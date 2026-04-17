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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीJio Recharge 44 Rupees Trick :क्या सिर्फ 44 रुपये में पूरे साल एक्टिव रह सकती है Jio की सिम, जानें क्या है यह वायरल हैक?

Jio Recharge 44 Rupees Trick :क्या सिर्फ 44 रुपये में पूरे साल एक्टिव रह सकती है Jio की सिम, जानें क्या है यह वायरल हैक?

Jio Recharge 44 Rupees Trick :इस दावे में कहा जा रहा है कि  Jio का एक छोटा रिचार्ज लेकर हर 90 दिन में सिम को चालू रखा जा सकता है, जिससे बार-बार महंगे रिचार्ज की जरूरत नहीं पड़ेगी.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 17 Apr 2026 10:01 AM (IST)
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Jio Recharge 44 Rupees Trick : आजकल सोशल मीडिया और कई वेबसाइट्स पर एक दावा तेजी से वायरल हो रहा है कि सिर्फ 44 रुपये खर्च करके पूरे साल Jio सिम को एक्टिव रखा जा सकता है. इस दावे में कहा जा रहा है कि  Jio का एक छोटा रिचार्ज लेकर हर 90 दिन में सिम को चालू रखा जा सकता है, जिससे बार-बार महंगे रिचार्ज की जरूरत नहीं पड़ेगी और नंबर लगातार एक्टिव बना रहेगा. इस वजह से बहुत से लोग अपने सेकेंडरी नंबर या बैंकिंग और OTP वाले सिम को सस्ते में चलाने का तरीका ढूंढ रहे हैं. लेकिन इसी बीच कुछ लोग इस दावे पर सवाल भी उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि यह पूरी तरह सही नहीं हो सकता क्योंकि टेलीकॉम कंपनियों के अपने नियम और शर्तें होती हैं. ऐसे में लोगों के मन में यह कन्फ्यूजन है कि सच में सिर्फ 44 में पूरे साल Jio सिम को चालू रखा जा सकता है. तो आइए जानते हैं कि क्या सिर्फ 44 रुपये में Jio की सिम पूरे साल एक्टिव रह सकती है और यह वायरल हैक क्या है. 

Jio सिम एक्टिव के नियम क्या है?

Jio या किसी भी टेलीकॉम कंपनी के नियमों के अनुसार, अगर किसी नंबर पर लंबे समय तक कोई गतिविधि जैसे कॉल करना, रिसीव करना, SMS या डेटा इस्तेमाल नहीं होती, तो उसे इनएक्टिव माना जा सकता है. आम तौर पर लंबे समय तक इस्तेमाल न होने पर नंबर बंद किया जा सकता है और कुछ समय बाद वह नंबर किसी और यूजर को दिया भी जा सकता है, हालांकि इनकमिंग सेवाएं और नियम हर टेलीकॉम कंपनी के अनुसार अलग हो सकते हैं. 

यह वायरल हैक क्या है?

इस वायरल हैक में कहा जा रहा है कि Jio का 11 का डेटा पैक लेकर थोड़ी देर इंटरनेट इस्तेमाल करके सिम की एक्टिविटी दर्ज हो जाती है और फिर 90 दिन की वैधता दोबारा मिल जाती है. इस आधार पर लोग दावा कर रहे हैं कि हर 90 दिन में सिर्फ 11 खर्च करके सिम को चालू रखा जा सकता है. 

क्या सिर्फ 44 रुपये में Jio की सिम पूरे साल एक्टिव रह सकती है?

इस वायरल दावे के अनुसार,  Jio का 11 वाला छोटा डेटा पैक लेकर हर 90 दिन में एक बार सिम को एक्टिव किया जाए. वहीं एक साल में लगभग 12 महीने होते हैं, इसलिए 90-90 दिन के हिसाब से यह प्रक्रिया करीब 4 बार करनी पड़ेगी यानी हर तीन महीने में 11 खर्च करने पर साल भर का कुल खर्च 44 के आसपास हो जाता है. इसी आधार पर इसे एक सस्ती ट्रिक या हैक बताया जा रहा है, जिसमें सिर्फ 44 रुपये में Jio की सिम पूरे साल एक्टिव रह सकती है. इसलिए कम पैसे में सिम को लंबे समय तक चालू रखने का दावा किया जा रहा है. 

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इससे इनकमिंग कॉल और SMS पर कितना असर पड़ सकता है?

वायरल पोस्ट में यह भी कहा जाता है कि बिना बड़े रिचार्ज के भी इनकमिंग कॉल आ सकती हैं. SMS और OTP भी मिलते रहते हैं. इसलिए बैंकिंग या सेकेंडरी नंबर के लिए यह तरीका उपयोगी माना जा रहा है, लेकिन  इनकमिंग सेवाएं और सिम की स्थिति पूरी तरह कंपनी की पॉलिसी और एक्टिव प्लान नियमों पर निर्भर करती हैं. 

कितना सही है? यह वायरल दावा

हर टेलीकॉम कंपनी के इनएक्टिव नंबर नियम अलग हो सकते हैं, ऐसे में सिर्फ छोटा डेटा पैक लेने से हमेशा 90 दिन की वैधता बढ़े, यह जरूरी नहीं है. कई मामलों में सिर्फ वैलिड प्लान ही सिम को एक्टिव रखता है. इसलिए इसे पूरी तरह गारंटीड तरीका मानना सही नहीं है. अगर आप अपना Jio नंबर लंबे समय तक चालू रखना चाहते हैं, तो समय-समय पर वैध रिचार्ज करते रहें. ऑफिशियल प्लान और नियम जरूर चेक करें. सिर्फ वायरल ट्रिक्स पर भरोसा न करें. साथ ही OTP और बैंकिंग नंबर को खास ध्यान से एक्टिव रखें. 

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Published at : 17 Apr 2026 10:01 AM (IST)
Tags :
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