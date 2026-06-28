AI Robots: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी दुनिया में काफी तेजी से अपने पैर पसार रहा है. नई-नई टेक्नोलॉजी की मदद से आज वो सब संभव है जो पहले लोगों के लिए एक सपना होता था. इसी कड़ी में वैज्ञानिकों ने एक ऐसे रोबोट्स बनाने का दावा किया है जो वो सब कुछ देख सकता है जो इंसानी आखों से परे है. आसान भाषा में बताएं तो अब जो चीजें हमें नहीं दिखाई देती हैं, वो सभी चीजों को रोबोट देख सकेंगे और वो सभी खतरनाक कामों को भी अंजाम देंगे.

बता दें कि गहरी खदानों, युद्ध क्षेत्रों और भूकंप जैसी आपदा वाली जगहों पर काम करना इंसानों के लिए हमेशा से एक बहुत मुश्किल काम रहा है. लेकिन अब ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है जो इन खतरनाक स्थानों पर इंसानों की जगह रोबोट्स काम करेंगे.

इंसान की जगह काम करेंगे रोबोट्स

जानकारी के लिए बता दें कि आज ज्यादातर कैमरे, चाहे वे स्मार्टफोन में हों या किसी और डिवाइस में, लाल, हरे और नीले (RGB) रंगों की रोशनी के आधार पर ही तस्वीरें लेते हैं. लेकिन इन नए रोबोटों में हाइपरस्पेक्ट्रल कैमरे लगाए गए हैं.

दरअसल, इन कैमरों की सबसे खास बात ये है कि ये सिर्फ नॉर्मल लाइट ही नहीं बल्कि इन्फ्रारेड और अल्ट्रावायलेट जैसी लाइट्स को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं जो इंसान आसानी से नहीं देख सकते हैं. इसीलिए अब रोबोट्स वहां तक पहुंच सकेंगे जहां इंसानों का पहुंचना अभी तक बहुत मुश्किल है.

कहां हो रही है रिसर्च

ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ सरे के वैज्ञानिक ऐसे एडवांस रोबोट तैयार कर रहे हैं जो किसी भी नई जगह का एक डिटेल में 3डी मैप बना सकते हैं, अलग-अलग चीजों की पहचान कर सकते हैं और साथ ही बेहद खतरनाक इलाकों में सुरक्षित तरीके से काम भी कर सकते हैं.

बता दें कि इस प्रोजेक्ट को ब्रिटेन की दो टेक कंपनियों Industrial 3D Robotics और IS-Instruments की मदद से तैयार किया जा रहा है. इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), हाई-टेक कैमरे और एडवांस मैपिंग टेक्नोलॉजी को एक साथ कनेक्ट किया गया है जिसकी मदद से रोबोट अपने आसपास के वातावरण को पहले से कहीं बेहतर तरीके से समझ सकें.

चलते-चलते तैयार होगा 3D मैप

वैज्ञानिकों ने इस सिस्टम को SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट किया है. इस टेक्नोलॉजी की मदद से अब रोबोट किसी अनजान इलाके में घूमते हुए उसी समय उसका सटीक 3D मैप भी तैयार करता रहता है.

इसके अलावा FeatureSLAM नाम का AI सिस्टम रोबोट को आसपास मौजूद सामानों और उनके मैटेरियल को बेहतर तरीके से समझने की क्षमता प्रदान करता है जिससे मैप बेहद सटीक तरीके से तैयार हो सके.

कई खतरनाक क्षेत्रों में मिलेगी बड़ी मदद

भविष्य में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल परमाणु टेस्ट, भूकंप के बाद क्षतिग्रस्त इमारतों की जांच, रेलवे ट्रैक की निगरानी, आपदा राहत कार्यों और युद्ध क्षेत्रों में किया जा सकता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि ये रोबोट ऐसी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं जो इंसान नॉर्मली देख भी नहीं सकता, इसलिए जोखिम वाले इलाकों में लोगों को भेजने की जरूरत काफी हद तक कम हो सकती है.

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