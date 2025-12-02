Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







SIR: देश के 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही SIR प्रक्रिया के दौरान कई लोग अपना एन्यूमरेशन फॉर्म भर चुके हैं. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीएलओ ने आपका फॉर्म सही तरह से सबमिट किया है या नहीं. अच्छी बात यह है कि इसकी पुष्टि आप बिना कहीं जाए, सिर्फ अपने फोन से कुछ सेकेंड में कर सकते हैं. चुनाव आयोग द्वारा तैयार की गई ऑनलाइन प्रणाली की मदद से आप आसानी से जान सकते हैं कि आपका फॉर्म स्वीकार हुआ है या अभी लंबित है.

एन्यूमरेशन फॉर्म आखिर है क्या?

यह फॉर्म मतदाता सूची को अपडेट और सत्यापित करने के लिए इस्तेमाल होता है. BLO घर-घर जाकर यह जानकारी जुटाते हैं ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी योग्य नागरिक वोटर लिस्ट से बाहर न रहे और किसी भी तरह का गलत डेटा दर्ज न हो. यह प्रक्रिया चुनाव आयोग के लिए बेहद अहम होती है क्योंकि इसी पर आगामी चुनावों की मतदाता सूची आधारित रहती है.

मोबाइल से फॉर्म का स्टेटस कैसे पता करें

यदि BLO अभी तक आपके पास फॉर्म भरवाने नहीं पहुंचे हैं तो आप इसे ऑनलाइन भी भर सकते हैं. वहीं, अगर आपने फॉर्म दे दिया है तो उसका स्टेटस मोबाइल से चेक किया जा सकता है. इसके लिए आपको इंटरनेट पर Sarkari CSC खोजकर वेबसाइट खोलनी होती है, जहां ‘सरकारी काम’ नाम के सेक्शन में SIR फॉर्म से जुड़ा विकल्प मिलता है. यहां नए यूजर्स को पहले अपना मोबाइल नंबर, ईमेल और कैप्चा डालकर रजिस्ट्रेशन पूरा करना होता है.

लॉगिन करने के बाद दिखाई देने वाले ‘Fill Enumeration Form’ ऑप्शन में जाकर आप अपना राज्य चुन सकते हैं और EPIC नंबर दर्ज करके सबमिट करते ही पता लगा सकते हैं कि फॉर्म जमा हुआ है या नहीं. अगर स्क्रीन पर “Your form has already been submitted” लिखा दिखाई देता है तो आपका फॉर्म सफलतापूर्वक स्वीकार हो चुका है. इस मैसेज के न दिखाई देने का मतलब होता है कि फॉर्म अभी तक सबमिट नहीं हुआ है. ऐसी स्थिति में आपको अपने क्षेत्र के BLO से संपर्क कर के जानकारी लेनी चाहिए.

ऑनलाइन एन्यूमरेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया

अगर आप खुद ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मतदाता सेवा पोर्टल voters.eci.gov.in पर जाना होगा. यहां Special Intensive Revision–2026 सेक्शन में लॉगिन करने का विकल्प मिलता है जिसमें आप अपने EPIC नंबर, मोबाइल या ईमेल से प्रवेश कर सकते हैं. इसके बाद दिए गए फॉर्म में आपको अपना राज्य चुनकर EPIC नंबर दर्ज करना होता है जिसके बाद आपके सामने आपकी वोटर डिटेल और BLO से जुड़ी जानकारी खुल जाती है.

इस चरण पर आप अपना नाम, सीरियल नंबर, पार्ट नंबर, विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र जैसी महत्त्वपूर्ण जानकारियां जांच सकते हैं. आगे बढ़ने के लिए मोबाइल नंबर डालकर OTP वेरिफिकेशन पूरा करना होता है.

फॉर्म भरते समय आधार कार्ड अपने पास रखना जरूरी है क्योंकि आधार नंबर और उससे जुड़े मोबाइल पर आने वाले OTP के जरिए ही अंतिम वेरिफिकेशन पूरा होता है. फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको SIR 2026 Receiver Slip मिल जाती है जिसे भविष्य की जरूरतों के लिए सुरक्षित रख सकते हैं.

