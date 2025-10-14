हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुबई में एक रील के लिए कितना पैसा ऑफर करते हैं ब्रांड्स? इस क्रिएटर की बातें सुनकर हिल जाएंगे आप

दुबई में एक रील के लिए कितना पैसा ऑफर करते हैं ब्रांड्स? इस क्रिएटर की बातें सुनकर हिल जाएंगे आप

दुबई के भारतीय मूल के क्रिएटर का वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में क्रिएटर बता रहा है कि दुबई की कंपनियां रील्स और स्टोरीज के लिए बहुत कम पैसा ऑफर कर रही है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 14 Oct 2025 10:31 AM (IST)
आजकल छोटी से बड़ी कंपनियों के लिए इंफ्लुएंसर मार्केटिंग जरूरी हो गई है. इसके लिए कंपनियां सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स को पैसा चुकाती है और इसके बदले इंफ्लुएंसर उस कंपनी का प्रमोशन करने वाले वीडियो, रील्स और स्टोरीज आदि पोस्ट करते हैं. इस काम के लिए कई कंपनियां खूब पैसा ऑफर करती है. हालांकि, हर जगह नहीं होता है. इंस्टाग्राम पर एक इंफ्लुएंसर्स ने दुबई की चकाचौंध की पोल खोलते हुए बताया है कि यहां पर कंपनियां इंफ्लुएंसर्स को बहुत थोड़े पैसे देकर अपना काम करवाने की कोशिश करती हैं.

इस क्रिएटर ने खोली पोल

इंस्टाग्राम पर @rohitbhidu का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें वो बता रहे हैं कि दुबई में कंपनियां इंफ्लुएंसर्स को महज 150 दिरहम (लगभग 3,600 भारतीय रुपये) देकर अपना प्रचार करवाना चाहती हैं. उन्होंने कहा कि अगर वो कोई एजेंसी या ब्रांड होते तो किसी भी क्रिएटर को इतना कम पैसा ऑफर नहीं करते. उन्होंने कहा कि 2-3 घंटे के लिए आकर शूटिंग करने वाले लोगों को 500 दिरहम तक का भुगतान किया जा रहा है, लेकिन क्रिएटर्स को रील और स्टोरीज के लिए 150 दिरहम की पेशकश की जा रही है. 

 
 
 
 
 
सोशल मीडिया यूजर्स क्या कह रहे?

इस क्रिएटर की बात से सोशल मीडिया यूजर्स भी सहमत हैं और वो अपने-अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि किसी ने उन्हें मैसेज किया कि 50 दिरहम में काम करना है. इससे अच्छा तो वो फ्री में ही करवा लें. ऐसे मैसेज करते हुए उन्हें शर्म भी नहीं आती. एक और यूजर ने लिखा कि टैक्सी में कहीं जाने पर ही एक साइड के 110 दिरहम खर्च हो जाते हैं. ब्रांड्स को अपना बर्ताव सही करने की जरूरत है. एक और यूजर ने भी सहमति जताते हुए कहा कि उसे ये नहीं समझ आता कि ब्रांड्स और एजेंसी इतने कम पैसे में काम का ऑफर कैसे कर सकते हैं.

दिवाली पर खरीदना है iPhone 16 Pro? जानें किस ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर पर मिल रही है बेस्ट डील

Published at : 14 Oct 2025 10:31 AM (IST)
Instagram TECH NEWS Influencer Marketing
इंडिया
20 मिनट के वीडियो ने पलट दिया केस, हाथ पर बने टैटू से बड़ा खुलासा, जानें आखिर क्या है चेन्नई की मर्डर मिस्ट्री का राज
20 मिनट के वीडियो ने पलट दिया केस, हाथ पर बने टैटू से बड़ा खुलासा, जानें आखिर क्या है चेन्नई की इस मर्डर मिस्ट्री का राज
महाराष्ट्र
RSS बैन की मांग पर घमासान: प्रियांघ खड्गे के बयान पर देवेंद्र फडणवीस बोले- 'इंदिरा गांधी को भी चुकानी पड़ी थी कीमत'
RSS बैन की मांग पर घमासान: प्रियांघ खड्गे के बयान पर देवेंद्र फडणवीस बोले- 'इंदिरा गांधी को भी चुकानी पड़ी थी कीमत'
विश्व
वो छोटा सा देश जहां हर शख्स की महीने की कमाई है करीब 10 लाख, जानें कैसे
वो छोटा सा देश जहां हर शख्स की महीने की कमाई है करीब 10 लाख, जानें कैसे
क्रिकेट
Gautam Gambhir Birthday: 44 साल के हुए गौतम गंभीर, कैसा रहा खिलाड़ी से लेकर कोच तक का सफर? जानिए कितने अमीर हैं हेड कोच
44 साल के हुए गौतम गंभीर, कैसा रहा खिलाड़ी से लेकर कोच तक का सफर? जानिए कितने अमीर हैं हेड कोच
इंडिया
20 मिनट के वीडियो ने पलट दिया केस, हाथ पर बने टैटू से बड़ा खुलासा, जानें आखिर क्या है चेन्नई की मर्डर मिस्ट्री का राज
20 मिनट के वीडियो ने पलट दिया केस, हाथ पर बने टैटू से बड़ा खुलासा, जानें आखिर क्या है चेन्नई की इस मर्डर मिस्ट्री का राज
महाराष्ट्र
RSS बैन की मांग पर घमासान: प्रियांघ खड्गे के बयान पर देवेंद्र फडणवीस बोले- 'इंदिरा गांधी को भी चुकानी पड़ी थी कीमत'
RSS बैन की मांग पर घमासान: प्रियांघ खड्गे के बयान पर देवेंद्र फडणवीस बोले- 'इंदिरा गांधी को भी चुकानी पड़ी थी कीमत'
विश्व
वो छोटा सा देश जहां हर शख्स की महीने की कमाई है करीब 10 लाख, जानें कैसे
वो छोटा सा देश जहां हर शख्स की महीने की कमाई है करीब 10 लाख, जानें कैसे
क्रिकेट
Gautam Gambhir Birthday: 44 साल के हुए गौतम गंभीर, कैसा रहा खिलाड़ी से लेकर कोच तक का सफर? जानिए कितने अमीर हैं हेड कोच
44 साल के हुए गौतम गंभीर, कैसा रहा खिलाड़ी से लेकर कोच तक का सफर? जानिए कितने अमीर हैं हेड कोच
साउथ सिनेमा
Monday Box Office Collection: मंडे टेस्ट में 'कांतारा चैप्टर 1' ने मारी बाजी, जानें- 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' सहित सभी फिल्मों का कैसा रहा हाल
मंडे टेस्ट में किस फिल्म ने मारी बाजी? कौन हुई फुस्स, जानें-बॉक्स ऑफिस का हिसाब-किताब
जनरल नॉलेज
Diwali 2025: किस देश में दिवाली को कहा जाता है तिहार, जानें क्या है इसका मतलब?
किस देश में दिवाली को कहा जाता है तिहार, जानें क्या है इसका मतलब?
यूटिलिटी
Saheli Pink Card: इन महिलाओं का नहीं बनेगा सहेली पिंक कार्ड, जान लें जरूरी बात
इन महिलाओं का नहीं बनेगा सहेली पिंक कार्ड, जान लें जरूरी बात
नौकरी
ब्राजील के 2 लाख भारत में हो जाएंगे इतने, जानकर नहीं होगा यकीन
ब्राजील के 2 लाख भारत में हो जाएंगे इतने, जानकर नहीं होगा यकीन
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
