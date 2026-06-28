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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीइंसान जो नहीं देख सकते, वो देखेंगे ये रोबोट! करेंगे सबसे खतरनाक काम, वैज्ञानिकों की इस खोज ने सबको किया हैरान

इंसान जो नहीं देख सकते, वो देखेंगे ये रोबोट! करेंगे सबसे खतरनाक काम, वैज्ञानिकों की इस खोज ने सबको किया हैरान

AI Robots: ज्यादातर कैमरे, चाहे वे स्मार्टफोन में हों या किसी और डिवाइस में, लाल, हरे और नीले (RGB) रंगों की रोशनी के आधार पर ही तस्वीरें लेते हैं.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 28 Jun 2026 02:50 PM (IST)
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AI Robots: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी दुनिया में काफी तेजी से अपने पैर पसार रहा है. नई-नई टेक्नोलॉजी की मदद से आज वो सब संभव है जो पहले लोगों के लिए एक सपना होता था. इसी कड़ी में वैज्ञानिकों ने एक ऐसे रोबोट्स बनाने का दावा किया है जो वो सब कुछ देख सकता है जो इंसानी आखों से परे है. आसान भाषा में बताएं तो अब जो चीजें हमें नहीं दिखाई देती हैं, वो सभी चीजों को रोबोट देख सकेंगे और वो सभी खतरनाक कामों को भी अंजाम देंगे.

बता दें कि गहरी खदानों, युद्ध क्षेत्रों और भूकंप जैसी आपदा वाली जगहों पर काम करना इंसानों के लिए हमेशा से एक बहुत मुश्किल काम रहा है. लेकिन अब ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है जो इन खतरनाक स्थानों पर इंसानों की जगह रोबोट्स काम करेंगे.

इंसान की जगह काम करेंगे रोबोट्स

जानकारी के लिए बता दें कि आज ज्यादातर कैमरे, चाहे वे स्मार्टफोन में हों या किसी और डिवाइस में, लाल, हरे और नीले (RGB) रंगों की रोशनी के आधार पर ही तस्वीरें लेते हैं. लेकिन इन नए रोबोटों में हाइपरस्पेक्ट्रल कैमरे लगाए गए हैं.

दरअसल, इन कैमरों की सबसे खास बात ये है कि ये सिर्फ नॉर्मल लाइट ही नहीं बल्कि इन्फ्रारेड और अल्ट्रावायलेट जैसी लाइट्स को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं जो इंसान आसानी से नहीं देख सकते हैं. इसीलिए अब रोबोट्स वहां तक पहुंच सकेंगे जहां इंसानों का पहुंचना अभी तक बहुत मुश्किल है.

कहां हो रही है रिसर्च

ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ सरे के वैज्ञानिक ऐसे एडवांस रोबोट तैयार कर रहे हैं जो किसी भी नई जगह का एक डिटेल में 3डी मैप बना सकते हैं, अलग-अलग चीजों की पहचान कर सकते हैं और साथ ही बेहद खतरनाक इलाकों में सुरक्षित तरीके से काम भी कर सकते हैं.

बता दें कि इस प्रोजेक्ट को ब्रिटेन की दो टेक कंपनियों Industrial 3D Robotics और IS-Instruments की मदद से तैयार किया जा रहा है. इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), हाई-टेक कैमरे और एडवांस मैपिंग टेक्नोलॉजी को एक साथ कनेक्ट किया गया है जिसकी मदद से रोबोट अपने आसपास के वातावरण को पहले से कहीं बेहतर तरीके से समझ सकें.

चलते-चलते तैयार होगा 3D मैप

वैज्ञानिकों ने इस सिस्टम को SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट किया है. इस टेक्नोलॉजी की मदद से अब रोबोट किसी अनजान इलाके में घूमते हुए उसी समय उसका सटीक 3D मैप भी तैयार करता रहता है.

इसके अलावा FeatureSLAM नाम का AI सिस्टम रोबोट को आसपास मौजूद सामानों और उनके मैटेरियल को बेहतर तरीके से समझने की क्षमता प्रदान करता है जिससे मैप बेहद सटीक तरीके से तैयार हो सके.

कई खतरनाक क्षेत्रों में मिलेगी बड़ी मदद

भविष्य में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल परमाणु टेस्ट, भूकंप के बाद क्षतिग्रस्त इमारतों की जांच, रेलवे ट्रैक की निगरानी, आपदा राहत कार्यों और युद्ध क्षेत्रों में किया जा सकता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि ये रोबोट ऐसी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं जो इंसान नॉर्मली देख भी नहीं सकता, इसलिए जोखिम वाले इलाकों में लोगों को भेजने की जरूरत काफी हद तक कम हो सकती है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 28 Jun 2026 02:51 PM (IST)
Tags :
Artificial Intelligence AI Robot TECH NEWS HINDI
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