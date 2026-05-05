Jio vs Airtel: 84 दिनों के प्लान में कौन-सी कंपनी दे रही ज्यादा बेनेफिट और किसकी कीमत कम?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom जियो और एयरटेल 84 दिन की वैलिडिटी वाले प्लान पेश करते हैं।

जियो का 1299 रुपये वाला प्लान 168GB डेटा, 5G और OTT सब्सक्रिप्शन देता है।

एयरटेल का 1199 रुपये वाला प्लान 5G डेटा, OTT और प्राइम लाइट सब्सक्रिप्शन देता है।

जियो का 889 रुपये का प्लान एयरटेल के 899 रुपये से सस्ता है।

Jio vs Airtel Recharge Plan: अगर आपके पास जियो और एयरटेल की सिम है तो दोनों ही कंपनियां एक जैसे कई रिचार्ज प्लान ऑफर करती हैं. कई प्लान की कीमत, वैलिडिटी और कॉलिंग बेनेफिट्स एक जैसे होते हैं. ऐसे में कई यूजर्स के लिए अपने लिए बेस्ट प्लान को चुनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. आज हम आपके लिए दोनों कंपनियों के 84 दिनों की वैलिडिटी वाले प्लान का कंपेरिजन लेकर आए हैं. इसकी मदद से आप यह देख पाएंगे कि किस प्लान में क्या-क्या बेनेफिट्स हैं और जरूरत के हिसाब से आपके लिए कौन-सा प्लान बेस्ट रहेगा.

Jio का 1299 रुपये का प्लान

जियो के इस प्लान में 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग और रोजाना 100 SMS ऑफर किए जा रहे हैं. इसमें कंपनी डेली 2GB डेटा के हिसाब से कुल 168GB डेटा और एलिजिबल यूजर को अनलिमिटेड 5G डेटा दे रही है. अगर इस प्लान में मिलने वाले दूसरे बेनेफिट्स की बात करें तो जियो 18 महीने के लिए गूगल जेमिनी का प्रो प्लान और 3 महीने के लिए जियोहॉटस्टार का मोबाइल सब्सक्रिप्शन फ्री में दे रही है.

Airtel का 1199 रुपये का प्लान

एयरटेल का 84 दिनों की वैलिडिटी वाला प्लान जियो से सस्ता है. एयरटेल 1199 रुपये के प्लान में 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ रोजाना 2GB डेटा और 100 SMS दे रही है. इसमें अनलिमिटेड 5G डेटा भी ऑफर किया जा रहा है और देश के किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग का फायदा मिल रहा है. अगर बाकी बेनेफिट की बात करें तो इस प्लान के साथ ग्राहकों को 84 दिनों के लिए अमेजन प्राइम लाइट का सब्सक्रिप्शन, एयरटेल एक्सट्रीम प्ले के तहत 20 से अधिक OTT का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है. इसके अलावा 12 महीनों के लिए एडोब एक्सप्रेस का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी ऑफर किया जा रहा है.

जियो का यह प्लान है एयरटेल से सस्ता

अगर आपको रोजाना 1.5 डेटा की जरूरत है तो जियो का एक प्लान एयरटेल से सस्ता है. जियो 889 रुपये में 84 दिनों के लिए रोजाना 1.5GB डेटा, 100 SMS, अनलिमिटेड कॉलिंग और जियो सावन का सब्सक्रिप्शन ऑफर कर रही है. इसकी तुलना में एयरटेल 899 रुपये में 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ रोजाना 1.5GB डेटा, 100 SMS और अनलिमिटेड कॉलिंग ही दे रही है. इस प्लान में एयरटेल की तरफ से एक महीने की फ्री हैलोट्यून के अलावा कोई और बेनेफिट नहीं दिया जा रहा है.

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