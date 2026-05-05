फोन की बैटरी को लेकर नहीं रहेगी टेंशन, ये काम कर लिए तो आराम से चलेगी पूरा दिन

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom बैकग्राउंड में चलने वाले ऐप्स अपडेट को डिसेबल करें।

Battery Saving Tips: बड़ी और ब्राइट स्क्रीन, एक से बढ़कर एक एनिमेशन और हर टाइम एक्टिव ऐप्स शानदार लगती हैं, लेकिन इससे फोन की बैटरी पर बहुत लोड पड़ता है. नया फोन लेने के कुछ समय बाद ही बैटरी लाइफ पर यह असर साफ दिखने लगता है और फोन को दिन में एक बार से ज्यादा चार्ज करना पड़ जाता है. इसमें बैटरी का कोई कसूर नहीं होता. आजकल फोन में इतनी सारी चीजें आती हैं, जिन्हें पावर करने में बैटरी पूरी कंज्यूम हो जाती हैं. आज हम आपके लिए कुछ Battery Saving Tips लेकर आए हैं, जो बैटरी सेव करने में आपकी मदद करेंगी. इन टिप्स को अपनाकर आप फोन की बैटरी को पूरे दिन आसानी से चला पाएंगे.

इन Battery Saving Tips का रखें ध्यान

पावर सेविंग मोड करें ऑन

अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं, जहां बाकी फीचर्स से ज्यादा बैटरी की जरूरत है तो बैटरी सेविंग मोड ऑन कर लें. सैमसंग और गूगल समेत सभी कंपनियों के फोन में यह मोड मिलता है. इस मोड को एक्टिव करने के बाद कई ऐसे फंक्शन डिसेबल हो जाते हैं, जो ज्यादा बैटरी की खपत करते हैं. इससे फोन की परफॉर्मेंस पर थोड़ा असर पड़ सकता है, लेकिन बैटरी लंबी चलेगी.

स्क्रीन ब्राइटनेस कर लें कम

कई लोग स्क्रीन ब्राइटनेस को फुल रखते हैं. ऐसा करना आंखों के साथ-साथ बैटरी पर भी बुरा असर डालता है. स्क्रीन की ब्राइटनेस जितनी ज्यादा होगी, यह उतनी ही ज्यादा बैटरी की खपत करेगी. इसलिए ब्राइटनेस को कम रखें. यह भी सलाह दी जाती है कि फोन की ऑटो ब्राइटनेस को बंद रखना चाहिए. कई बार इससे जरूरत से ज्यादा ब्राइटनेस हो जाती है. एडेप्टिव ब्राइटनेस को भी बंद रखकर बैटरी बचाई जा सकती हैं.

स्क्रीन टाइमआउट करें चेंज

फोन की स्क्रीन जितनी ज्यादा देर एक्टिव रहेगी, बैटरी पर उतना ही ज्यादा असर पड़ेगा. इसलिए स्क्रीन टाइमआउट को कम कर लें. फोन का यूज बंद करने के कितनी देर बाद स्क्रीन बंद होगी, उसे ही स्क्रीन टाइमआउट कहा जाता है. फोन में आपको 15 सेकंड से लेकर 10 मिनट तक का टाइमआउट सेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा. इसे मिनिमम पर सेट कर बैटरी की बचत की जा सकती है.

बैकग्राउंड ऐप्स अपडेट को डिसेबल कर बचाएं बैटरी

आपके फोन में इंस्टॉल्ड ऐप्स आपके यूज न करने पर भी बैकग्राउंड में एक्टिव रहती हैं. इससे डेटा के साथ-साथ बैटरी भी कंज्यूम होती है. इसलिए इन ऐप्स पर नजर रखें कि कौन-सी ऐप्स ज्यादा बैटरी कंज्यूम कर रही हैं. सेटिंग में जाकर इन्हें मैनेज भी किया जा सकता है.

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