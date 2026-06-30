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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीRouter का Hidden Page सेकंडों में बता देगा क्यों डाउन हुआ Wi-Fi! 99% लोगों को नहीं पता ये ट्रिक

Router का Hidden Page सेकंडों में बता देगा क्यों डाउन हुआ Wi-Fi! 99% लोगों को नहीं पता ये ट्रिक

Wi-Fi Router: आज भी बहुत कम लोग जानते हैं कि लगभग हर Wi-Fi राउटर में एक Hidden Status Page मौजूद होता है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 30 Jun 2026 11:49 AM (IST)
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  • वाईफाई राउटर का छुपा स्टेटस पेज इंटरनेट समस्या बताता है।
  • यह राउटर, इंटरनेट प्रोवाइडर या मॉडेम की खराबी बताता है।
  • राउटर के एडमिन पेज पर WAN IP एड्रेस जांचें।
  • WAN IP न होने पर समस्या ISP या मॉडेम से होती है।

Wi-Fi Router: आज कल इंटरनेट लोगों की जरुरत बन चुका है. कई जगहों पर लोग अपने घरों में इंटरनेट के लिए वाई-फाई का इस्तेमाल करते हैं. ऑफिस से लेकर होटल या फिर घर में भी अब लोग तेज इंटरनेट के लिए वाईफाई का ही इस्तेमाल करते हैं.

अक्सर देखा गया है कि किसी कारण से कई बार लोगों का वाईफाई डाउन हो जाता है जिससे लोगों को घंटों तक बिना इंटरनेट के रहना पड़ता है. लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसी ट्रिक के बारे में जिसे ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं. जी हां, दरअसल, वाईफाई राउटर में एक स्टेटस पेज होता है जो खुद बता देगा कि आपका वाईफाई डाउन क्यों है.

कैसे काम करता है ये ट्रिक

आपको बता दें कि आज भी बहुत कम लोग जानते हैं कि लगभग हर Wi-Fi राउटर में एक Hidden Status Page मौजूद होता है. ये पेज बताता है कि इंटरनेट की समस्या राउटर में है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर (ISP) में, मॉडेम में या फिर किसी एक डिवाइस में. इससे आपको आसानी से पता चल जाता है कि इंटरनेट किसी कारण से नहीं चल रहा है.

Cable Internet इस्तेमाल करने वालों के लिए ये जरूरी

अगर आपके घर में Cable Broadband लगा हुआ है तो केवल राउटर से काम नहीं चलेगा. आपको अपने मॉडेम को भी चेक करने की जरुरत है. मॉडेल में मौजूद स्टेटस पेज से देख सकते हैं कि इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा है. बता दें कि यहां से आप Signal Strength, Downstream और Upstream Power, Signal-to-Noise Ratio और Error Logs जैसी डिटेल्स के बारे में जान सकते हैं.

कैसे इस्तेमाल करें ये ट्रिक

जानकारी के लिए बता दें कि अगर आपका इंटरनेट भी अचानक बंद हो जाए तो सबसे पहले अपने राउटर के एडमिन पेज पर जाएं. ये पेज आमतौर पर आपके होम नेटवर्क से कनेक्ट किसी भी डिवाइस के ब्राउजर में राउटर का लोकल IP एड्रेस दर्ज करके खोला जा सकता है.

बता दें कि अकसर ये एड्रेस 192.168.0.1 या 192.168.1.1 होता है. अगर आपको ये नहीं पता है तो फोन या कंप्यूटर की नेटवर्क सेटिंग्स में जाकर Default Gateway या Router Address देख सकते हैं.

अब लॉग-इन करने के बाद Status, Internet, WAN, Router Status, Network Map या System जैसे ऑप्शन सर्च करें. बता दें कि अलग-अलग कंपनियों के राउटर में इसका नाम अलग हो सकता है. स्टेटस पेज पर सबसे जरूरी जानकारी WAN IP Address होती है. अब अगर यहां 0.0.0.0, या कोई IP दिखाई नहीं देता तो इसका मतलब ये है कि आपका Wi-Fi सही चल रहा है लेकिन राउटर तक इंटरनेट पहुंच ही नहीं रहा है.

ऐसी स्थिति में Wi-Fi का नाम बदलने, चैनल बदलने या बार-बार राउटर रीस्टार्ट करने से कोई खास फायदा नहीं होता है. क्योंकि दिक्कत मॉडेम, ONT, ISP या केबल कनेक्शन में हो सकती है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 30 Jun 2026 11:49 AM (IST)
Tags :
Wi-Fi Tech Tips Router TECH NEWS HINDI
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