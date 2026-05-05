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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीकम कीमत में चाहिए धांसू कैमरे वाला फोन? 30,000 से कम बजट में ये हैं बेस्ट ऑप्शंस

कम कीमत में चाहिए धांसू कैमरे वाला फोन? 30,000 से कम बजट में ये हैं बेस्ट ऑप्शंस

Best Camera Smartphone Under 30K: अगर आप धांसू कैमरे वाला फोन लेना चाहते हैं तो इसके लिए ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है. मार्केट में 30,000 रुपये से कम में कई शानदार ऑप्शंस अवेलेबल हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 05 May 2026 09:28 AM (IST)
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  • Samsung Galaxy F36 5G: 50MP OIS, 4K वीडियो, 13MP फ्रंट.

Best Camera Smartphone Under 30K: आजकल सोशल मीडिया का दौर है. ऐसे में लोग अपने जीवन से जुड़े हर मोमेंट्स सोशल मीडिया पर अपडेट कर रहे हैं. इसके लिए फोन का कैमरा अच्छा होना जरूरी है. अगर कैमरा दमदार होगा तो सेल्फी से लेकर व्लॉगिंग तक सब कुछ शानदार क्वालिटी में दिखेगा. अगर आप भी फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी के लिए फोन लेना चाहते हैं और आपका बजट ज्यादा नहीं है तो घबराने की जरूरत नही है. अब मार्केट में सस्ती कीमत में धांसू कैमरे वाले कई फोन मौजूद हैं. आज हम आपके लिए 30,000 रुपये से कम कीमत वाले बेस्ट कैमरा फोन लेकर आए हैं.

Motorola Edge 70

अगर आपको धांसू कैमरा के साथ स्लीक लुक वाला फोन चाहिए तो Motorola Edge 70 एक अच्छी च्वॉइस हो सकती है. इसमें 50MP के डुअल कैमरा सेटअप के साथ फ्रंट में भी 50MP का सेंसर मिलता है. 6.7 इंच की बड़ी स्क्रीन वाले इस फोन का कैमरा सेटअप दिन की रोशनी में बैलेंस्ड कलर और शानदार डिटेल्स कैप्चर कर सकता है. इसकी वीडियो परफॉर्मेंस भी अच्छी है. अभी यह फोन फ्लिपकार्ट पर 27,999 रुपये में लिस्टेड है.

CMF by Nothing Phone 2 Pro

यह फोन 6.77 इंच के AMOLED Flexible LTPS डिस्प्ले के साथ लॉन्च हुआ था, जो 120Hz की रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है. फोटोग्राफी के लिए इसके रियर में 50MP + 50MP + 8MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप है. अगर फ्रंट की बात करें तो सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए इसमें 16MP का फ्रंट सेंसर लगा हुआ है. यह फोन 5000 mAh के बैटरी पैक के साथ आता है और इस समय फ्लिपकार्ट पर 20,999 रुपये में लिस्टेड है.

REDMI Note 12 Pro 5G

यह फोन 6.67 इंच के Full HD डिस्प्ले के साथ आता है. अगर कैमरा सेटअप की बात करें तो इसमें 50MP का Sony IMX766 मेन सेंसर लगा हुआ है. इसके रियर में 8MP का अल्ट्रावाइड और 2MP का मैक्रो कैमरा भी मिलता है. इसका रियर कैमरा सेटअप 4K में वीडियो शूट कर सकता है. फ्रंट की बात करें तो इसमें 16MP का सेंसर लगा है, जो एडवांस नाइट मोड्स और एआई सीन ऑप्टिमाइजेशन के साथ आता है. इस फोन को लगभग 22,000 रुपये में खरीदा जा सकता है.

Samsung Galaxy F36 5G

सैमसंग के इस फोन के रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें OIS के साथ 50MP का प्राइमरी सेंसर, 8MP का अल्ट्रा वाइड लेंस और 2MP का मैक्रो सेंसर दिया गया है. यह 4K क्वालिटी में वीडियो शूट कर सकता है और इसमें एआई एडिट सजेशन भी मिलते हैं. फ्रंट में इसे 13MP सेंसर से लैस किया गया है. इस फोन की कीमत 21,999 रुपये है.

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Published at : 05 May 2026 09:28 AM (IST)
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TECH NEWS Motorola Edge 70 CMF By Nothing Phone 2 Pro REDMI Note 12 Pro 5G Samsung Galaxy F36 5G
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