हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीआपका iPhone अब कचरे के बराबर? Apple ने 5 नए मॉडल को No-Repair लिस्ट में किया शामिल, यूजर्स में मचा हड़कंप

आपका iPhone अब कचरे के बराबर? Apple ने 5 नए मॉडल को No-Repair लिस्ट में किया शामिल, यूजर्स में मचा हड़कंप

Apple ने एक बार फिर अपनी Vintage और Obsolete प्रोडक्ट लिस्ट में बदलाव किया है और इस बार कंपनी ने पांच और पुराने डिवाइसेज़ को ऐसी कैटेगरी में डाल दिया है जिनकी अब कोई आधिकारिक मरम्मत नहीं की जाएगी.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 03 Dec 2025 11:46 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Apple iPhone: Apple ने एक बार फिर अपनी Vintage और Obsolete प्रोडक्ट लिस्ट में बदलाव किया है और इस बार कंपनी ने पांच और पुराने डिवाइसेज़ को ऐसी कैटेगरी में डाल दिया है जिनकी अब कोई आधिकारिक मरम्मत नहीं की जाएगी. इन डिवाइसेज़ में पहला iPhone SE, दूसरी जनरेशन का iPad Pro और Apple Watch के कुछ स्पेशल एडिशन मॉडल शामिल हैं.

Apple की Obsolete लिस्ट में कौन-कौन से डिवाइस आए?

कंपनी ने जिन प्रोडक्ट्स को अब पूरी तरह ‘Obsolete’ घोषित कर दिया है उनमें ओरिजिनल iPhone SE, iPad Pro 12.9-inch (2nd Gen), Apple Watch Series 4 के Nike और Hermès मॉडल, और Beats Pill 2.0 शामिल हैं. गौर करने वाली बात यह है कि Watch Series 4 का स्टैंडर्ड मॉडल अभी इस सूची में नहीं आया है लेकिन इसके स्पेशल एडिशन अब सर्विस से बाहर हो चुके हैं.

Apple Obsolete का मतलब आखिर होता क्या है?

Apple किसी भी डिवाइस को तब Obsolete मानता है जब उसके बाजार में उपलब्ध हुए सात साल से ज्यादा समय बीत जाए. इस स्टेटस के बाद कंपनी उस प्रोडक्ट की किसी भी तरह की हार्डवेयर सर्विस बंद कर देती है और अधिकृत सर्विस सेंटर भी इसके पार्ट्स ऑर्डर नहीं कर पाते.

Mac लैपटॉप्स को इसमें थोड़ी छूट मिलती है, जहां कुछ मॉडलों के लिए केवल बैटरी रिप्लेसमेंट 10 साल तक उपलब्ध रह सकता है वो भी तभी जब पार्ट्स का स्टॉक बचा हो.

कौन-कौन से प्रोडक्ट अब पूरी तरह बंद माने जाएंगे?

ओरिजिनल iPhone SE को Apple ने 2018 में बंद किया था और 2020 में इसका नया वर्ज़न लॉन्च किया गया. यह फोन iOS 15 के बाद अगला सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं पा सका और अब रिपेयर बंद होने से यूज़र्स के पास इसे बदलने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा.

Apple Watch Series 4 साल 2018 में आई थी और यह पहला Apple वॉच मॉडल था जिसमें कलाई से ही ECG रिकॉर्ड करने की सुविधा दी गई थी. यह मॉडल 2019 में Series 5 आने के बाद डिसकंटिन्यू कर दिया गया.

दूसरी तरफ, iPad Pro (2nd Gen) वह पहला iPad था जिसने 2017 में 120 Hz ProMotion डिस्प्ले दिया था. बाद में यही फीचर 2021 में iPhone 13 Pro सीरीज़ और 2024 के iPhone 17 बेस मॉडल तक पहुंचा.

क्या आपका Apple प्रोडक्ट भी जल्द Obsolete होने वाला है?

अगर आपके पास कोई पुराना Apple डिवाइस है, तो उसके Obsolete होने में शायद ज्यादा वक्त न बचे. Apple डिवाइसेज़ को पहले Vintage कैटेगरी में डालता है जो पांच साल बाद Obsolete बनने की प्रक्रिया में आ जाते हैं. यानी जो मॉडल आज Vintage हैं वे अगले दो साल में रिपेयर-फ्री ज़ोन में पहुंच सकते हैं.

पुराने iPhone, iPad या Apple Watch यूज़ करने वालों के लिए यह अपडेट किसी चेतावनी से कम नहीं है क्योंकि अब कंपनी की लिस्ट में शामिल होना मतलब डिवाइस का अंतिम अध्याय शुरू होना.

