Apple iPhone: Apple ने एक बार फिर अपनी Vintage और Obsolete प्रोडक्ट लिस्ट में बदलाव किया है और इस बार कंपनी ने पांच और पुराने डिवाइसेज़ को ऐसी कैटेगरी में डाल दिया है जिनकी अब कोई आधिकारिक मरम्मत नहीं की जाएगी. इन डिवाइसेज़ में पहला iPhone SE, दूसरी जनरेशन का iPad Pro और Apple Watch के कुछ स्पेशल एडिशन मॉडल शामिल हैं.

Apple की Obsolete लिस्ट में कौन-कौन से डिवाइस आए?

कंपनी ने जिन प्रोडक्ट्स को अब पूरी तरह ‘Obsolete’ घोषित कर दिया है उनमें ओरिजिनल iPhone SE, iPad Pro 12.9-inch (2nd Gen), Apple Watch Series 4 के Nike और Hermès मॉडल, और Beats Pill 2.0 शामिल हैं. गौर करने वाली बात यह है कि Watch Series 4 का स्टैंडर्ड मॉडल अभी इस सूची में नहीं आया है लेकिन इसके स्पेशल एडिशन अब सर्विस से बाहर हो चुके हैं.

Apple Obsolete का मतलब आखिर होता क्या है?

Apple किसी भी डिवाइस को तब Obsolete मानता है जब उसके बाजार में उपलब्ध हुए सात साल से ज्यादा समय बीत जाए. इस स्टेटस के बाद कंपनी उस प्रोडक्ट की किसी भी तरह की हार्डवेयर सर्विस बंद कर देती है और अधिकृत सर्विस सेंटर भी इसके पार्ट्स ऑर्डर नहीं कर पाते.

Mac लैपटॉप्स को इसमें थोड़ी छूट मिलती है, जहां कुछ मॉडलों के लिए केवल बैटरी रिप्लेसमेंट 10 साल तक उपलब्ध रह सकता है वो भी तभी जब पार्ट्स का स्टॉक बचा हो.

कौन-कौन से प्रोडक्ट अब पूरी तरह बंद माने जाएंगे?

ओरिजिनल iPhone SE को Apple ने 2018 में बंद किया था और 2020 में इसका नया वर्ज़न लॉन्च किया गया. यह फोन iOS 15 के बाद अगला सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं पा सका और अब रिपेयर बंद होने से यूज़र्स के पास इसे बदलने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा.

Apple Watch Series 4 साल 2018 में आई थी और यह पहला Apple वॉच मॉडल था जिसमें कलाई से ही ECG रिकॉर्ड करने की सुविधा दी गई थी. यह मॉडल 2019 में Series 5 आने के बाद डिसकंटिन्यू कर दिया गया.

दूसरी तरफ, iPad Pro (2nd Gen) वह पहला iPad था जिसने 2017 में 120 Hz ProMotion डिस्प्ले दिया था. बाद में यही फीचर 2021 में iPhone 13 Pro सीरीज़ और 2024 के iPhone 17 बेस मॉडल तक पहुंचा.

क्या आपका Apple प्रोडक्ट भी जल्द Obsolete होने वाला है?

अगर आपके पास कोई पुराना Apple डिवाइस है, तो उसके Obsolete होने में शायद ज्यादा वक्त न बचे. Apple डिवाइसेज़ को पहले Vintage कैटेगरी में डालता है जो पांच साल बाद Obsolete बनने की प्रक्रिया में आ जाते हैं. यानी जो मॉडल आज Vintage हैं वे अगले दो साल में रिपेयर-फ्री ज़ोन में पहुंच सकते हैं.

पुराने iPhone, iPad या Apple Watch यूज़ करने वालों के लिए यह अपडेट किसी चेतावनी से कम नहीं है क्योंकि अब कंपनी की लिस्ट में शामिल होना मतलब डिवाइस का अंतिम अध्याय शुरू होना.

