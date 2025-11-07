Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

iPhone Spy: आज के डिजिटल युग में हमारी हर गतिविधि स्मार्टफोन के जरिए किसी न किसी ऐप से जुड़ी होती है. सोशल मीडिया, कैमरा, लोकेशन या माइक हर चीज़ की एक्सेस किसी ऐप को देना आम बात हो गई है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपका iPhone आपकी बातें सुन रहा है या आपकी लोकेशन ट्रैक कर रहा है? अगर हां, तो घबराइए नहीं iPhone में ऐसे कई फीचर्स हैं जिनसे आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन-सा ऐप आपके पीछे पड़ा है.

कैसे पता लगाएं कौन-सा ऐप सुन रहा है आपकी बातें

Apple ने iOS में एक बेहद उपयोगी सिक्योरिटी फीचर दिया है Microphone Indicator Light. जब भी कोई ऐप आपका माइक यूज़ करता है तो स्क्रीन के टॉप पर ऑरेंज डॉट दिखाई देता है. अगर यह डॉट तब जलता है जब आपने खुद कोई ऑडियो ऐप नहीं खोला, तो समझ जाइए कि कोई ऐप आपकी आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहा है.

इसी तरह, जब कोई ऐप कैमरा इस्तेमाल करता है, तो स्क्रीन पर ग्रीन डॉट नजर आता है. यह फीचर आपकी प्राइवेसी की निगरानी करने का सबसे आसान तरीका है.

ऐसे चेक करें कौन-सा ऐप ट्रैक कर रहा है आपकी लोकेशन

iPhone में हर ऐप की लोकेशन एक्सेस को नियंत्रित करने का ऑप्शन मौजूद है. इसके लिए जाएं: Settings → Privacy & Security → Location Services. यहां आपको उन सभी ऐप्स की लिस्ट मिलेगी जिन्हें लोकेशन की परमिशन दी गई है. आप किसी भी ऐप के लिए एक्सेस को ‘Never’, ‘Ask Next Time’ या ‘While Using the App’ पर सेट कर सकते हैं.

अगर किसी ऐप के बगल में पर्पल ऐरो दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि वह हाल ही में आपकी लोकेशन यूज़ कर चुका है. यह जानकारी देखकर आप तय कर सकते हैं कि कौन-से ऐप पर भरोसा करना सुरक्षित है और किसे तुरंत एक्सेस बंद करनी चाहिए.

प्राइवेसी के लिए करें ये 3 कदम

App Permissions को नियमित रूप से जांचें.

Background App Refresh को बंद करें ताकि ऐप्स बैकग्राउंड में डेटा एक्सेस न करें.

Siri & Search Settings में जाकर माइक्रोफोन एक्सेस को सीमित करें.

सावधानी ही है सुरक्षा

iPhone भले ही सुरक्षा के लिए जाना जाता है, लेकिन सतर्क रहना हमेशा जरूरी है. कुछ ऐप्स आपकी जानकारी के बिना डेटा इकट्ठा कर सकते हैं जो आपकी प्राइवेसी के लिए बड़ा खतरा बन सकता है. इसलिए समय-समय पर अपनी सेटिंग्स की जांच करें और जानें आपका iPhone किसके कान बना हुआ है.

