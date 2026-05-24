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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीJio का धमाका! एक ही रिचार्ज में मिल रहे 15 OTT ऐप्स, Netflix-Amazon वालों की बढ़ी टेंशन

Jio का धमाका! एक ही रिचार्ज में मिल रहे 15 OTT ऐप्स, Netflix-Amazon वालों की बढ़ी टेंशन

Jio Recharge Plan: इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ डेटा नहीं बल्कि इसके साथ मिलने वाले प्रीमियम एंटरटेनमेंट बेनिफिट्स हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 24 May 2026 05:36 PM (IST)
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  • एयरटेल ₹699 पोस्टपेड प्लान दो सिम, अनलिमिटेड डेटा, कॉलिंग देता है।

Jio Recharge Plan: अब मोबाइल रिचार्ज सिर्फ कॉलिंग और इंटरनेट तक सीमित नहीं रह गया है. ज्यादातर लोग ऐसे प्लान तलाशते हैं जिनमें डेटा के साथ मनोरंजन का भी पूरा पैकेज मिले. इसी जरूरत को देखते हुए जियो का करीब 200 रुपये वाला डेटा ऐड-ऑन प्लान तेजी से लोगों का ध्यान खींच रहा है. कम कीमत में मिलने वाला यह पैक यूजर्स को अतिरिक्त इंटरनेट के साथ कई लोकप्रिय OTT प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस भी देता है. यही कारण है कि फिल्में, वेब सीरीज और लाइव स्पोर्ट्स देखने वाले यूजर्स के बीच इसकी मांग लगातार बढ़ रही है.

कम कीमत में डेटा और OTT का डबल फायदा

जियो का यह प्लान एक डेटा ऐड-ऑन पैक के तौर पर पेश किया गया है. इसमें यूजर्स को 5GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है जो उन लोगों के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है जिन्हें अपने मौजूदा प्लान के अलावा अतिरिक्त इंटरनेट की जरूरत पड़ती है. इस पैक की वैलिडिटी 28 दिनों की रखी गई है और इसी अवधि तक इसके OTT बेनिफिट्स भी एक्टिव रहते हैं.

Amazon Prime और YouTube Premium का भी मिलता है एक्सेस

इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ डेटा नहीं बल्कि इसके साथ मिलने वाले प्रीमियम एंटरटेनमेंट बेनिफिट्स हैं. यूजर्स को Amazon Prime का एक्सेस दिया जाता है जिससे नई फिल्में, वेब सीरीज और कई एक्सक्लूसिव शो देखे जा सकते हैं. इसके अलावा YouTube Premium की सुविधा भी मिलती है, जिससे बिना विज्ञापन वीडियो देखने का अनुभव मिलता है. साथ ही बैकग्राउंड प्ले और ऑफलाइन डाउनलोड जैसे फीचर्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं.

15 से ज्यादा OTT ऐप्स का पूरा पैकेज

यह प्लान सिर्फ कुछ चुनिंदा ऐप्स तक सीमित नहीं है. कंपनी के मुताबिक इसमें 15 से ज्यादा OTT प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस शामिल किया गया है. यूजर्स को JioHotstar का सब्सक्रिप्शन कूपन भी MyJio ऐप के जरिए दिया जाता है. ऐसे में क्रिकेट मैच, लेटेस्ट फिल्में और ट्रेंडिंग वेब सीरीज देखने वालों के लिए यह प्लान काफी फायदे का सौदा माना जा रहा है.

रिचार्ज करने से पहले ये बात जरूर जान लें

चूंकि यह एक डेटा ऐड-ऑन पैक है, इसलिए इसे इस्तेमाल करने के लिए नंबर पर पहले से एक्टिव बेस प्लान होना जरूरी है. अगर आपका मुख्य रिचार्ज खत्म हो जाता है, तो यह ऐड-ऑन भी काम करना बंद कर देगा. रिचार्ज के बाद सभी OTT फायदे MyJio ऐप के जरिए एक्टिव किए जा सकते हैं.

क्यों बढ़ रही है OTT वाले रिचार्ज प्लान्स की डिमांड?

भारत में OTT प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. लोग अब अलग-अलग ऐप्स के लिए अलग सब्सक्रिप्शन लेने की बजाय ऐसे प्लान पसंद कर रहे हैं, जिनमें इंटरनेट और एंटरटेनमेंट दोनों एक साथ मिल जाएं. यही वजह है कि टेलीकॉम कंपनियां अब OTT बंडल प्लान्स पर ज्यादा फोकस कर रही हैं और जियो का यह ऑफर भी उसी ट्रेंड का हिस्सा माना जा रहा है.

Airtel का ओटीटी वाला रिचार्ज प्लान

अगर आप ऐसा पोस्टपेड प्लान तलाश रहे हैं जिसमें पूरे परिवार के लिए कॉलिंग, इंटरनेट और ओटीटी का फायदा एक साथ मिल जाए तो Airtel का ₹699 वाला प्लान आपके लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है. कंपनी ने इस प्लान को खास तौर पर उन यूजर्स के लिए पेश किया है जो एक ही रिचार्ज में दो सिम कार्ड चलाना चाहते हैं. यानी अब अलग-अलग रिचार्ज कराने की झंझट काफी हद तक खत्म हो सकती है.

इस पोस्टपेड प्लान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें दो लोग एक ही प्लान का फायदा उठा सकते हैं. दोनों सिम पर अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा दी जाती है जिससे किसी भी नेटवर्क पर बिना रुकावट बात की जा सकती है. इसके साथ इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि प्लान में अनलिमिटेड डेटा एक्सेस शामिल किया गया है. ऐसे में बार-बार डेटा खत्म होने की टेंशन नहीं रहती.

Airtel इस प्लान में रोजाना 100 SMS की सुविधा भी दे रहा है. वहीं एंटरटेनमेंट पसंद करने वाले यूजर्स को Amazon Prime का एक साल का सब्सक्रिप्शन मिलता है जिससे फिल्में, वेब सीरीज और शॉपिंग बेनिफिट्स का फायदा लिया जा सकता है. इसके अलावा Jio Hotstar Mobile का भी एक साल का एक्सेस दिया जा रहा है, जिससे क्रिकेट, लाइव स्पोर्ट्स और लेटेस्ट शो देखने का मजा मिल सकता है.

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Published at : 24 May 2026 05:36 PM (IST)
Tags :
Airtel Reliance Jio TECH NEWS HINDI
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