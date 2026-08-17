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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAnalog और Digital TV में क्या होता है अंतर? किसकी बिजली खपत ज्यादा

Analog और Digital TV में क्या होता है अंतर? किसकी बिजली खपत ज्यादा

Analog TV में फोटो और साउंड को लगातार बदलने वाले इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के रूप में ब्रॉडकॉस्ट किया जाता है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 17 Aug 2026 12:02 PM (IST)
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  • डिजिटल टीवी एनालॉग से कम बिजली की खपत करते हैं।

Analog TV Vs Digital TV: टीवी तो आज के समय में ज्यादातर घरों में देखने को मिलती है. लेकिन पहले के जमाने की टीवी और आज की नई टेक्नोलॉजी वाली टीवी में काफी अंतर हो चुका है. बता दें कि टीवी भी लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुकी है लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि टीवी तक फोटो और साउंड आखिर पहुंचती कैसे है? पहले के दौर में Analog TV का इस्तेमाल होता था जबकि आज ज्यादातर टीवी ब्रॉडकॉस्ट Digital Technology की मदद से होता है. आइए जानते हैं कि दोनों में क्या होता है अंतर.

क्या होता है Analog TV?

आपको बता दें कि Analog TV में फोटो और साउंड को लगातार बदलने वाले इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के रूप में ब्रॉडकॉस्ट किया जाता है. यानी वीडियो और ऑडियो की जानकारी एक एनालॉग वेव में मौजूद रहती है. लेकिन इस टेक्नोलॉजी के साथ एक सबसे बड़ी समस्या भी थी. दरअसल, अगर सिग्नल के रास्ते में कोई रुकावट आ जाती थी तो फोटो और साउंड की क्वालिटी खराब होने लगती थी. स्क्रीन पर झिलमिलाहट, शोर, लाइनें या धुंधली फोटो दिखाई देती थी. यही वजह है कि पुराने टीवी में दूरदराज के इलाकों या कमजोर सिग्नल के दौरान फोटो साफ नहीं आती थी.

कैसे काम करती है Digital TV?

वहीं, बदलती टेक्नोलॉजी के साथ टीवी जगत में भी काफी बदलाव देखने को मिला है. अब ज्यादातर टीवी डिजिटल डिजिटल तकनीक पर काम करने लगी हैं. आपको बता दें कि Digital TV में फोटो और साउंड को डॉयरेक्ट एनालॉग वेव की तरह नहीं भेजा जाता है. इसकी जगह पर इन्हें डिजिटल डेटा यानी 0 और 1 के रूप में बदला जाता है और फिर ब्रॉडकॉस्ट किया जाता है.

डिजिटल सिग्नल टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अब डेटा को आसानी से स्टोर, प्रोसेस और ट्रांसमिट किया जा सकता है. इसी टेक्नोलॉजी ने हाई-डेफिनिशन वीडियो, बेहतर ऑडियो और कई एडवांस टीवी सर्विसेज के लिए नए रास्ते तैयार किए हैं.

दोनों में सबसे बड़ा अंतर क्या है

अब अगर इन दोनों टीवी के बीच के बड़े अंतर की बात करें तो इनके बीच सिग्नल के टाइप और उसके क्वालिटी का सबसे बड़ा अंतर है. Analog सिग्नल में दूरी बढ़ने या इंटरफेरेंस होने के साथ फोटो धीरे-धीरे खराब होती जाती हैं.

वहीं, Digital TV में सिग्नल मजबूत रहने तक फोटो और साउंड काफी साफ बनी रह सकती है. हालांकि, डिजिटल सिग्नल भी पूरी तरह सेफ नहीं रहती हैं. अगर सिग्नल बहुत कमजोर हो जाए तो इस तकनीक में भी फोटो में रुकावट, पिक्सल जैसी गड़बड़ी या अचानक स्क्रीन फ्रीज होने जैसी समस्या देखने को मिल सकती है.

कौन खाता है ज्यादा बिजली

अब इन दोनों के बिजली खपत के बारे में बताएं तो Analog TV पुरानी ट्यूब वाली टीवी होती हैं. 19-21 इंच वाली टीवी लगभग 60-120 वॉट लेती थी. वहीं, बड़ी साइज वाली टीवी अक्सर 130 वॉट या उससे ज्यादा बिजली की खपत करती थी. इन टीवी में इलेक्ट्रॉन बीम और स्क्रीन को गर्म रखने के लिए ज्यादा बिजली की जरूरत पड़ती थी.

वहीं, दूसरी ओर, डिजिटल टीवी की बात करें तो ये फ्लैट पैनल टीवी होते हैं. छोटे या मीडियम साइज वाले डिजिटल टीवी नॉर्मली 20 से 70 वॉट की बिजली की खपत करते हैं. औसतन एडवांस टीवी लगभग 50-60 वॉट इस्तेमाल करती है. बड़ी साइज वाली टीवी भी करीब 100 वॉट तक बिजली की खपत करती हैं. ऐसे में आज के जमाने की डिजिटल टीवी की बिजली खपत कम है.

क्या Analog TV पूरी तरह बेकार हो गया?

आज के समय में Analog TV टेक्नोलॉजी काफी पुरानी मानी जाती है और कई जगहों पर इसे डिजिटल प्रसारण ने काफी हद तक रिप्लेस कर दिया है. फिर भी पुराने टीवी सेट और कुछ पुराने ब्रॉडकॉस्ट सिस्टम में इसकी टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 17 Aug 2026 12:02 PM (IST)
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