आईफोन की फेसआईडी नहीं कर रही काम? इस हिडन सेटिंग से बन जाएगी बात, ऐसे करें यूज

कई यूजर्स को फेसआईडी से आईफोन अनलॉक करते दिक्कत आती है. कई बार फेसआईडी एकदम ठीक काम करती है, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी आईफोन अनलॉक नहीं होता. आमतौर पर यूजर की अपीयरेंस चेंज होने, लाइटिंग कंडीशन या आईफोन के एंगल के कारण ऐसी दिक्कतें आती हैं. अगर आप भी ऐसी परेशानी का सामना कर रहे हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आईफोन में एक ऐसा ऑप्शन होता है, जिससे इस तरह की दिक्कत को चुटकियों में दूर किया जा सकता है.

यह सेटिंग करेगी आपकी मदद

आईफोन में ऑल्टरनेट अपीयरेंस नाम से सेटिंग होती है. इसकी मदद से आप फेसआईडी को एकदम भरोसेमंद बना सकते हैं और किसी भी लाइटिंग कंडीशन या अपीयरेंस के साथ फोन और ऐप्स को अनलॉक कर सकेंगे. यह सेटिंग खासकर उन लोगों के काम आती है, जिनकी मेकअप, चश्में, फेशियल हेयर आदि के कारण अपीयरेंस बदलती रहती है.

ऑल्टरनेट अपीयरेंस काम कैसे करती है?

जब आप पहली बार फेसआईडी सेट कर रहे होते हैं तो आईफोन एक ही स्कैन में आपका फेशियल मैप क्रिएट कर लेता है. ऑल्टरनेट अपीयरेंस में सिस्टम अलग कंडीशन में आपके फेस को दोबारा स्कैन करता है, जिससे उसके पास ज्यादा फेशियल डेटा होता है और वह अपीयरेंस में थोड़े-बहुत बदलाव के बाद या अलग-अलग एंगल से भी आपको आसानी से पहचान सकता है. इस फीचर का फायदा उठाकर कोई दूसरा यूजर आपका फोन अनलॉक नहीं कर सकता. ऐप्पल का कहना है कि इसे एक ही व्यक्ति के दूसरे वेरिएशन के लिए डिजाइन किया गया है.

कैसे इनेबल करें ऑल्टरनेट अपीयरेंस?

इस फीचर को इनेबल करने के लिए सेटिंग ऐप में जाकर फेसआईडी एंड पासवर्ड को ओपन करें. इसके बाद स्क्रॉल डाउन कर सेटअप एन ऑल्टरनेट अपीयरेंस के ऑप्शन पर जाएं. यहां फेसआईडी स्कैन किया जाएगा. स्क्रीन पर दिख रहे प्रॉम्प्ट्स को फॉलो करते रहें और आपकी ऑल्टरनेट अपीयरेंस सेटअप हो जाएगी.

