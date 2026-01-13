हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
iPhone 18 Vs iPhone 17: Apple के नए मॉडल में होगा अलग, जानिए हो सकता हैं ये 6 बड़े बदलाव

iPhone 18 Vs iPhone 17: Apple के नए मॉडल में होगा अलग, जानिए हो सकता हैं ये 6 बड़े बदलाव

iPhone 18 Vs iPhone 17: Apple ने पिछले साल बेस मॉडल iPhone 17 के साथ यूजर्स को काफी प्रभावित किया था.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 13 Jan 2026 02:34 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

iPhone 18 Vs iPhone 17: Apple ने पिछले साल बेस मॉडल iPhone 17 के साथ यूजर्स को काफी प्रभावित किया था. डिस्प्ले, कैमरा और बैटरी जैसे अहम पहलुओं में इसमें साफ तौर पर सुधार देखने को मिला. वैसे भी iPhone 16 पहले से ही 2025 में सबसे ज्यादा बिकने वाले स्मार्टफोन्स में शामिल था और iPhone 17 ने उस मजबूत नींव को और आगे बढ़ाया.

अब सवाल यह है कि जब Apple ने iPhone 17 के साथ उम्मीदों का स्तर इतना ऊंचा कर दिया है, तो iPhone 18 में कंपनी क्या नया करने वाली है? भले ही iPhone 17 को लॉन्च हुए ज्यादा समय नहीं हुआ हो लेकिन iPhone 18 को लेकर चर्चाएं और लीक सामने आने लगे हैं. आइए जानते हैं iPhone 17 के मुकाबले iPhone 18 में कौन-से 6 बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

लॉन्च में हो सकती है देरी

अब तक Apple हर साल सितंबर में अपने सभी iPhone मॉडल्स एक साथ लॉन्च करता आया है. लेकिन इस बार कंपनी अपनी रणनीति बदल सकती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, बेस मॉडल iPhone 18 की लॉन्चिंग 2027 की शुरुआत तक टल सकती है.

कहा जा रहा है कि इस साल Apple सिर्फ iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max और चर्चित iPhone Fold ही पेश करेगा. वहीं, सामान्य iPhone 18 को iPhone 18e और iPhone Air 2 के साथ अगले साल लॉन्च किया जा सकता है.

नया और ज्यादा ताकतवर चिपसेट

भले ही iPhone 18 बाजार में देर से आए, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में यह बड़ा अपग्रेड ला सकता है. उम्मीद की जा रही है कि Apple इसमें नया A20 चिपसेट देगा जो 2nm टेक्नोलॉजी पर आधारित हो सकता है.

यह नया प्रोसेसर न सिर्फ स्पीड में सुधार लाएगा, बल्कि बैटरी एफिशिएंसी को भी बेहतर बनाएगा. iPhone 17 पहले से ही एक दमदार फोन है लेकिन iPhone 18 उससे भी आगे निकल सकता है.

कैमरा में दिखेगा नया ट्विस्ट

iPhone 17 में Apple ने कैमरा सेगमेंट में अच्छे खासे बदलाव किए थे जैसे 48MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 18MP का फ्रंट कैमरा. अब रिपोर्ट्स के मुताबिक, iPhone 18 में 24MP का फ्रंट कैमरा दिया जा सकता है जो Pro मॉडल्स जैसा हो सकता है. हालांकि अगर हार्डवेयर में बड़ा बदलाव न भी हो तो Apple इमेज प्रोसेसिंग को और बेहतर बना सकता है, जिससे फोटो क्वालिटी में साफ फर्क दिखेगा. इसके अलावा, लीक में यह भी सामने आया है कि iPhone 18 में कैमरा कंट्रोल बटन को आसान किया जा सकता है, ताकि लागत कम की जा सके.

बैटरी में हल्का लेकिन जरूरी सुधार

Apple आधिकारिक तौर पर iPhone की बैटरी क्षमता नहीं बताता, लेकिन सर्टिफिकेशन से आंकड़े सामने आ जाते हैं. iPhone 17 में करीब 3,692mAh की बैटरी दी गई थी जो iPhone 16 से थोड़ी बड़ी थी.

iPhone 18 में भी इसी तरह बैटरी साइज में मामूली बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. इसके साथ ही, सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन के जरिए बैकअप और बेहतर होने की उम्मीद है.

iOS 27 और स्मार्ट Siri

iOS 26, Apple के लिए पिछले कई सालों में सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट माना गया था. नया लिक्विड ग्लास डिजाइन और ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट्स तो पसंद किए गए लेकिन शुरुआती दिनों में कुछ यूजर्स को दिक्कतें भी आईं. Apple इन समस्याओं को iOS 27 में सुधार सकता है जो iPhone 18 के साथ पहले से इंस्टॉल होकर आ सकता है.

इसके अलावा, Siri में भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. खबर है कि Apple ने Google के साथ एक बड़ा समझौता किया है जिससे Siri को Gemini AI मॉडल की ताकत मिल सकती है.

नए रंग और वही कीमत?

iPhone के रंग हमेशा से यूजर्स के लिए अहम रहे हैं. iPhone 17 को iPhone 16 से अलग दिखाने के लिए Apple ने नए कलर ऑप्शंस दिए थे. iPhone 18 में भी कुछ नए और फ्रेश शेड्स देखने को मिल सकते हैं. हालांकि Pro मॉडल्स के लिए Burgundy और Purple जैसे रंगों की चर्चा है लेकिन बेस iPhone 18 किन रंगों में आएगा, यह अभी साफ नहीं है.

कीमत की बात करें तो फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि Apple iPhone 18 की कीमत iPhone 17 के आसपास ही रखेगा, जिसकी भारत में शुरुआती कीमत 82,900 रुपये थी.

Published at : 13 Jan 2026 02:34 PM (IST)
