आजकल छोटी से बड़ी कंपनियों के लिए इंफ्लुएंसर मार्केटिंग जरूरी हो गई है. इसके लिए कंपनियां सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स को पैसा चुकाती है और इसके बदले इंफ्लुएंसर उस कंपनी का प्रमोशन करने वाले वीडियो, रील्स और स्टोरीज आदि पोस्ट करते हैं. इस काम के लिए कई कंपनियां खूब पैसा ऑफर करती है. हालांकि, हर जगह नहीं होता है. इंस्टाग्राम पर एक इंफ्लुएंसर्स ने दुबई की चकाचौंध की पोल खोलते हुए बताया है कि यहां पर कंपनियां इंफ्लुएंसर्स को बहुत थोड़े पैसे देकर अपना काम करवाने की कोशिश करती हैं.

इस क्रिएटर ने खोली पोल

इंस्टाग्राम पर @rohitbhidu का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें वो बता रहे हैं कि दुबई में कंपनियां इंफ्लुएंसर्स को महज 150 दिरहम (लगभग 3,600 भारतीय रुपये) देकर अपना प्रचार करवाना चाहती हैं. उन्होंने कहा कि अगर वो कोई एजेंसी या ब्रांड होते तो किसी भी क्रिएटर को इतना कम पैसा ऑफर नहीं करते. उन्होंने कहा कि 2-3 घंटे के लिए आकर शूटिंग करने वाले लोगों को 500 दिरहम तक का भुगतान किया जा रहा है, लेकिन क्रिएटर्स को रील और स्टोरीज के लिए 150 दिरहम की पेशकश की जा रही है.

सोशल मीडिया यूजर्स क्या कह रहे?

इस क्रिएटर की बात से सोशल मीडिया यूजर्स भी सहमत हैं और वो अपने-अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि किसी ने उन्हें मैसेज किया कि 50 दिरहम में काम करना है. इससे अच्छा तो वो फ्री में ही करवा लें. ऐसे मैसेज करते हुए उन्हें शर्म भी नहीं आती. एक और यूजर ने लिखा कि टैक्सी में कहीं जाने पर ही एक साइड के 110 दिरहम खर्च हो जाते हैं. ब्रांड्स को अपना बर्ताव सही करने की जरूरत है. एक और यूजर ने भी सहमति जताते हुए कहा कि उसे ये नहीं समझ आता कि ब्रांड्स और एजेंसी इतने कम पैसे में काम का ऑफर कैसे कर सकते हैं.

