हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीआपका 5G असली है या सिर्फ नाम का? SA और NSA 5G का सच जान लिया तो चौंक जाएंगे

आपका 5G असली है या सिर्फ नाम का? SA और NSA 5G का सच जान लिया तो चौंक जाएंगे

SA Vs NSA 5G: अगर आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन पर 5G लिखा आता है, लेकिन इंटरनेट चलाते समय स्पीड में कोई खास फर्क महसूस नहीं होता तो यह सवाल उठना लाजमी है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 12 Jan 2026 09:33 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

SA Vs NSA 5G: अगर आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन पर 5G लिखा आता है, लेकिन इंटरनेट चलाते समय स्पीड में कोई खास फर्क महसूस नहीं होता तो यह सवाल उठना लाजमी है. भारत में बड़ी संख्या में यूजर्स इसी कन्फ्यूजन का सामना कर रहे हैं. बाहर से सब कुछ 5G जैसा दिखता है लेकिन असल में मामला इतना सीधा नहीं है. दरअसल, देश में अभी 5G दो अलग-अलग तकनीकों पर काम कर रहा है जिनका असर सीधे आपके इंटरनेट एक्सपीरियंस पर पड़ता है. इन्हीं तकनीकों को NSA 5G और SA 5G कहा जाता है.

NSA 5G

NSA 5G यानी नॉन-स्टैंडअलोन 5G को कई एक्सपर्ट आधा-अधूरा 5G भी कहते हैं. इस टेक्नोलॉजी में आपके फोन को 5G का सिग्नल तो मिलता है इसलिए स्क्रीन पर 5G का आइकन नजर आता है लेकिन नेटवर्क का मुख्य सिस्टम अब भी 4G पर ही चलता है. इसका मतलब यह है कि स्पीड में थोड़ा सुधार जरूर होता है, मगर वह असली 5G जैसी नहीं होती. भीड़भाड़ वाले इलाकों या घर के अंदर यह नेटवर्क अक्सर खुद-ब-खुद 4G पर वापस चला जाता है. आसान शब्दों में कहें तो यह पुराने सिस्टम पर नया टैग लगाने जैसा है.

SA 5G

SA 5G यानी स्टैंडअलोन 5G पूरी तरह नई और एडवांस टेक्नोलॉजी पर आधारित है. इसमें सिर्फ सिग्नल ही नहीं, बल्कि पूरा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर 5G का होता है. यही वजह है कि इसमें इंटरनेट स्पीड ज्यादा तेज, लेटेंसी काफी कम और कनेक्शन ज्यादा स्थिर रहता है. वीडियो कॉलिंग, ऑनलाइन गेमिंग और हाई-क्वालिटी स्ट्रीमिंग जैसे काम SA 5G पर कहीं ज्यादा स्मूद महसूस होते हैं. खासतौर पर इंडोर एरिया में इसकी परफॉर्मेंस NSA 5G से बेहतर साबित होती है. यही टेक्नोलॉजी असल मायनों में रियल 5G कही जाती है.

कैसे समझें कि आप कौन-सा 5G चला रहे हैं?

सिर्फ फोन पर दिख रहा 5G का निशान आपको पूरी सच्चाई नहीं बताता. असली फर्क समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि आपका टेलीकॉम ऑपरेटर SA 5G दे रहा है या NSA 5G. कई बार 5G की मार्केटिंग इतनी जोरदार होती है कि यूजर मान लेता है उसे फुल 5G मिल रहा है लेकिन स्पीड उम्मीद के मुताबिक नहीं निकलती.

अगर आपके नेटवर्क में बार-बार 5G और 4G के बीच स्विचिंग होती रहती है तो यह संकेत हो सकता है कि आप NSA 5G पर हैं. वहीं SA 5G में आमतौर पर स्पीड काफी ज्यादा होती है और कनेक्शन ज्यादा स्थिर रहता है. हालांकि स्पीड लोकेशन, नेटवर्क लोड और फोन की क्षमता पर भी निर्भर करती है.

5G का सच जानना क्यों जरूरी है?

5G सिर्फ एक आइकन नहीं, बल्कि पूरी टेक्नोलॉजी का नाम है. जब तक यूजर को यह समझ नहीं होगी कि वह किस तरह का 5G इस्तेमाल कर रहा है, तब तक सही उम्मीद लगाना मुश्किल है. इसलिए अगली बार जब आपके फोन में 5G दिखे तो थोड़ा रुककर सोचिए कहीं यह सिर्फ नाम का 5G तो नहीं?

यह भी पढ़ें:

अब सड़कें खुद करेंगी बात! Vehicle-to-Vehicle टेक्नोलॉजी से भारतीय ड्राइवर्स को मिलेगा सबसे बड़ा अपग्रेड

Published at : 12 Jan 2026 09:33 AM (IST)
Tags :
5G TECH NEWS HINDI SA Vs NSA 5G
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'रूस के 1000 सैनिक हर रोज मारे जा रहे, पुतिन की मैडनेस को अमेरिका...' जेलेंस्की ने किया चौंकाने वाला दावा
'रूस के 1000 सैनिक हर रोज मारे जा रहे, पुतिन की मैडनेस को अमेरिका...' जेलेंस्की ने किया चौंकाने वाला दावा
महाराष्ट्र
महिलाओं के खाते में न भेजी जाए लाडकी बहिन योजना की अगली किस्त! कांग्रेस ने क्यों रख दी ऐसी मांग?
महिलाओं के खाते में न भेजी जाए लाडकी बहिन योजना की अगली किस्त! कांग्रेस ने क्यों रख दी ऐसी मांग?
इंडिया
Weather Forecast Today: दिल्ली में पारा 2.9 डिग्री पहुंचा, टूटे रिकॉर्ड, यूपी में 5 डिग्री और गिरेगा, IMD की चेतावनी, देश का मौसम जानें
दिल्ली में पारा 2.9 डिग्री पहुंचा, टूटे रिकॉर्ड, यूपी में 5 डिग्री और गिरेगा, IMD की चेतावनी, देश का मौसम जानें
क्रिकेट
सबसे महंगी घड़ी वाले 5 क्रिकेटर कौन, कीमत जानकर सिर घूम जाएगा
सबसे महंगी घड़ी वाले 5 क्रिकेटर कौन, कीमत जानकर सिर घूम जाएगा
Advertisement

वीडियोज

Iran Protest: ईरान में कोहराम...खामेनेई विरोधी प्रदर्शन जारी | Trump | ABP | Anti-Khamenei protests
खुशी मातम में बदली...बेटी के जन्म के कुछ घंटे बाद शहीद हुआ जवान | Maharashtra News | Indian Army
Crime News :प्रेमानंद महाराज की 'बिगड़ैल ब्रिगेड' | Sansani
BMC Election: Maharashtra में 'बुर्के वाली प्रधानमंत्री' पर गरमाया माहौल.. | Asaduddin Owaisi
Bengal Politics: फोन, लैपटॉप, हार्ड डिस्क.. ममता ने छीनकर लिया बड़ा रिस्क ! | TMC Protest | ED Raid
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'रूस के 1000 सैनिक हर रोज मारे जा रहे, पुतिन की मैडनेस को अमेरिका...' जेलेंस्की ने किया चौंकाने वाला दावा
'रूस के 1000 सैनिक हर रोज मारे जा रहे, पुतिन की मैडनेस को अमेरिका...' जेलेंस्की ने किया चौंकाने वाला दावा
महाराष्ट्र
महिलाओं के खाते में न भेजी जाए लाडकी बहिन योजना की अगली किस्त! कांग्रेस ने क्यों रख दी ऐसी मांग?
महिलाओं के खाते में न भेजी जाए लाडकी बहिन योजना की अगली किस्त! कांग्रेस ने क्यों रख दी ऐसी मांग?
इंडिया
Weather Forecast Today: दिल्ली में पारा 2.9 डिग्री पहुंचा, टूटे रिकॉर्ड, यूपी में 5 डिग्री और गिरेगा, IMD की चेतावनी, देश का मौसम जानें
दिल्ली में पारा 2.9 डिग्री पहुंचा, टूटे रिकॉर्ड, यूपी में 5 डिग्री और गिरेगा, IMD की चेतावनी, देश का मौसम जानें
क्रिकेट
सबसे महंगी घड़ी वाले 5 क्रिकेटर कौन, कीमत जानकर सिर घूम जाएगा
सबसे महंगी घड़ी वाले 5 क्रिकेटर कौन, कीमत जानकर सिर घूम जाएगा
बॉलीवुड
'हक' देखने के बाद यामी गौतम के फैन हुए करण जौहर, तारीफ के बांधे पुल, इस बात का है अफसोस
'हक' देखने के बाद यामी गौतम के फैन हुए करण जौहर, तारीफ के बांधे पुल, इस बात का है अफसोस
यूटिलिटी
पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन के लिए देने होते हैं पैसे? जान लीजिए अपने काम की बात
पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन के लिए देने होते हैं पैसे? जान लीजिए अपने काम की बात
फैशन
लोहड़ी पर दिखेंगी प्रॉपर पटोला, ट्राई करें ये लेटेस्ट और एलिगेंट सूट डिजाइन
लोहड़ी पर दिखेंगी प्रॉपर पटोला, ट्राई करें ये लेटेस्ट और एलिगेंट सूट डिजाइन
जनरल नॉलेज
Invention of Clocks: सबसे पहले दुनिया में कैसे तय किया गया‌ था समय, कैसे हुआ था घड़ी का निर्माण?
सबसे पहले दुनिया में कैसे तय किया गया‌ था समय, कैसे हुआ था घड़ी का निर्माण?
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
Embed widget