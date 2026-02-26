6,6,6,6,6... IPL 2026 से पहले गरजा वैभव सूर्यवंशी का बल्ला, 14 गेंद में जड़ी फिफ्टी

Vaibhav Suryavanshi 14 Balls Fifty DY Patil T20 Cup: आईपीएल 2026 से पहले वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं. वैभव ने इन दिनों खेले जा रहे डीवाई पाटिल टी20 टूर्नामेंट में यह कमाल किया. बता दें कि वैभव ने सिर्फ 14 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया. उनके बल्ले से यह पारी रन चेज के दौरान आई. वैभव का यह फॉर्म राजस्थान रॉयल्स के लिए बड़ी खुशखबरी है.

डीवाई पाटिल ब्लू के लिए खेलते हुए वैभव ने इंडियन नेवी के खिलाफ मुकाबले में धमाका किया. युवा बल्लेबाज ने 19 गेंदों में 331.58 के ताबड़तोड़ स्ट्राइक रेट से 63 रनों की पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से 7 चौके और 5 छक्के निकले. बता दें कि शुरुआती 12 गेंदों में वैभव 43 रन के स्कोर पर पहुंच गए थे. इसके बाद उन्होंने छक्का और चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया.

14 ball 50 for Vaibhav Suryavanshi 👀 against the Indian Navy in the DY PATIL T20 CUP pic.twitter.com/KAcl0UOJ3V — Rithik Rajeev Yadav (@Rithikdb5) February 26, 2026

वैभव की टीम ने जीता मैच

बात करें मुकाबले की, तो पहले बैटिंग के लिए उतरी इंडियन नेवी की टीम ने 20 ओवर में 219/4 रन बोर्ड पर लगाए. टीम के लिए ओपनर कुंवर पाठक ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 53 गेंदों में 11 चौके और 3 छक्कों की मदद से 87 रन स्कोर किए. इसके अलावा नंबर पांच पर उतरे नितिन तनवर ने 57 रनों की पारी खेली.

फिर रन चेज के लिए उतरी वैभव सूर्यवंशी की टीम डीवाई पाटिल ब्लू कूी ने 5 गेंद शेष रहते हुए यानी 19.1 ओवर में 225/5 रन बनाकर जीत अपने खाते में डाल ली. टीम के लिए वैभव के अलावा अर्जुन तेंदुलकर ने कमाल की पारी खेली. अर्जुन ने 29 गेंदों मे 7 चौके और 2 छक्कों की मदद से 55 रन स्कोर किए.

आईपीएल में 35 गेंदों पर शतक लगाकर लूटी थी महफिल

यह कोई पहला मौका नहीं है कि जब वैभव ने अपनी तेज तर्रार पारी से महफिल लूटी हो. 2025 के आईपीएल में वैभव ने सिर्फ 35 गेंदों में शतक पूरा करके क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया था. इसके साथ वह आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए थे. आईपीएल में ताबड़तोड़ शतक लगाने के वक्त वैभव की उम्र 14 साल 32 दिन की थी.