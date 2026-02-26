एक्सप्लोरर
गाजियाबाद: सत्यम पंडित गिरफ्तार, नॉनवेज बेच रहे दुकानदार को धमकी देने का Video हुआ था वायरल
Satyam Pandit Arrested: गाजियाबाद में सत्यम पंडित नाम के शख्स ने मुस्लिम दुकानदार को नॉन-वेज की दुकान बंद करने की धमकी दी थी. वायरल वीडियो में सत्यम कहते सुना गया, 'दुकान बंद करो वरना आग लगा दूंगा'.
दिल्ली से सटे गाजियाबाद में सत्यम पंडित नाम के शख्स को शांति भंग करने के आरोप में अरेस्ट किया गया है. सत्यम पंडित से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा था, जो बीते मंगलवार (24 फरवरी) का बताया जा रहा है. इस वीडियो में सत्यम एक मुस्लिम दुकानदार को मीट की दुकान बंद करने की धमकी दे रहा है. वह मुस्लिम बुजुर्ग को धमकाते हुए कह रहा है- तुमको पता नहीं है आज मंगलवार है. मंगल को मीट की दुकान खोलने की परमिशन किसने दी? बंद करो वरना आग लगा दूंगा.
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गाजियाबाद: सत्यम पंडित गिरफ्तार, नॉनवेज बेच रहे दुकानदार को धमकी देने का Video हुआ था वायरल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सीएम योगी की मैग्लेव ट्रेन यात्रा पर अखिलेश यादव का तंज, दिल्ली-लखनऊ की लड़ाई जापान लेकर गए
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Mahoba News: इंसाफ के लिए हाईवे पर तड़पता घायल, 3 महीने बाद भी नहीं मिला इलाज, परिवार ने लगाया जाम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी और यामानाशी के बीच ग्रीन हाइड्रोजन पर ऐतिहासिक करार, बदल जाएगी प्रदेश की ऊर्जा तस्वीर
Advertisement
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
6 Photos
यूपी: बजट सत्र के पहले दिन विधान भवन के बाहर सपा का प्रदर्शन, इन मुद्दों पर किया विरोध
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
7 Photos
उत्तरायणी कौथिग 2026 का भव्य आगाज, गीता धामी ने कलश यात्रा निकाल किया शुभारंभ, देखें तस्वीरें
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL