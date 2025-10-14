हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiPhone 18 Pro में मिलेंगे ऐसे फीचर्स कि बाकी सब भूल जाएंगे, जानिए कब होगा लॉन्च

iPhone 18 Pro में मिलेंगे ऐसे फीचर्स कि बाकी सब भूल जाएंगे, जानिए कब होगा लॉन्च

ऐप्पल अगले साल सितंबर में आईफोन 18 सीरीज लॉन्च कर सकती है. इस सीरीज में आने वाले प्रो मॉडल्स में कई दमदार अपग्रेड्स देखने को मिल सकती हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 14 Oct 2025 11:30 AM (IST)
Preferred Sources

ऐप्पल की आईफोन 17 सीरीज लॉन्च हुए अभी कुछ ही हफ्तों का समय हुआ है और अपकमिंग सीरीज से जुड़ी लीक्स सामने आने लगी हैं. ऐप्पल अगले साल सितंबर में आईफोन 18 सीरीज लॉन्च कर सकती है, जिसमें आईफोन 18 प्रो मॉडल्स पर खास ध्यान रहेगा. इनके फीचर और डिजाइन को लेकर कुछ रिपोर्ट्स सामने आई हैं, जिनसे पता चला है कि ये मॉडल्स दिखने और फीचर्स के मामले में कैसे होंगे. 

डायनामिक आईलैंड होगा छोटा

आईफोन 18 प्रो मॉडल्स में डायनामिक आईलैंड को छोटा किया जा सकता है. पुराने आईफोन में मिलने वाले नॉच की जगह डायनामिक आईलैंड को लाया गया था. ऐसे कयास हैं कि आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स में इसका आकार चोटा किया जा सकता है. ऐप्पल की कोशिश फुल स्क्रीन आईफोन लाने की है. यह उसी दिशा में किया जा रहा प्रयास है. 

कैमरा सेटअप में बदलाव की गुंजाइश कम

एक और लीक के मुताबिक, आईफोन 18 प्रो मॉडल्स के कैमरा में अपग्रेड की गुंजाइश कम है और इनमें आईफोन 17 प्रो वाला ही कैमरा सेटअप दिया जा सकता है. हालांकि, 18 प्रो मॉडल्स में वेरिएबल अपर्चर मिल सकता है. इसकी मदद से यूजर मैनुअली यह सेट कर सकेंगे कि फोटो लेते समय लेंस तक कितनी लाइट पहुंचनी चाहिए. ऐसे भी कयास हैं कि 18 प्रो मॉडल्स के रियर डिजाइन में थोड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. मौजूदा रियर सेरेमिक शील्ड की जगह अपकमिंग मॉडल्स में सेमी-ट्रांसपेरेंट या फ्रॉस्ट अपीयरेंस दी जा सकती है. 18 प्रो मॉडल्स की स्क्रीन का साइज भी मौजूदा मॉडल की तरह 6.3 इंच और 6.9 इंच रहने की उम्मीद है.

पावरफुल चिप के साथ आएंगे 18 प्रो मॉडल्स

18 प्रो मॉडल्स में TSMC की 2nm प्रोसेस पर बनी A20 Pro चिप से लैस किया जा सकता है. इसके सा कंपनी इसमें तेज और भरोसेमंद 5G कनेक्टिविटी के लिए अपना C2 मॉडम यूज कर सकती है. ऐसे भी उम्मीद है कि कैमरा कंट्रोल बटन में प्रैशर सेंसेटिविटी दी जा सकती है, जिससे इस पर स्वाइप करने पर ही यह काम करने लगेगी.

Published at : 14 Oct 2025 11:30 AM (IST)
Tags :
IPhone Apple TECH NEWS IPhone 18 Iphone 18 Pro
