथ्यों की समीक्षा करेगी. सुनवाई के दौरान ये देखा जाएगा कि जांच एजेंसियों की ओर से क्या-क्या जानकारी पेश की जाती है और कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर अब तक क्या कार्रवाई की गई है. इन मामलों की सुनवाई सीजेआई की पीठ के समक्ष होगी, जिसमें चीफ जस्टिस सूर्यकांत के अलावा जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल हैं. 

किस-किसने दायर की है याचिका
याचिकाओं में वकील नरेंद्र कुमार गोस्वामी द्वारा दायर एक रिट याचिका, इसके अलावा अजय कुमार राय जो स्वयं अपना पक्ष रख रहे हैं की ओर से भी दायर एक क्रिमिनल रिट याचिका शामिल है. इनके अलावा राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सांसद सुधाकर सिंह की एक अलग याचिका और हिंदू धर्म परिषद द्वारा दायर एक अन्य याचिका भी शामिल है.

इससे पहले 21 सितंबर को हुई पिछली सुनवाई में यूपी सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया था कि कथित अनियमितताओं की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी जांच लगभग पूरी कर ली है और वो अगले 2 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल कर देगी.

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह पिछले एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय है. एबीपी न्यूज में नेशनल और इंटरनेशनल खबरें लिखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर फोकस रहता है. एबीपी न्यूज से पहले इनशॉर्ट्स में बतौर 5 साल सब एडिटर सेवाएं दे चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. साल 2015 में जागरण कॉलेज ऑफ मास कम्युनिकेशन से पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म किया है. संपर्क करें- santosh.jimmc@gmail.com, एक्स हैंडल- https://x.com/SantuPal000
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Published at : 02 Nov 2026 11:16 AM (IST)
Tags :
Ayodhya SUPREME COURT Ram Mandir Donations Case
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