यह भी पढ़ें:

BLO ने आपका SIR फॉर्म जमा किया या नहीं? मोबाइल से घर बैठे ऐसे मिनटों में करें चेक, जानिए पूरा प्रोसेस

Published at : 03 Dec 2025 11:46 AM (IST)
Tags :
Apple IPhone TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और दिल्ली की उड़ानें प्रभावित, इस एयरपोर्ट पर फंसे 1000 यात्री
मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और दिल्ली की उड़ानें प्रभावित, इस एयरपोर्ट पर फंसे 1000 यात्री
दिल्ली NCR
Delhi MCD By-Election Result: दिल्ली के 12 वार्डों पर किसकी हुई जीत, सामने आए विजेताओं के नाम, यहां देखें लिस्ट
दिल्ली के 12 वार्डों पर किसकी हुई जीत, सामने आए विजेताओं के नाम, यहां देखें लिस्ट
विश्व
Baba Vanga Predictions: 2026 में क्या-क्या होने जा रहा? बाबा वेंगा की भविष्यवाणी दे रही बड़ी चेतावनी
2026 में क्या-क्या होने जा रहा? बाबा वेंगा की भविष्यवाणी दे रही बड़ी चेतावनी
क्रिकेट
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शार्दूल ठाकुर ने बरपाया कहर, सिर्फ 7 गेंदों में झटके 4 विकेट
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शार्दूल ठाकुर ने बरपाया कहर, सिर्फ 7 गेंदों में झटके 4 विकेट
Advertisement

वीडियोज

Sanchar Saathi App Controversy: आपके न चाहने पर भी सभी फोन में होगा ये AAP, सरकार का फैसला
BHU Heavy Stone Pelting News: आधी रात BHU में भयंकर बवाल! | CM Yogi | UP Police | Breaking
BHU Student: BHU में आधी रात जमकर बवाल, छात्रों और सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़प | Breaking |UP Police
Bihar Election में हार के बीच Congress का बड़ा कदम, 15 जिलाध्यक्षों को नोटिस जारी | Breaking
Toyota HILUX goes Electric ! | Auto Live #toyota #hilux #toyotahilux
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और दिल्ली की उड़ानें प्रभावित, इस एयरपोर्ट पर फंसे 1000 यात्री
मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और दिल्ली की उड़ानें प्रभावित, इस एयरपोर्ट पर फंसे 1000 यात्री
दिल्ली NCR
Delhi MCD By-Election Result: दिल्ली के 12 वार्डों पर किसकी हुई जीत, सामने आए विजेताओं के नाम, यहां देखें लिस्ट
दिल्ली के 12 वार्डों पर किसकी हुई जीत, सामने आए विजेताओं के नाम, यहां देखें लिस्ट
विश्व
Baba Vanga Predictions: 2026 में क्या-क्या होने जा रहा? बाबा वेंगा की भविष्यवाणी दे रही बड़ी चेतावनी
2026 में क्या-क्या होने जा रहा? बाबा वेंगा की भविष्यवाणी दे रही बड़ी चेतावनी
क्रिकेट
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शार्दूल ठाकुर ने बरपाया कहर, सिर्फ 7 गेंदों में झटके 4 विकेट
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शार्दूल ठाकुर ने बरपाया कहर, सिर्फ 7 गेंदों में झटके 4 विकेट
बॉलीवुड
श्रद्धा कपूर ने रूमर्ड बॉयफ्रेंड राहुल मोदी संग सरेआम की ऐसी हरकत, हैरान रह गए लोग, वीडियो वायरल
श्रद्धा कपूर ने रूमर्ड बॉयफ्रेंड राहुल संग सरेआम की ऐसी हरकत, वीडियो हो गई वायरल
हेल्थ
Winter Cracked Heels: सर्दियों में ही क्यों फटती हैं एड़ियां, क्या है इस दिक्कत से निपटने का तरीका?
सर्दियों में ही क्यों फटती हैं एड़ियां, क्या है इस दिक्कत से निपटने का तरीका?
ट्रेंडिंग
घर तक छोड़ आओ... बॉडीबिल्डर के डोले-शोले पर फिदा हुई दूसरे की गर्लफ्रेंड, वीडियो देख खौला यूजर्स का खून
घर तक छोड़ आओ... बॉडीबिल्डर के डोले-शोले पर फिदा हुई दूसरे की गर्लफ्रेंड, वीडियो देख खौला यूजर्स का खून
शिक्षा
दिसंबर में कितने दिन बंद रहेंगे आपके शहर के स्कूल? एक क्लिक में चेक कर लें पूरी लिस्ट
दिसंबर में कितने दिन बंद रहेंगे आपके शहर के स्कूल? एक क्लिक में चेक कर लें पूरी लिस्ट
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Embed widget